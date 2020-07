Copyright de l’image Getty Images Image caption Gauff, actuellement classé 52e au monde, est né en mars 2004

L'une des choses les moins surprenantes que Coco Gauff puisse vous dire est qu'elle a commencé à apprendre à conduire à 13 ans.

Bien sûr qu'elle l'a fait. Après tout, c'est l'adolescente américaine qui, l'année dernière, a surpris la quintuple championne Venus Williams au premier tour de Wimbledon - et qui a ensuite étonné le public en suscitant un battage médiatique dans sa foulée.

Lorsqu'elle a eu 16 ans en mars de cette année, Gauff avait déjà remporté son premier titre de simple sur circuit, avait éliminé la championne en titre Naomi Osaka de l'Open d'Australie, était entrée dans le top 50 et était devenue une voix puissante qui dénonçait les inégalités raciales.

Son assurance, son éloquence et sa maturité pour son âge ont gagné le cœur de nombreux admirateurs. Et il n'est vraiment pas nécessaire de regarder bien loin pour savoir d'où elle vient.

Le 1er juillet 2019, une Américaine de 15 ans est sortie sur le Court One pour affronter son idole Venus Williams à Wimbledon.

Ceux qui suivent les statistiques ont peut-être remarqué que Gauff était devenu la plus jeune joueuse à se qualifier pour le grand tirage de Wimbledon depuis le début de l'Open en 1968.

D'autres demandaient au service de presse s'il fallait prononcer son nom "Gawf" ou "Goff" - c'est cette dernière la bonne prononciation - et peu importe comment ils prononçaient son nom de famille, ils appelaient toujours l'adolescente par son prénom, Cori.

Mais un 6-4 6-4 contre une joueuse qui avait remporté quatre titres du Grand Chelem avant même sa naissance a tout changé - Coco avait réussi.

Elle est devenue la vedette de l'épreuve au fur et à mesure qu'elle progressait dans les tournois, écartant deux balles de matches contre Polona Hercog pour atteindre les huitièmes de finale. Elle s'y incline face à Simona Halep, mais récolte une ovation de la part d'une foule qui avait été bel et bien charmée.

Gauff a fait une impression durable, non seulement auprès des experts qui lui ont prédit un avenir plein de trophées, mais aussi auprès du public qui a vu une humble adolescente "reconnaissante pour l'expérience" et qui prévoyait de s'acheter un nouveau sweat à capuche avec ses 176 000 £ de prix.

Son profil a explosé.

Gauff était classée 313ème au monde lorsqu'elle a battu Williams - 24 ans son aîné - à Wimbledon

"Je suis passée de 30 000 à 500 000 followers [sur les réseaux sociaux] du jour au lendemain, et j'ai certainement obtenu beaucoup de reconnaissance de la part de personnes vraiment célèbres dans le monde entier", dit-elle à BBC Sport.

"C'est une chose à laquelle je ne suis pas encore habituée, à laquelle je ne l'était certainement pas à l'époque".

Pourtant, elle a géré les projecteurs des médias comme une adulte, imperturbable devant sa "promotion" dans la plus grande salle de conférence de presse, généralement réservée aux grands noms, et pas du tout intimidée par sa présence sur les terrains de jeu ou par les joueurs qu'elle affrontait.

Du moins, c'est ce qu'il semblait de l'extérieur. Elle raconte que les choses se sont passé un peu différemment.

"J'étais vraiment nerveuse - ne vous méprenez pas - je n'avais pas l'air nerveuse mais j'étais nerveuse à l'intérieur", dit-elle à propos de la victoire sur Williams.

"Mes parents m'ont toujours appris à être calme dans ces moments-là et à me rappeler que la pression est un privilège. C'est ce dont je me suis souvenu pendant ces moments-là".

Les parents de Gauff, Corey et Candi, ont été vus en train d'applaudir furieusement depuis leur siège alors qu'ils regardaient leur fille vivre ces grands moments. Les célébrations de sa mère ont même été virales.

Ils avaient renoncé à beaucoup de choses, dans un pari familial sur le modèle de Richard Williams, dont les filles Vénus et Serena ont suivi la formation à la maison, convaincu qu'elles étaient destinées à un grand succès.

