Len Johnson: le boxeur aux 93 victoires qui ne sera jamais champion britannique parce qu'il est noir

Crédit photo, Getty Images Légende image, Johnson, né en 1902, a remporté plus de 90 combats au cours de sa carrière mais n'a pas été autorisé à disputer le titre britannique

La plupart des boxeurs vous diront que les coups de poing ne font pas autant mal que les coups qu'ils prennent à l'extérieur du ring.

Être souvent obligé de se battre à la dernière minute, être rarement payé ce qu'on vous avait promis et trouver ensuite que votre manager travaillait pour l'adversaire. Ce sont le genre de revers qui pourraient alimenter la colère, la rage et l'amertume connues de beaucoup dans le sport.

Alors, imaginez que vous soyez Len Johnson, un boxeur de poids moyen à la retraite avec plus de 100 combats derrière lui, entrant dans le pub Old Abbey Taphouse de Manchester après une dure journée passé à conduire des bus dans la ville, un soir de septembre 1953.

Johnson, alors âgé d'à peine cinquante ans, ne boit pas mais il commande une tournée pour ses amis. Peu importe l'optimisme, les plaisanteries et la conversation que le groupe apporte à l'établissement, cela se termine rapidement, en un instant. En effet, Lee Johnson est expulsé à cause de la couleur de sa peau.

Ce n'était pas la première fois que le boxeur est victime de discrimination parce qu'il est noir. Mais Johnson riposte, comme il l'a fait toute sa carrière.

Aîné de quatre frères et sœurs, Lee Johnson est né le 22 octobre 1902 à Clayton, Manchester d'un père originaire de la Sierra Leone et d'une mère irlandaise

Son entrée dans la boxe est intervenue après une bagarre au travail et que son père, Billy, l'a emmené regarder un combat. Le jeune homme ne s'est pas immédiatement intéressé au sport et c'est à sa grande surprise que son père l'a inscrit pour s'entraîner quelques semaines plus tard.

Il savait vraiment pas comment boxer, et encore moins comment se préparer, mais il s'entraînait du mieux qu'il pouvait. Sa mère lui a fourni une vieille corde à linge avec laquelle il sautait.

Le concours a eu lieu en 1921, à l'Alhambra Theatre à Openshaw, Manchester. Johnson, inexpérimenté, est sorti vainqueur, avec un KO au troisième tour, mais il s'est avéré qu'il y avait un peu de chance.

"Son adversaire a poussé son menton sur ma main et il est allé chercher le décompte. Je ne savais vraiment pas comment je l'ai assommé!" Johnson est cité ainsi dans ''Champion Uncrown de Boxe'', le livre de Rob Howard .

Cette première victoire improbable - chanceuse ou non - n'était que le début.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Johnson (au centre), photographié avec son père et son manager Bill (deuxième à partir de la droite) à Manchester, décembre 1926

Le père de Johnson avait été boxeur - et tous deux avaient acquis de l'expérience en se battant dans des `` stands '' lors de foires itinérantes, acceptant les défis du public. Ces «combats» ne duraient pas longtemps, mais à l'époque étaient considérés comme un moyen utile de perfectionner son art.

C'est ainsi que Johnson a acquis les compétences défensives qui deviendraient sa marque de fabrique. Au fil du temps, il était devenu un boxeur fondamentalement solide qui a réussi à éviter beaucoup de coups et a assez bien contré pour terminer 36 de ses 93 victoires par KO.

Sur le ring, après un départ hésitant qui a presque incité à la retraite, il est devenu un adversaire que les gens étaient heureux d'éviter. Sa percée a eu lieu en 1925 lorsqu'il a battu le champion britannique des poids moyens en titre Roland Todd deux fois en sept mois.

Cette même année, il a également battu Ted 'Kid' Lewis, un boxeur que Mike Tyson a un jour décrit comme "probablement le plus grand combattant à sortir de Grande-Bretagne".

