Diego Armando Maradona: décès du mythique footballeur argentin

L'ancien milieu offensif et manager argentin a été opéré avec succès d'un caillot de sang au cerveau au début du mois de novembre.Il a ensuite été annoncé qu'il devait être traité pour dépendance à l'alcool.

Maradona, l'un des plus grands joueurs de tous les temps, était capitaine lorsque l'Argentine a remporté la Coupe du monde 1986, produisant une série de sublimes performances individuelles.Il a joué pour Barcelone et Naples au cours de sa carrière en club, remportant deux titres de Serie A avec l'équipe italienne.Maradona a marqué 34 buts en 91 apparitions pour l'Argentine, la représentant lors de quatre Coupes du monde.

Une photo montrant le niveau d'amitié entre Maradona et Nicolás Maduro, prise au Cuartel de la Montaña, où repose la dépouille d'Hugo Chávez.

Il a mené son pays en finale en 1990 en Italie, où il a été battu par la RFA, avant de le reprendre comme capitaine aux États-Unis en 1994, mais a été renvoyé chez lui après avoir échoué à un test de dépistage de l'éphédrine.Pendant la seconde moitié de sa carrière, Maradona a lutté contre la cocaïnomanie et a été interdit de jouer pendant 15 mois après avoir été testé positif à cette drogue en 1991.

2008 Devient entraîneur de l'équipe nationale argentine pendant deux ans, et continue à diriger des équipes jusqu'à sa mort

Maradona: six décennies de football

Il a pris sa retraite du football professionnel en 1997, le jour de son 37e anniversaire, lors de son deuxième passage chez les géants argentins de Boca Juniors.Après avoir brièvement dirigé deux équipes en Argentine au cours de sa carrière de joueur, Maradona a été nommé entraîneur principal de l'équipe nationale en 2008 et a quitté le pays après la Coupe du monde 2010, où son équipe a été battue par l'Allemagne en quarts de finale.Il a ensuite dirigé des équipes aux Émirats arabes unis et au Mexique et était responsable de Gimnasia y Esgrima en première division argentine au moment de sa mort.