Diamond League de Monaco : Joshua Cheptegei bat le record du monde du 5 000 m

Cependant, le destin lui a souri et il a terminé sa course en 12 minutes 35,36 secondes.

Cheptegei a battu deux records du monde à Monaco en un peu plus de six mois

La Britannique Laura Muir a battu le record national du 1000m de Dame Kelly Holmes, 21 ans, avec un temps de 2:30.82, dans une course remportée par la championne olympique du Kenya Faith Kipyegon, dans le deuxième temps le plus rapide de l'histoire.

"Faire un temps comme aujourd'hui me donne beaucoup de confiance en vue de l'année olympique", a déclaré Muir. "Faire cela lors de ma deuxième course, pour établir un record britannique, j'en suis vraiment, vraiment satisfait."

L'Écossais Jake Wightman a pris plus de deux secondes sur son record personnel du 1500m, en 3:29.47. Ce résultat lui a valu une honorable troisième place derrière Timothy Cheruiyot et Jakob Ingebrigtsen, respectivement champion du monde et d'Europe, et lui a permis de se hisser à la deuxième place du classement britannique de tous les temps dans la catégorie.