Le frère de Serge Aurier abattu en France

Copyright de l’image Reuters Image caption Serge Aurier est arrière droit à Tottenham et capitaine de l'équipe nationale ivoirienne

Un jeune frère du joueur de Tottenham Serge Aurier a été abattu dans la ville française de Toulouse, apparemment devant une boîte de nuit.

Christopher Aurier est mort à l'hôpital après que les services d'urgence l'aient trouvé blessé par balle à l'estomac dans une zone industrielle de la périphérie de la ville, selon les médias français.

Son meurtrier présumé s'est échappé de la scène du crime, selon une source proche de l'enquête.

Christopher Aurier était aussi un footballeur comme son frère, jouant en France.

Selon une déclaration de Tottenham : "Le club est profondément attristé de confirmer les rapports des médias selon lesquels le frère de Serge Aurier est décédé aux petites heures de ce matin".

"Nous soutenons Serge en ce moment difficile et nous demandons que la vie privée du joueur et de sa famille soit respectée. Tout le monde au club adresse ses plus sincères condoléances à Serge et à sa famille. Nos pensées les accompagnent tous".

Comment est-il mort ?

Les services d'urgence sont arrivés sur les lieux vers 03:00 GMT lundi, selon les informations de la télévision française.

Les habitants avaient appelé la police lorsqu'ils ont trouvé la victime étendue sur le sol avec une blessure à l'estomac.

Selon un reportage d'Europe 1, il a été blessé lorsque deux balles ont été tirées dans une boîte de nuit.

Le journal toulousain La Dépêche a publié une photo de ce qu'il a dit être la scène du crime devant la boîte de nuit Kin's, près du boulevard de Thibaud.

Qui était Christopher Aurier ?

Il avait joué pour l'équipe locale du Rodéo Toulouse - qui était en cinquième division française la saison dernière - après des passages au Racing Club de Lens, à Gueugnon, à Chantilly et au club belge Rebecq, rapporte Le Figaro.

Son frère Serge, 27 ans, est arrière droit du club de Premier League Tottenham et capitaine de l'équipe nationale ivoirienne.