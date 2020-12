Les meilleurs livres de l'année 2020

Crédit photo, Getty Images Légende image, Lindsay Baker

Cette année a été une année exceptionnelle pour les livres, de la fiction dystopique aux mémoires en passant par des histoires sur la race et l'identité. Lindsay Baker fait le tour des choix de BBC Culture.

A Promised Land par Barack Obama

Crédit photo, Viking

Le nouveau livre de l'ancien président Obama raconte le chemin parcouru depuis ses premières ambitions politiques jusqu'à sa présidence, et est un "mémoire élégant et profond", selon l'Independent. A Promised Land emmène le lecteur dans le bureau ovale et la salle de crise de la Maison Blanche, ainsi que dans d'autres endroits du monde, de Moscou, au Caire et à Pékin. Le livre "offre des informations des première main", dit le Guardian, "offrant la perspective depuis le centre du pouvoir", et est "un récit, une contemplation et une introspection élégamment écrits, dans lesquels il creuse fréquemment ses propres motivations".

A ne pas manquer sur BBC Afrique :

The Best of Me par David Sedaris

Crédit photo, Little, Brown

Depuis une vingtaine d'années, David Sedaris a plus ou moins créé son propre genre, avec ses histoires intimes qui révèlent à la fois l'absurdité et les émotions de la vie quotidienne. Son œuvre, drôle et incisive, est maintenant réunie en un seul volume. "Le génie de The Best of Me est qu'il montre la croissance de l'écrivain, la façon dont sa perspective a changé et où il puise son humour", déclare le New York Times.

Crédit photo, Getty Images Légende image, L'écrivain, David Sedaris

Ready Player Two par Ernest Cline

Crédit photo, Penguin Random House

Dans la suite très attendue de Ready Player One, Wade Watts fait une découverte majeure. Après avoir obtenu l'aide du fondateur d'Oasis, James Halliday, Watts se lance dans une nouvelle quête, à la recherche d'une mystérieuse avancée technologique supposée changer le monde, qui se trouve cachée sous les voûtes d'Halliday. Les fans de l'œuvre de Cline - et de l'adaptation cinématographique du premier livre réalisée par Spielberg - seront sans doute scotchés aux aventures de Wade Watts.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Ernest Cline

Reality and Other Stories par John Lanchester

Crédit photo, Faber

Dans son nouveau livre Reality and Other Stories, John Lanchester explore le côté effrayant d'Internet et de l'intelligence artificielle (IA) d'un point de vue ludique. Les récits mettent en scène divers éléments surnaturels, notamment des zombies, des fantômes et des revenants numériques. Comme le dit le supplément littéraire du Times : "Bien connu pour ses capacités d'observation, Lanchester alterne dans ce recueil entre le réel, l'hyperréel et le surréel." C'est "un recueil hallucinogène sur les multiples facettes du côté effrayant de notre mode de vie actuel".

Crédit photo, Getty Images Légende image, John Lanchester

Lire aussi :

Transcendent Kingdom par Yaa Gyasi

Crédit photo, Viking

L'auteur ghanéen-américain du premier roman à succès Homegoing, Yaa Gyasi, revient avec l'histoire actuelle d'un foyer mono-parental, racontée par une jeune femme, Gifty, une doctorante étudiant les neurosciences. Ses combats et ses problèmes - et sa relation avec sa mère - sont relayés, et le thème du débat entre la religion et la science est au centre de l'histoire. Le New Yorker déclare : "Le roman est plein de moments révélateurs, parfois drôles, souvent poignants... [Gifty est] d'une vitalité provocante".

Crédit photo, Getty Images Légende image, Yaa Gyasi

Mediocre par Ijeoma Oluo

Crédit photo, Seal Press

Le livre d'Ijeoma Oluo, So You Want to Talk About Race, paru en 2018, a été salué par les lecteurs qui cherchent à comprendre - et à défaire - les structures racistes de la société. Son nouveau livre se concentre sur les histoires cachées autour de la race, la classe sociale, le sexe et l'homme blanc américain. Time dit : "Mediocre complète [So You Want to Talk About Race], en se concentrant sur le rôle du patriarcat blanc dans la création et le maintien d'un système conçu pour priver de ses droits quiconque n'est pas un homme blanc".

Crédit photo, Getty Images Légende image, Ijeoma Oluo

White Ivy par Susie Yang

Crédit photo, Simon & Schuster

Dans le premier roman de Susie Yang, le personnage principal Ivy est élevée en Chine par sa grand-mère, puis envoyée aux États-Unis pour vivre avec ses parents, distants sur le plan émotionnel, et son jeune frère. Elle tombe amoureuse d'un camarade de classe, le riche Gideon, et s'intéresse également à son ami ouvrier Roux. "Vous ne trouverez pas d'histoire d'amour plus sombre que White Ivy de Susie Yang", déclare le LA Times à propos de ce "merveilleux" roman. "Le mariage de White Ivy n'est pas tant une parodie de romance mais une exploration du côté caché de sa dimension obscure qui est ici sublimé.

