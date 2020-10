Thomas Partey: pourquoi le transfert du joueur de l'Atlético de Madrid à Arsenal s'est mal passé

Le milieu de terrain ghanéen de 27 ans a fait 35 apparitions en championnat et a marqué trois buts pour l'équipe de Diego Simeone, qui a terminé troisième de la Liga la saison dernière

En réalité, ils étaient bien conscients que c'était possible. Pourquoi ? Parce que les négociations pour un maintien de Partey à l'Athlético avaient échoué, il y a longtemps. Le joueur ayant refusé de signer un nouveau contrat.

L'Atlético proposait 3,5 millions d'euros nets par an avant la pandémie de coronavirus, mais cela a été rejeté. Et après la reprise du football, le club a affirmé qu'il ne pouvait même pas se permettre de payer ce montant.

Par contre, Partey avait le sentiment d'avoir été maltraité par l'Atlético. Il était le joueur le moins bien payé de l'équipe, avec un modeste 1,8 million d'euros net par an, et il considère qu'il mérite mieux, étant donné qu'à l'été, il avait joué au moins 42 matches au cours des trois saisons précédentes.

L'Atlético est plus en colère contre Thomas Partey qu'il ne l'est contre Arsenal. La brouille avec le club anglais sera oubliée une fois que de nouvelles affaires devront être conclues entre les deux parties. Mais l'Atlético estime qu'après neuf ans à Madrid, dont cinq dans l'équipe première, il est inacceptable que Partey fasse des tests médicaux à Madrid sans en informer son club et, en gros, qu'il parte sans un véritable adieu.