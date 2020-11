Donald Trump accepte de transférer le pouvoir à Joe Biden

Tout en s'engageant à poursuivre le "bon combat", le président dit : "Néanmoins, dans le meilleur intérêt de notre pays, je recommande à Emily et à son équipe de faire ce qui doit être fait en ce qui concerne les protocoles initiaux, et j'ai dit à mon équipe de faire de même".

" Je tiens à remercier Emily Murphy, de la GSA, pour son dévouement et sa loyauté sans faille envers notre pays. Elle a été harcelée, menacée et maltraitée - et je ne veux pas que cela lui arrive, ni à sa famille, ni aux employés de la GSA. Notre affaire se poursuit FORTEMENT, nous continuerons à faire le bien... "

"J'ai cependant reçu des menaces en ligne, par téléphone et par courrier, visant ma sécurité, celle de ma famille, de mon personnel et même de mes animaux domestiques, dans le but de me contraindre à prendre cette décision prématurément. Même face à des milliers de menaces, je suis resté déterminé à faire respecter la loi", précise-t-elle.