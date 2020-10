Augustus Kargbo a quitté sa mère et la Sierra Leone à 13 ans et joue maintenant en Italie

Afin de réaliser son rêve de jouer au football professionnel en Europe, l'attaquant sierra Leonais Augustus Kargbo a quitté son domicile à seulement 13 ans.

Le jeune homme de 21 ans a quitté sa mère et sa vie familiale en 2013 pour poursuivre son rêve et a signé avec l'équipe italienne de Crotone en 2018.

Il a fait ses débuts en Serie A le mois dernier en tant que remplaçant de Crotone fraichement promu lors d'un match perdu contre le Genoa 4-1 et a depuis été prêté à la Reggiana, équipe de Serie B ou il obtient plus de temps de jeu.

"Il m'a été difficile de laisser ma mère et ma famille à 13 ans pour poursuivre mon rêve", a déclaré Kargbo à BBC Sport Africa.

"Ma mère est ma plus grande inspiration et mon super héros car c'est une femme forte. Mon défunt père a divorcé quand j'étais un petit garçon, donc j'ai été élevé par elle.

"Les choses ont été difficiles car ma mère a eu du mal à s'occuper de moi et de mes deux frères. Elle a beaucoup fait pour que je me retrouve là où je suis aujourd'hui et je lui en suis très reconnaissant".

Kargbo est né à Freetown et, comme de nombreux joueurs africains, il a commencé à jouer au football dans la rue et a également participé à des mini ligues juniors, c'est là qu'il a été repéré par son agent Numukeh Tunkara.

Crédit photo, Other Légende image, Augustus Kargbo a dû persuader sa mère de le laisser poursuivre son rêve de jouer en Europe

Tunkara a décidé qu'il y aurait plus d'opportunités pour le jeune talent en Guinée voisine où il a passé deux ans.

En 2015, Kargbo - alors âgé de 15 ans - s'est installé en Côte d'Ivoire pour un an, puis en Italie après avoir obtenu le visa nécessaire.

"Il n'a pas été facile de persuader ma mère de me laisser partir", a expliqué Kargbo.

"Pendant mon séjour à Conakry, j'ai joué dans deux équipes de jeunes, l'une appartenant à mon agent, et l'autre était l'équipe de jeunes d'un club de haut niveau, le Satellite FC.

"Au début, ma mère ne voulait pas que je sois footballeur, elle voulait que je me concentre sur ma scolarité, car je n'avais que 13 ans. Il nous a fallu du temps, à mon agent et à moi, pour la convaincre.

Légende vidéo, "Maman, je suis ton fils, je suis toujours en vie"

"Je me suis réjoui quand elle a finalement accepté que je me rende en Guinée. J'ai dû sacrifier mon éducation pour essayer de réaliser mes grands rêves en football afin de changer le statut de ma famille".

Bien qu'il ait désespérément voulu aller en Guinée pour jouer au football, Kargbo a vite compris que ce ne serait pas facile pour lui.

"Mon premier voyage en Guinée a été mon premier en dehors de Freetown et de mon pays. Au début, ce n'était pas facile pour moi en Guinée parce que je m'ennuyais et que les choses étaient difficiles", a-t-il admis.

"A un moment donné, j'ai voulu arrêter et retourner en Sierra Leone, mais ma mère m'a encouragé à rester et à me concentrer sur mon rêve. J'ai essayé de m'en sortir avec l'aide de ma mère, de mon agent et d'un ami qui est aussi footballeur".

L'amour d'une mère

La mère de Kargbo, Fatmata Kanu, est fière de son fils, mais elle a également admis qu'il était extrêmement difficile pour elle de s'occuper de l'attaquant et de ses frères.

"Je me sens bien aujourd'hui. Je suis heureuse et fière de mon fils parce qu'il va bien", a-t-elle déclaré à BBC Sport Africa.

"Je lui conseille toujours d'être humble et de bien se comporter où qu'il soit, et il suit mes conseils. Mes prières pour lui sont qu'il réussisse en Italie maintenant, et qu'il devienne un jour le meilleur joueur d'Afrique.

"Les choses n'étaient pas faciles quand Augustus était avec moi, je vendais des plats cuisinés pour m'occuper de lui et des frères Idrissa et Michael.

"Aujourd'hui, Augustus s'occupe de la famille, son frère aîné est à l'université et son frère cadet a terminé ses études secondaires et il espère aller à l'université.

"Nous sommes reconnaissants à Dieu tout-puissant et nous continuerons à prier pour lui."

Légende vidéo, Le Nigeria : au coeur d'un continent

Elle a également insisté sur le fait qu'elle ne regrette pas d'avoir changé d'avis pour lui permettre de quitter la maison à 13 ans.

"Je voulais que mon fils se concentre sur ses études, mais il voulait devenir footballeur professionnel et je devais lui donner ma bénédiction", a-t-elle ajouté.

"il n'a pas été facile de me séparer de mon fils à un jeune âge, mais aujourd'hui je dirai que je ne regrette pas. J'ai pris la bonne décision.

"A un moment donné, Augustus a voulu retourner à Freetown parce que les choses étaient difficiles pour lui à Conakry. J'ai dû le persuader de rester afin de se concentrer sur la réalisation de son rêve.

"Je lui envoyais de l'argent et d'autres choses pour essayer de le mettre à l'aise afin qu'il poursuive son rêve. Je lui ai même rendu visite trois fois à Conakry et je lui ai conseillé d'être patient et qu'un jour il réaliserait son rêve.

"Je lui ai également expliqué qu'il n'y avait pas de voie facile pour réussir et aujourd'hui, sa patience a porté ses fruits".

Réaliser son rêve

Crédit photo, Getty Images Légende image, Augustus Kargbo scored the goal that saw Regianna promoted to Italy's Serie B

Kargbo a fait ses débuts en Serie A le mois dernier et est devenu le quatrième Sierra-Léonais à jouer en première division italienne après Kewullay Conteh, Mohamed Kallon et Rodney Strasser, qui a remporté le titre avec l'AC Milan en 2011.

"C'était un rêve devenu réalité de jouer en Serie A, je ne peux pas exprimer ce que j'ai ressenti lorsque je suis entré sur le terrain contre Gênes, et combien j'étais ravi", a ajouté Kargbo.

"C'était un moment de fierté pour moi, ma famille et mon pays. Je n'oublierai jamais ce jour ".

"J'espère avoir l'occasion de retourner en Serie A bientôt. Mais pour l'instant, je me concentre sur mon nouveau défi avec Reggiana. J'ai hâte d'aider l'équipe à atteindre son principal objectif, à savoir obtenir une promotion en Serie A."

Ce sera un deuxième prêt pour Kargbo à Reggiana, qui a passé du temps avec le club la saison dernière où il a marqué 10 buts, dont le but gagnant en finale contre Bari, aidant ainsi l'équipe à passer de la troisième division à la Serie B.

Légende vidéo, @le taekwondo m'a donné de la prestance''

Le Kargbo libre était l'un des joueurs basés à l'étranger nommés par l'entraîneur de la Sierra Leone John Keister pour les matchs amicaux contre la Mauritanie à Nouakchott vendredi, qu'ils ont perdu 2-1, et contre le Niger à Niamey mardi.

Mais il devra attendre pour lancer sa carrière internationale puisqu'il a confirmé à BBC Sport Africa qu'il s'était retiré de l'équipe en raison de la réglementation italienne Covid-19 qui l'obligerait à se mettre en quarantaine pendant deux semaines à son retour dans le pays européen.