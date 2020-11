CAN 2021: l'Algérie se qualifie après le Sénégal et le Cameroun

Crédit photo, Getty Images Légende image, Riyad Mahrez après avoir marqué un but pour l'Algérie lors du match nul 2-2 contre le Zimbabwe

L'Algérie, championne en titre, a pris une avance de deux buts sur le Zimbabwe, qui l'a tenue en échec 2-2.

Malgré le match nul, les Fennecs confirment leur place à la prochaine phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun, qui a été reportée à 2022.

Après des buts aux 34e et 38e minutes, dont une belle tentative en solo de Riyad Mahrez, tout portait à croire que l'Algérie remporterait quatre victoires sur les quatre matchs.

A la 34e minute, Reda Halaimia a repris un long centre de la droite et Andy Delort, a marqué de la tête son premier but pour l'Algérie.

Quelques instants plus tard, Mahrez, de Manchester City, a fait preuve d'une grande intelligence en trompant un défenseur, puis en pénétrant dans la surface de réparation, avant de se retourner et de tirer.

Deux minutes avant la mi-temps, l'attaquant Knowledge Musona, sur un coup franc à l'entrée de la surface, a battu le Raïs M'Bolhi.

Cela semblait galvaniser le Zimbabwe, qui s'est créé de meilleures occasions après la pause et a été récompensé lorsque le Tanzanien Prince Dube a marqué le but de l'égalisation à la 82e minute, quelques secondes après son entrée en jeu en tant que remplaçant.

Il a récupéré le ballon sur un corner et son tir a pénétré le camp adverse, M'Bolhi ne parvenant pas à le retenir alors que le tir semblait banal.

C'est une grande performance pour le Zimbabwe, qui s'est incliné 3-1 face à l'Algérie jeudi soir.

Plus tôt, dans le Groupe H, le Botswana a remporté une victoire surprise 1-0 contre la Zambie, vainqueur de la CAN 2012.

Le seul but de la rencontre est intervenu après seulement six minutes de jeu, marqué par Mosha Gaolaolwe, qui joue en deuxième division sud-africaine.

L'Algérie est en tête du groupe avec dix points, le Zimbabwe a cinq points, le Botswana est troisième avec quatre points et la Zambie est de nouveau classé dernier avec trois points.

Les Comores ont battu le Kenya et se sont ainsi rapproché de la première phase finale de l'Afcon.

Gambie 2-1 Gabon (Groupe D)

Crédit photo, Getty Images Légende image, Musa Barrow, de Bologne, a aidé la Gambie à battre le Gabon (2-1)

La victoire (2-1) de la Gambie sur le Gabon risque d'être éclipsée par la controverse qui a mené à l'ouverture d'une enquête par la Confédération africaine de football (Caf) quelques heures avant le match.

Le match a commencé, avec plus de vingt minutes de retard sans explication officielle et la première mi-temps s'est terminée sur un score nul et vierge.

Le premier but est intervenu quatre minutes après la mi-temps suite à une grave erreur du gardien gabonais Anthony Mfa Mezui, qui évolue en cinquième division française.

Il a tenté dégager une passe en retrait et a complètement manqué le ballon, permettant à l'ancien attaquant de Swansea City, Modou Barrow, de le dépasser et de marquer dans un filet vide.

Mfa Mezui s'est racheté à la 67e minute en servant Abbie Jallow, qui n'avait plus que le gardien à éliminer.

À la 79e minute, l'attaquant de Bologne Musa Barrow a marqué un second but après avoir été bien servi par le joueur des Émirats Arabes Unis, Steve Bubacarr Trawally, qui a fait passer le ballon à travers le gardien pour trouver son coéquipier non marqué.

A la 89e minute, le Gabon a marqué un but grâce à une tête puissante de Bruno Ecuele Manga sur un coup franc de Denis Bounga.

Les problèmes sur lesquels se penche la Caf ont commencé dans la nuit de dimanche à lundi, lorsque la délégation gabonaise a été obligée de passer plusieurs heures à l'aéroport car elle n'était pas autorisée à sortir.

Le capitaine gabonais Pierre Emerick Aubameyang a posté sur les réseaux sociaux des images de l'équipe qui tentait de dormir sur le sol de l'aéroport, expliquant que les autorités ont pris leurs passeports, empêchant ainsi la délégation de se rendre à son hôtel.

La Fédération gambienne de football (GFF) a indiqué à BBC Sport Africa que non seulement les Gabonais ont changé leur heure d'arrivée plus d'une fois, laissant planer une incertitude, mais qu'il y avait également un problème relatif aux tests de Covid-19.

Les autorités du ministère gambien de la santé insistent sur le fait que la délégation gabonaise n'a pas produit les documents nécessaires pour les tests Covid-19 négatifs et a également refusé de subir des prélèvements à l'arrivée.

La Confédération Africaine de football (Caf) souligne qu'une commission disciplinaire "examinera les causes de cet incident, afin d'établir les responsabilités et d'appliquer les sanctions qui en découlent".

La Caf avance également qu'elle "déplore" l'incident et dit avoir tenu une vidéoconférence avec toutes les parties lundi avant d'annoncer l'ouverture de l'enquête.

D'après le résultat du match, la Gambie devance le Gabon avec une différence de deux buts. Les deux équipes totalisent sept points après la deuxième journée des phases éliminatoires.

South Sudan 1-0 Uganda; Malawi 0-0 Burkina Faso(Group B)

Légende image, Les joueurs du Soudan du Sud jubilent après leur but contre l'Ouganda

Le Soudan du Sud a maintenu ses espoirs de participer pour la première fois à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations en s'imposant 1-0 face à l'Ouganda lors un match qui a vu les deux équipes réduites à 10.

