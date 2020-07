Zamalek ne jouera pas "avant la fin du coronavirus"

Copyright de l’image Getty Images Image caption Il n'existe pas de cure contre le coronavirus

Les joueurs du Zamalek, club de la Premier League égyptienne, ont refusé de reprendre l'entraînement ou de revenir pour terminer la saison en cours, à moins qu'un "remède contre le coronavirus ne soit trouvé".

Les compétitions de football en Égypte doivent reprendre le 25 juillet après que le gouvernement a autorisé les équipes à reprendre l'entraînement ce mois-ci.

La propagation croissante du virus en Égypte a pourtant engendré plus de 66 000 cas confirmés.

Le refus de Zamalek de reprendre la compétition actuelle intervient après que le gardien de but de l'équipe, Mohamed Awad, a révélé qu'il avait été testé positif au coronavirus le 26 juin.

Les capitaines des équipes du club, Hazem Emam et Shikabala, ont publié une déclaration annonçant qu'ils ne poursuivront pas le championnat.

"Nous n'irons pas sur le terrain avant que le coronavirus ait disparu et qu'un remède soit trouvé", a écrit Emam sur son compte Instagram.

"Personne ne peut nous forcer à risquer notre vie, surtout depuis que notre coéquipier Mohamed Awad a été testé positif.

"Je tiens à vous informer qu'en tant que capitaine de l'équipe, mes coéquipiers et moi ne sacrifierons pas notre vie et celle des membres de notre famille juste pour reprendre la ligue et faire plaisir à Al Ahly et aux personnes qui les soutiennent".

Jusqu'à présent, il y a plus de 22 cas dans la ligue après que des tests ont été effectués sur les joueurs.

Emam a ajouté dans son post Instagram qu'il chercherait à soulever la question avec le président du pays, Abdel Fattah Al-Sisi, si la ligue devait être reprise.

"Les joueurs sont prêts à faire tout ce qu'il faut, même si cela implique de rencontrer son excellence le président pour lui expliquer que la fédération égyptienne sacrifie la vie de son peuple, juste pour faire plaisir à un certain club", a-t-il déclaré.

Le président du Zamalek, Mortada Mansour, a également annoncé le retrait de son club de la Premier League égyptienne après avoir consulté l'entraîneur de la première équipe, Patrice Cateron.

Les conséquences de la décision du Zamalek sur la représentation du club en Ligue des champions de la CAF restent floues. Le quintuple champion d'Afrique est en effet sur le point d'affronter le Raja Casablanca du Maroc en demi-finale de la compétition.

Analyse : Mohamed Qoutb, BBC Arabic

Zamalek ne se sent pas obligé de continuer la compétition, car son rival historique, Al Ahly, semble destiné à être couronné champion.

Le Zamalek n'a pas la chance de remporter le championnat cette saison. Alors qu'il reste 18 matchs à jouer dans le championnat, les chances de Zamalek de remporter le titre sont très faibles. Le club préférerait que la compétition soit annulée et qu'une nouvelle saison reprenne à une date ultérieure.

D'autres clubs en Égypte, dont Ismaily et Al Masry, ont également refusé publiquement de reprendre les compétitions de football en raison de la situation du coronavirus. Al Ahly, en revanche, est tout à fait favorable à une reprise.

La Ligue des champions africains est importante pour les fans du Zamalek. Je pense que les joueurs vont reprendre l'entraînement. Personne ne veut être responsable de la sous-préparation du club pour une étape aussi importante que la demi-finale.