A regarder :

Pour regarder ce contenu, veuillez activer JavaScript ou essayer un autre navigateur. Légende vidéo, 'L'Afrique a besoin d'un sursaut d'orgueil pour se développer'

Sweet Dreams par Dylan Jones

Crédit photo, Faber

Dans Sweet Dreams, Dylan Jones explore le mouvement New Romantic des années 1980 et l'époque où le style vestimentaire flamboyant et la musique au synthé sont parti à la conquête du monde. Le livre biographique écrit dans un style oral, explore le mouvement depuis ses origines dans les années 1970 jusqu'à son avènement parmi les adolescents, puis le développement d'un phénomène pop. Le livre réussit, selon la London Review of Books, "à fournir un portrait éblouissant d'une époque". Selon le Guardian, "Jones démontre de façon convaincante que le penchant des New Romantics pour ce qu'on appelait autrefois le "dédoublement sexuel" et leur obsession d'utiliser le style vestimentaire comme mode d'expression de soi et "plateforme d'identité" préfigurent beaucoup de sujets devenus brûlants en 2020".

Dearly par Margaret Atwood

Crédit photo, Chatto

Avant d'être romancière, Margaret Atwood était poète, et Dearly est son premier recueil en plus de dix ans. Des descriptions délicates de la nature aux rencontres avec les personnages de mythes, de légendes et les extraterrestres, le recueil couvre certains thèmes familiers d'Atwood. "Ce recueil de vers poignants et ludiques, sur la fin des choses et les au revoir, est tranché avec un humour intelligent et acéré", explique The Telegraph.

The New Wilderness par Diane Cook

Crédit photo, Oneworld

Vivant dans une métropole surpeuplée et polluée, Bea se rend compte qu'elle et sa fille ne peuvent pas rester en ville, et rejoint donc un groupe de volontaires pour participer à une expérience extrême. Le groupe doit s'installer dans le Wilderness State, une immense étendue de terre sauvage qui n'a jamais été habitée par l'homme jusqu'à présent. Le roman dystopien The New Wilderness a été présélectionné pour le Booker. Le Booker Prize le décrit ainsi : "A la fois une complainte sur notre mépris de la nature... et de ce que signifie être humain, The New Wilderness est un roman extraordinaire et fascinant pour notre époque."

A regarder :

Pour regarder ce contenu, veuillez activer JavaScript ou essayer un autre navigateur. Légende vidéo, Un tour d'horizon avec Chimamanda Ngozi Adichie

This Mournable Body par Tsitsi Dangarembga

Crédit photo, Faber

Tambudzai est une jeune femme qui tente de réussir dans le centre-ville de Harare. Le dernier roman de Tsitsi Dangarembga, une suite de son roman de 1988 devenu un classique, Nervous Conditions, a été présélectionné pour le Booker. Il suit la progression de Tambudzai, qui fait face à de nombreux revers et atteint finalement un point de rupture. C'est un "roman tendu et chargé psychologiquement" selon le Booker Prize, et The Guardian déclare : "Trois décennies plus tard, Dangarembga a écrit un autre classique".

Burnt Sugar par Avni Doshi

Crédit photo, Hamish Hamilton

Jeune femme, Tara a quitté son mariage arrangé pour rejoindre un ashram, puis a pris un amant artiste, en se rebellant contre les conventions sociales. Aujourd'hui, elle est deveune une vieille femme, et Burnt Sugar décortique sa relation complexe avec sa fille. Le Telegraph décrit le roman comme "un premier roman corrosif et compulsif". L'ouvrage a été présélectionné pour le Booker Prize : "Aiguisé comme une lame et doté d'un esprit caustique, Avni Doshi teste les limites de ce que nous croyons savoir avec certitude sur ceux dont nous sommes les plus proches et, par extension, sur nous-mêmes".

The Shadow King par Maaza Mengiste

Crédit photo, Canongate

Se déroulant lors de l'invasion de l'Éthiopie par Mussolini en 1935, The Shadow King raconte l'histoire d'Hirut, qui vient de devenir orpheline. Le roman commence alors qu'elle travaille comme servante, et se transforme progressivement en une fière guerrière. Le New York Times décrit le roman comme "lyrique" et "remarquable", et Hirut comme une "héroïne inoubliable et convaincante". The Shadow King a été sélectionné pour le Booker Prize, dont les juges ont salué en ce roman une "une exploration captivante du pouvoir féminin".