Ces victoires auraient dû être le tremplin d'une période soutenue de domination et de succès, pour Johnson.

Mais elles ne l'étaient pas. C'étaient des combats sans titre, et il n'y avait qu'une seule raison.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Également à partir de photos promotionnelles prises en décembre 1926, Johnson est photographié ici en train d'opérer un mangle

La «règle 24» du British Boxing Board of Control déclarait que les deux candidats à l'un de leurs titres devaient être «nés de parents blancs».

La règle, soutenue par le gouvernement lors de son introduction en 1911, est restée en vigueur jusqu'en 1948. Cette même année, Dick Turpin est devenu le premier champion de boxe noire de Grande-Bretagne, battant Vince Hawkins aux points devant 40 000 personnes à Villa Park. Le frère de Turpin, Randolph, deviendrait en 1951 le champion du monde des poids moyens, battant Sugar Ray Robinson.

Johnson n'est pas le seul combattant qui s'est retrouvé exclu de l'élite du sport pendant cette période. À environ 30 miles sur la route de Liverpool, il y avait un boxeur guyanais nommé Ritchie 'Kid' Tanner qui était considéré comme un poids plume comme n'importe quel autre, mais qui ne s'est jamais battu pour le plus grand prix.

Le manque d'acceptation des boxeurs noirs n'était pas seulement un problème britannique. Au début des années 1900, les États-Unis avaient répondu avec colère à l'idée que le meilleur poids lourd était un homme noir.

Jack Johnson - aucun rapport avec Len - a enduré une telle hostilité pendant les sept années où il a porté le titre de champion du monde à partir de 1908 qu'il a finalement été contraint de fuir son pays en raison d'une condamnation raciste. Il a été gracié en 2018, 72 ans après sa mort.

Len Johnson a également été contraint de s'échapper. En 1926, il quitta la Grande-Bretagne et passa six mois en Australie, battant Harry Collins pour remporter le titre des poids moyens de l'Empire (il serait désormais considéré comme le titre du Commonwealth).

Johnson a déclaré que l'expérience lui avait fait «le pouvoir du bien», bien qu'un retour triomphant en Grande-Bretagne n'ait pas suivi. Il a été informé que sa victoire au titre n'était pas reconnue dans son pays natal. C'était l'un des nombreux facteurs qui ont conduit à sa désillusion avec le monde de la boxe.

"Je suis exclu de l'Albert Hall et du club sportif national. En fait, chaque fois qu'il y a beaucoup d'argent, je suis tenu à l'écart", révèle Johnson en 1930, cité dans le livre de Michael Herbert, Never Counted Out.

"Le préjugé contre la couleur m'a empêché d'obtenir un combat de championnat".

La carrière professionnelle de Johnson touchait à sa fin. Son dernier combat a lieu en 1933.

Son affinité avec le sport s'est poursuivie jusqu'au déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, et il se battait encore occasionnellement dans les stands des foires itinérantes.

Mais maintenant, le deuxième acte de sa vie commençait. Un avec un coup de poing politique.

Vers la fin de la guerre, Johnson avait rejoint le Parti communiste. Il était actif dans la communauté de Moss Side, Manchester, et intervenait fréquemment dans des affaires de discrimination raciale.

Il avait également été l'un des représentants locaux de l'influent Congrès panafricain de 1945, organisé dans sa ville natale.

Au cours de sa carrière de boxeur, Johnson était considéré comme un "héros local" dans sa communauté, comme l'explique l'auteur Herbert.

"Ils restaient tous debout quand il avait ses gros combats à Belle Vue", dit-il. "Ils attendaient que son taxi le ramène à la maison et il y aurait eu une grande acclamation".

Crédit photo, Working Class Movement Library Légende image, L'affiche annonçant le combat de Len Johnson avec Len Harvey en 1932. Harvey était le champion britannique, mais ce n'était pas un combat de titre officiel

"Les habitants de Manchester lui ont répondu - et il a réussi à amener des personnalités de la ville, le Lord Mayor, à signer des pétitions ou à soutenir des campagnes."