Le père de Gauff - un ancien joueur de basket-ball universitaire - a quitté son emploi de cadre dans le secteur de la santé pour devenir l'entraîneur principal de sa fille, tandis que sa mère - une ancienne athlète universitaire - a supervisé son éducation à domicile.

C'est sa famille qui lui permet de garder les pieds sur terre et de rester motivée.

"Ma détermination à gagner est une chose qui me pousse toujours, ainsi que mes frères, à les inspirer à se lever et à travailler dur. Je sais qu'ils m'admirent et j'essaie d'être un bon exemple", dit-elle.

Il semble que ses jeunes frères et sœurs soient aussi motivés qu'elle.

Gauff, photographiée avec sa mère et son père après avoir remporté son premier titre de la WTA en octobre

"Chaque fois que je vais à un tournoi, je leur demande ce qu'ils veulent. En Australie, mon frère cadet Cameron m'a dit qu'il voulait un collier en dents de requin et mon autre frère Cody, 12 ans, m'a demandé 1 % - ou peut-être 10 % - de mon prix. Il est tellement intéressé par l'argent, ce qui n'est pas une bonne chose !

"Il commencerait probablement à 50% et négocierait jusqu'à 10% ! Mais il n'en a encore rien reçu."

Ces 10% s'élèveraient à 30 000 dollars australiens après que Gauff ait atteint le quatrième tour à Melbourne. Elle a éliminé la championne en titre Osaka en deux sets consécutifs au troisième tour, après avoir battu Venus Williams au premier tour.

Elle a ensuite perdu en trois sets face à la désormais championne Sofia Kenin après avoir remporté l'ouverture, mais elle a prouvé une fois de plus qu'elle pouvait se mesurer à des joueurs qu'elle admirait depuis des années.

Elle a une photo d'elle dans les gradins de l'US Open, où Venus Williams joue en arrière-plan dans le stade Arthur Ashe, et elle a aussi une balle de tennis signée par Serena.

C'est aujourd'hui elle qui est sollicitée pour des autographes et des interviews.

"Je suis juste moi-même, je ne me concentre pas vraiment sur les caméras. Je suis juste moi-même et j'espère que ça va marcher", dit-elle.

Il n'y a pas que sur le terrain que Mme Gauff se retrouve face à ses héros. L'une de ses personnes préférées qu'elle a rencontré était Michelle Obama.

"Elle m'a donné de très bons conseils", dit-elle. "Elle est une grande inspiration pour tout le monde, pas seulement parce qu'elle était la Première Dame. Elle continue à repousser les limites pour les femmes de couleur".

Beaucoup de ces mots pourraient s'appliquer à Gauff elle-même.

"Quelle que soit la taille de votre plateforme, vous devez utiliser votre voix", déclare M. Gauff

Au début de ce mois, elle a fait la une des journaux avec un discours émouvant lors d'une manifestation de Black Lives Matter dans sa ville natale de Delray Beach, en Floride, disant "nous devons agir" et qu'il est "triste" qu'elle proteste contre la "même chose" que sa grand-mère "il y a plus de 50 ans".

Elle a même semblé mettre Roger Federer au défi d'en faire plus lorsque, en réponse à la publication sur les médias sociaux du "Blackout Tuesday", le mardi noir du Grand Chelem, qui a marqué la mort de George Floyd en garde à vue aux États-Unis, elle a partagé avec lui un lien sur "Ways to Help".

Dans une puissante vidéo qu'elle a publiée sur les meurtres d'Afro-Américains, elle demande "Suis-je la prochaine ?" et sur son fil Twitter, elle déclare : "Je promets de toujours utiliser ma plateforme pour aider à rendre le monde meilleur".

Elle n'est même pas encore assez âgée pour voter.

Rien de tout cela n'a surpris son mentor, Patrick Mouratoglou, l'entraîneur de Serena Williams, qui a rencontré Gauff pour la première fois à l'âge de 10 ans et qui pense qu'elle est "différente" des autres joueurs.

"A 14 ans, elle était plus mature que les femmes en tournée qui ont 25 ans", a-t-il déclaré au Guardian au début de ce mois. "C'est incroyable. Elle a une force intérieure qui est tout à fait inhabituelle".

