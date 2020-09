Lamine Diack : L'ancien chef de l'IAAF reconnu coupable de corruption

"Le tribunal a fait de la moral et non pas du droit"

"Il n'y en eu aucun, parmi ceux qui travaillent avec Monsieur Diack, qui a été poursuivi dans le cadre du Marketing. Cela est profondément injuste. Nous trouvons que cette justice a voulu faire de la morale et non pas du droit et c'est dangereux", a estimé Me Ndiaye.