Après avoir pris sa retraite de la boxe, Johnson était également devenu proche de Paul Robeson, le joueur, chanteur, acteur et activiste politique américain de la NFL. Robeson a encouragé Johnson dans son activisme et son désir de mettre fin à la discrimination raciale qu'il avait subie, à l'intérieur et à l'extérieur du ring.

L'un des grands succès de Johnson est arrivé pendant son interdiction par la Old Abbey Taphouse susmentionnée, juste au sud du centre-ville de Manchester, en 1953.

"Len et son meilleur ami Wilf [Charles] sont partis chez le maire, ont fait le tour de la presse et ont amené environ 200 personnes [au pub] avec eux», explique Rachele Evaroa, codirectrice de The Old Abbey Taphouse.

"En conséquence, la propriétaire a servi Len, même s'il ne buvait pas, ce qui a fait que "la barre de couleurs" a été renversée dans de nombreux autres pubs de Manchester. C'était un moment historique."

Johnson n'a cependant jamais été en mesure de transformer ce succès en une course soutenue dans la sphère politique. Malgré sa persévérance, il a finalement échoué dans sa poursuite d'un poste au conseil municipal de Manchester.

Johnson est mort en 1974, à l'âge de 71 ans. Ses luttes et ses succès peuvent parler d'une autre époque, mais il y a aussi une grande pertinence avec le présent.

The Old Abbey Taphouse est maintenant un pub communautaire, où la légende de Johnson et Wilf est célébrée. En octobre, pendant le Mois de l'histoire des Noirs, il accueille une conférence à laquelle des membres de la famille de Johnson devraient assister ainsi que des historiens et des acteurs qui sont apparus dans Fighter, une pièce sur sa vie.

Il y a aussi une campagne pour qu'un monument soit construit en son honneur, dans la ville qu'il a contribué à changer.

Les partisans parlent du succès récent d'un mouvement similaire à Plymouth, où un financement public a collecté 100000 £ pour ériger une statue de Jack Leslie, le footballeur qui en 1925 a été exclu de l'équipe d'Angleterre lorsque les sélectionneurs ont découvert qu'il était noir.

Deej Malik-Johnson, co-fondateur de Black Lives Matter Manchester, a mené la campagne en faisant passer le mot sur Johnson et en gérant une pétition en ligne.

"Il était toujours là pour soutenir les gens", dit Malik-Johnson. "Comme tant d'autres, il faisait ce qui était juste mais n'en obtenait pas les récompenses. Pour lui, obtenir enfin cette reconnaissance serait énorme."

L'acteur et camarade de campagne de Manchester, Lamin Touray, est membre du Moss Side Fire Station Boxing Club, où Johnson aurait brièvement travaillé.

"Il est relativement inconnu à Manchester et relativement inconnu au Royaume-Uni", dit Touray. "Il devrait être un héro national. Il a disputé près de 130 combats et en a remporté 93. Il est le Muhammad Ali britannique- donc le fait que nous ne sachions pas qui il est, est choquant.

"C'était un combattant dans et hors du ring et je pense que c'est ce qui est vraiment important de se souvenir."

Le maire du Grand Manchester, Andy Burnham, estime que l'histoire de Johnson "doit absolument être racontée et célébrée", tandis que le chef du Conseil municipal de Manchester, Sir Richard Leese, est également ouvert à l'idée d'un monument dans la ville.

"Je pense que ce serait formidable d'avoir une statue de Len Johnson à Manchester", déclare Sir Richard.

"Mon collègue Luthfur Rahman, qui est notre membre exécutif pour les statues, fait un examen et examine ce que nous avons et ce que nous n'avons pas afin que nous ayons des représentations publiques qui représentent vraiment toute l'histoire de la ville. . "

Les cabines de boxe ont appris à Johnson à affronter tous les venus, quel que soit l'adversaire, et cela s'est répercuté dans tous les domaines de sa vie.