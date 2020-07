Les joueurs ghanéens ne pardonnent pas la main de Suarez 10 ans plus tard

Copyright de l’image Getty Images Image caption Luis Suarez a déclaré avoir fait l'"arrêt de la compétition".

"Pour moi, le match contre l'Uruguay est un match que nous avons gagné", déclare John Paintsil, en évoquant l'un des matchs les plus spectaculaires de l'histoire de la Coupe du monde masculine : le quart de finale de 2010 entre son équipe du Ghana et l'Uruguay à Johannesburg.

La réalité, cependant, est que le Ghana n'a pas gagné. Une main de Luis Suarez a arrêté un tir au but dans le temps additionnel, l'un des moments les plus controversés et les plus mémorables de ce tournoi. Suarez a été expulsé, mais le Ghana a râté le penalty qui en a résulté et, finalement, a été éliminé aux tirs au but après la prolongation.

Dix ans plus tard, la douleur de Paintsil et de son coéquipier Hans Sarpei persiste. Pour de nombreux Ghanéens, Suarez est l'auteur de l'un des plus grands crimes de l'histoire sportive du pays.

"Nous avons été trompés", dit Paintsil, "dégager le ballon avec la main - on était censé nous accorder un but."

Paintsil dit que les gens parlent encore de l'incident au Ghana.

"Je ne peux pas lui pardonner car ce n'était pas un accident. Il sait ce qu'il a fait. Nous pleurions et vous voyez que quelqu'un qui nous a trompés est en train de célébrer. Comment puis-je lui pardonner ? Je ne pardonnerai jamais, Jamais, jamais", ajoute Sarpei.

Première Coupe du monde africaine

Le 2 juillet 2010, le Ghana avait sur les épaules les espoirs footballistiques de tout un continent.

L'Afrique du Sud a accueilli la première Coupe du monde africaine, mais les Bafana Bafana n'ont pas réussi à passer la phase de groupes malgré un vaillant effort.

Les autres équipes africaines ont toutes été éliminées au même moment, ne laissant que les Black Stars dans la compétition.

"Sur le chemin du match contre l'Uruguay, je pense que tout le monde savait que nous pouvions les battre - je pense que le monde entier nous soutenait", déclare l'arrière gauche Sarpei.

"La façon dont nous jouions : nous jouons devant, nous attaquons devant. Nous essayons d'apprécier le jeu. Quand vous voyez le Ghana, c'est comme si vous écoutiez de la musique parce que le ballon coule", dit-il.

Le Ghana a pris l'avantage à la mi-temps sur un puissant tir de 40 mètres de l'ancien milieu de terrain de Portsmouth et de l'Inter Milan, Sulley Muntari.

Mais Diego Forlan égalise sur un coup franc et les deux équipes se livrent à une compétition passionnante - sans doute l'un des meilleurs matchs de la Coupe du Monde 2010 - les deux équipes se disputant les occasions tout au long du match.

Mais ce sont les dernières minutes de la rencontre qui resteront à jamais parmi les moments d'infamie de la Coupe du monde.

Le Ghana s'impose sur un coup franc à l'entrée de la surface de réparation, qui est repris par Paintsil. Dans la bousculade qui a suivi, Suarez a légitimement dégagé un tir du capitaine Steven Appiah sur la ligne de but - avant, quelques secondes plus tard, d'éloigner la tête de Dominic Adiyiah du but.

"Pour moi, je me suis dit : 'le dernier homme sur la ligne, a touché le ballon avec sa main, c'est censé être un but' - alors je me réjouissais déjà de notre victoire", se souvient Pantsil .

Puis j'ai vu que c'était un penalty et j'ai dit : "Quoi ? J'ai crié : "Non, non, prenez le ballon au centre (cercle), prenez le ballon au centre".

Suarez a été expulsé, quittant le terrain en larmes, tandis que les joueurs ghanéens commençaient à faire la fête.

"Je pense que tout le monde de notre côté se disait 'oui, nous allons en demi-finale' parce qu'Asamoah Gyan avait déjà marqué deux penalties auparavant et qu'il avait donné l'impression que c'était facile", dit Sarpei.

Gyan avait été le porte bonheur du Ghana dans le tournoi, en marquant le but de la victoire au tour précédent contre les États-Unis - un match qui avait également donné lieu à une prolongation.

"Je me tenais là et pour moi, le ballon allait dans les filets et nous passions au prochain tour", se souvient Sarpei.

Ensuite, le ballon a frappé la barre transversale et ma première pensée a été : "C'est vrai ? C'est vrai ? La balle n'est pas dans le filet ? Qu'est-ce qui se passe ? Quel est le problème ?"

"Et puis c'était difficile. À ce moment-là, quand il n'a pas marqué et que nous avons dû aller aux tirs au but, le sentiment était que, maintenant, il sera difficile d'aller au prochain tour", raconte-t-il.

Suarez, qui était resté dans le tunnel pour regarder le penalty, était photographié en train de célébrer le fait que Gyan avait manqué son tir - quelque chose qui fait encore mal à Paintsil.

"Sortir et faire la fête comme si vous étiez le roi du monde en blessant des gens. Soyez au moins un professionnel, ayez de la compassion. Allez dans votre loge et faites la fête, personne ne le verra", déclare-t-il.

Suarez a été cité dans la presse en disant "la main de Dieu m'appartient maintenant", faisant référence au but de Diego Maradona contre l'Angleterre lors de la Coupe du monde 1986.

Le Ghana a ensuite perdu aux tirs au but, une occasion en or manquée pour l'Afrique de remporter la Coupe du monde.

Depuis lors, aucune équipe africaine n'a été si près d'atteindre le stade des demi-finales lors de cette compétition.

C'est lors du match contre le Ghana que Luis Suarez a acquis pour la première fois une notoriété internationale. Six mois plus tard, il rejoint Liverpool en provenance de l'Ajax, le géant néerlandais.

Suarez a pris un pari qui a permis à son pays d'atteindre sa première demi-finale depuis 1970, mais il a été battu 3-2 par les Pays-Bas - sans lui.

"Il faut faire ce qu'il faut pour rendre son pays fier et c'est ce qu'il a fait", dit Paintsil - mais il a été catégorique lorsqu'on lui a demandé s'il aurait été prêt à toucher le ballon s'il était dans la même position que Suarez.

"Aucun joueur africain n'aurait fait cela", affirme-t-il.

"Les Africains sont plus athlétiques. Même si le ballon avait été sur la ligne opposée, j'aurais essayé de frapper le ballon, comme si je faisais du kung-fu", déclare le joueur.

On dit que le temps guérit les vieilles blessures. Mais dix ans plus tard, la blessure semble toujours ouverte pour Hans et John.

"Ça fait encore mal. Je souffre encore chaque fois que j'y pense", dit Pantsil.

"Beaucoup de choses auraient changé dans le football ghanéen, dans notre pays et aussi en Afrique. Pour moi, je ne sais pas quand je vais oublier ce souvenir, mais maintenant, il fait partie de moi", ajoute-t-il.