A écouter :

Pour regarder ce contenu, veuillez activer JavaScript ou essayer un autre navigateur. Légende audio, Mamadou Bani Diallo, critique littéraire, est notre invité.

Shuggie Bain par Douglas Stuart

Crédit photo, Picador

Le premier roman de Douglas Stuart s'inspire de sa propre enfance, dans le Glasgow des années 1980, et a remporté le prix Booker 2020. Shuggie est le plus jeune de trois enfants, et Agnes est sa mère alcoolique. Cette histoire qui a obtenu d'excellentes critiques est centrée sur la relation mère-fils. "L'étonnant premier roman de Douglas Stuart, situé à Glasgow, décrit un monde de pauvreté et de souffrance compensé par un amour pur, plein de cœur", a déclaré la critique de The Scotsman. "C'est un roman qui mérite d'être lu et relu".

Mayflies par Andrew O'Hagan

Crédit photo, Faber

Le dernier roman d'Andrew O'Hagan s'inspire d'événements réels et décrit l'amitié entre deux hommes, Jimmy et Tully. Dans une petite ville écossaise des années 1980, les deux adolescents se lient par leur amour de la musique et des films, et par un esprit d'adolescence rebelle. Ils partagent un week-end magique et euphorique à Manchester. Trente ans plus tard, Tully apprend de nouvelles choses. Le Telegraph appelle Mayflies "un délicieux voyage plein de nostalgie au coeur d'une amitié de longe date". Le Times dit : "Un hommage joyeux, chaleureux et plein de cœur à la fleur aux millions de pétales de l'amitié masculine."

Piranesi par Susanna Clarke

Crédit photo, Bloomsbury

Piranesi est, selon Inews, "la plus curieuse des confiseries... mêlant des éléments de mythologie et de fantaisie, avec des clins d'œil vers CS Lewis et Tolkien... [elle a] un point culminant véritablement émouvant qui ouvre plus d'une porte. Son auteur, Susanna Clarke, est connue pour son premier roman, Jonathan Strange & Mr Norrell, paru en 2004, qui a été récompensé par un prix d'histoire alternative. Piranesi a été très bien accueilli et décrit par les critiques comme "brillamment singulier" et "complètement d'un autre monde".

A écouter :

The Vanishing Half par Brit Bennett

Crédit photo, Dialogue Books

The Vanishing Half est une histoire sur la façon dont l'identité se forme, et raconte l'histoire de sœurs jumelles identiques, à la peau claire, nées dans le sud des Etats-Unis de l'ère Jim Crow, qui se sont enfuies de chez elles alors qu'elles étaient adolescentes. Les filles prennent alors des chemins très différents. Désirée rentre chez elle 14 ans plus tard, tandis que sa sœur Stella semble avoir disparu, ayant pris une identité blanche. La suite du premier roman de Bennett, The Mothers, sorti en 2016, The Vanishing Half a reçu des critiques élogieuses. Comme le dit le New York Times : "Bennett équilibre les exigences littéraires avec les réalités historiques et sociales de son sujet."

More Than a Woman par Caitlin Moran

Crédit photo, Ebury Press

La journaliste et auteure britannique Caitlin Moran est déjà connue pour ses observations drôles et intelligentes sur l'enfance et la féminité. Son livre How to Be a Woman, publié en 2011, a eu une influence considérable ; son dernier livre, More Than a Woman, est une réflexion sur ce que signifie être une femme d'âge moyen. Parmi les thèmes abordés, citons le fait d'être multitâche, les soins aux enfants adolescents, les stéréotypes sexuels et les relations à long terme. L'Observer déclare : "Moran se révèle, une fois de plus, un guide sage dans les joies, ainsi que dans les moments difficiles, sur le fait d'être une femme, une compagne, une mère, une amie et une féministe".

The First Woman par Jennifer Nansubuga Makumbi

Crédit photo, One World

Ayant grandi dans un petit village ougandais, Kirabo est entourée de femmes puissantes, qui veulent toutes qu'elle se conforme aux usages. Mais à l'approche de la puberté, Kirabo, la têtue, devient rebelle. Avec pour toile de fond un pays transformé par la dictature, The First Woman mélange le féminisme moderne au folklore ougandais ancien. "Makumbi équilibre le chagrin et l'humour", dit le Telegraph. "Le roman est aussi une réflexion sur le pouvoir (qu'il soit politique, social ou sexuel), mais exécutée avec une belle légèreté".

Earthlings par Sayaka Murata

Crédit photo, Granta