Gauff, célébrant la victoire du double féminin au troisième tour de l'Open d'Australie avec Catherine McNally en janvier

Il y est rassurant de savoir que Gauff sait néanmoins encore comment être une adolescente. Elle a pris beaucoup de plaisir à réaliser des vidéos TikTok pendant le confinement et à faire participer ses parents aux danses. Elle a également appris le français et lu beaucoup de livres.

Et si elle a apprécié le temps supplémentaire passé à la maison, elle est maintenant prête pour la reprise de la tournée de la WTA en août, après qu'elle ait été suspendue en mars en raison de la pandémie de coronavirus.

"Je suis prête à retourner sur le court et à voyager à nouveau - j'aime voyager plus que je n'aime rester à la maison", dit-elle.

Le premier Grand Chelem après la reprise sera l'US Open, suivi juste quinze jours plus tard par l'Open de France, dont le calendrier a été modifié. Beaucoup de gens se demanderont jusqu'où elle ira cette fois-ci.

"Elle a la capacité d'être la meilleure joueuse de tous les temps, même mieux que Serena et je n'aurais jamais pensé dire cela", déclare Sue Barker, présentatrice de la BBC et ancienne championne de Roland-Garros.

"Serena est sans aucun doute la meilleure jusqu'à présent. Coco a tous les attributs, physiquement, mentalement, elle a le jeu, elle va être une superstar, avec la presse elle est si attachante, elle a juste absolument tout.

"Si elle peut commencer à gagner des Grands Chelems à 18 ans, qui sait combien elle pourrait en gagner. Nous voyons Serena essayer désespérément d'égaler le record de Margaret Court [sur 24 titres de Grand Chelem en simple] - Coco pourrait surpasser cela et je n'aurais jamais pensé que cela arriverait.

Venus Williams a déclaré que "le ciel est la limite" pour la jeune Américaine, tandis que l'ancien champion de Wimbledon John McEnroe a déclaré l'année dernière qu'il serait "absolument choqué" si elle n'était pas numéro un mondial à l'âge de 20 ans.

Gauff, qui a remporté son premier titre WTA à Linz en octobre dernier, ne parle pas en ces termes cependant.

"Je ressens certainement une pression, mais pas tellement à cause de mes résultats passés, juste parce que je me mets toujours la pression sur le terrain. Dernièrement, ce n'est pas la pression de gagner mais celle de s'amuser et de s'assurer que je joue de la bonne façon", dit-elle.

C'est parce qu'elle sait à quel point une pression malsaine peut être dommageable, ayant admis en début d'année se sentir "déprimée" à cause de la "pression qu'elle devait se mettre pour bien faire".

"J'ai vécu cette expérience juste avant Wimbledon, car c'est à ce moment-là que j'ai commencé la tournée professionnelle", dit-elle aujourd'hui. "Je ne savais pas vraiment à quoi m'attendre ou quoi faire. Pour moi, les juniors et les pros étaient une expérience complètement différente, car on passe de la première place chez les juniors à ne même pas être classé chez les pros. Et il faut beaucoup de choses pour monter dans le classement.

"Quand j'ai laissé tout cela de côté et que je ne me suis pas trop concentré sur les chiffres, c'est à ce moment-là que Wimbledon a eu lieu et que mes résultats ont vraiment augmenté. Je pense que cette période et ce moment de ma vie m'ont définitivement préparé à faire cette percée à Wimbledon".

Il se peut aussi qu'elle soit mieux préparée que beaucoup de joueurs à affronter ce qui sera un circuit de tennis très différent lorsqu'il reprendra - mais pour des raisons différentes.

L'US Open se déroulera à huis clos, ce qui signifie qu'elle ne sera pas acclamée par une foule bruyante à la maison.

Ce sera plus facile pour moi de m'adapter", dit-elle. "Je n'ai été en tournée qu'un an, alors je vais retourner à mes années de junior où nous n'avions pas beaucoup de monde - quand il n'y a que vos parents au tournoi, je vais retourner chez moi, je suppose".

Elle a également une motivation supplémentaire pour réussir dans ces compétitions puisqu'elle obtiendra finalement son permis de conduire en novembre. Elle voudra peut-être passer d'un sweat à capuche à une voiture avec l'argent de ses trophées.

Outre la poursuite des titres du Grand Chelem, elle a encore une petite chose à régler : "Une fois que j'aurai appris à me garer, tout sera parfait".