Le match s'est déroulé à huis clos dans la capitale kenyane Nairobi, alors que le stade national du Soudan du Sud est en cours de rénovation.

L'Ouganda a été la première équipe à être privée d'un joueur, Khalid Aucho ayant reçu un carton rouge pour une faute sur Tito Okello après seulement 32 minutes.

Trois minutes plus tard, le Soudan du Sud a pris l'avantage grâce à un penalty transformé en but par Okello après une faute de Makuweth Wol dans la surface de réparation.

A l'heure de jeu, les Grues ont vu leur but refusé car Emmanuel Okwi a été signalé hors-jeu.

L'équipe du Soudan du Sud a également été réduite à 10 vers la fin du match, Musa Abdallah ayant été expulsé pour un coup sauvage sur Okwi.

L'autre match du Groupe B de lundi s'est terminé par un match nul (0-0) entre le Malawi et le Burkina Faso à Blantyre, un match où les occasions se sont faites rares.

Le Burkina Faso a manqué deux bonnes occasions lors les dernières minutes de la rencontre, lorsque Mohamed Ouattara a détourné une tête de l'intérieur des six mètres et que Bertrand Traore a réussi à éliminer la défense du Malawi, mais pas le gardien de but.

Suite à ces résultats, le Burkina Faso est en tête avec huit points, l'Ouganda sept, le Malawi quatre et le Sud-Soudan trois, toutes les équipes ayant disputé quatre matches.

Sao Tomé-et-Principe (2-4) Afrique du Sud (Groupe C)

Crédit photo, Getty Images Légende image, Percy Tau d'Anderlecht a marqué deux fois pour l'Afrique du Sud lors de la victoire contre Sao Tomé

Percy Tau d'Anderlecht a marqué deux fois pour l'Afrique du Sud remportant le match contre Sao Tomé.

Sao Tomé a fait un début de match prometteur contre l'Afrique du Sud. Après 12 minutes de jeu, l'équipe a pris l'avantage, mais a finalement perdu (4-2).

Le match s'est déroulé dans la ville sud-africaine de Port Elizabeth après que les deux nations ont convenu de le déplacer de Sao Tomé pour faciliter le respect des protocoles Covid-19.

Le premier but de Sao Tomé a été marqué par le capitaine Jocy, qui a reçu un corner de Jardel Nazare, basé en Géorgie, sur une tête plongeante.

L'Afrique du Sud a égalisé à la 39e minute lorsque la défense de Sao Tomé a poussé vers l'avant, ce qui a permis à Dean Furman de glisser un ballon à Themba Zwane, qui s'est retourné et a marqué.

Les Bafana Bafana ont pris l'avantage à la 70e minute lorsque Zwane a remplacé Percy Tau, qui avait trop d'espace dans la surface et a pu marquer à dix mètres.

Les hôtes" ont ensuite égalisé, grâce au Portugais Soares Harramiz.

L'Afrique du Sud a repris l'avantage à la 87e minute, lorsque le gardien de São Tomé n'a pu que repousser un tir du remplaçant Kermit Erasmus sur la trajectoire de Zwane, qui a tapé dans le but.

Tau s'est assuré de la victoire dans le temps additionnel, alors que Sao Tomé cherchait à égaliser à nouveau, sur une contre-attaque, il a tiré de l'intérieur de la surface.

Cette victoire porte l'Afrique du Sud à neuf points en quatre matches et laisse Sao Tomé sans but et incapable de se qualifier pour la phase finale de la Coupe des Nations au Cameroun.

Eswatini 0-0 Congo (Groupe I)

Eswatini est une autre équipe qui ne peut plus atteindre la phase finale de la CAN, car elle a fait match nul (0-0) avec le Congo-Brazzaville.

Ce point place le Congo à sept points et le maintient à la deuxième place du groupe à cinq points du Sénégal, déjà qualifié dans le groupe I.

Les Lions de la Teranga ont scellé leur place grâce à la victoire 1-0 de dimanche sur la Guinée-Bissau, qui compte trois points et peut encore prétendre à la deuxième place qualificative pour la phase finale à deux journées de la fin.

Mozambique 0-2 Cameroun (Groupe H)

Crédit photo, Getty Images Légende image, L'attaquant de Besiktas, Vincent Aboubakar, a marqué trois buts lors de ses deux derniers matches avec le Cameroun.

Le Cameroun, qui s'est déjà qualifié pour la phase finale de la CAN en tant que pays hôte, a maintenu sa série d'invincibilité dans le groupe H grâce à une victoire 2-0 au Mozambique.

Les hôtes ont eu l'occasion de prendre l'avantage à la 22e minute, lorsqu'un penalty leur a été accordé pour une faute dans la surface, mais Kazakh Reginaldo a vu son tir heurter le poteau gauche, le gardien Andre Onana plongeant dans le mauvais sens.

Trois minutes plus tard, Vincent Aboubakar a marqué le premier but, allant dans le sens du doublé qu'il a inscrit contre le même adversaire lors de la victoire de jeudi (4-1).

Il a contrôlé un centre de la droite sur sa poitrine avant de frapper le ballon au-dessus du filet.

Ngoumo Ngamaleu a impulsé le second, un centre dans la surface évitant les défenseurs mozambicains et permettant à Serge Tabekou, qui avait remplacé Clinton Njie à l'heure de jeu, d'envoyer le ballon au fond des filets.