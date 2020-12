Papa Bouba Diop : Salif Diao et Gabriel Zakuani rendent hommage au doux géant

Deux des anciens coéquipiers de Papa Bouba Diop ont parlé à BBC Sport de leurs souvenirs de la star sénégalaise décédée dimanche, à l'âge de 42 ans seulement.

L'ancien capitaine de la RD Congo, Gabriel Zakuani, était à Fulham en même temps que Bouba Diop et l'a laissé s'installer chez lui.

Salif Diao a joué avec Bouba Diop pour le Sénégal souligne que "chaque fois que nous pensons à lui, ce sera ce visage d'ange et ce sourire."

Comme beaucoup d'autres personnes rendant hommage à Bouba Diop, les deux hommes l'ont décrit comme un doux géant.

"Quand nous [l'équipe du Sénégal] envoyions quelqu'un dans le vestiaire de l'équipe adverse, nous l'envoyions toujours parce qu'il était le plus grand de l'équipe", se souvient Diao.

"Il essayait toujours d'avoir ce visage en colère, mais c'était drôle parce qu'il ne pouvait pas avoir ce visage en colère - alors nous étions derrière lui, riant parce qu'il était puissant, mais avec un visage de bébé.

"Quand j'ai entendu la nouvelle, mon coeur s'est senti déchiqueté, il a vécu avec courage et humilité, et c'est ce dont nous nous souviendrons."

Diao a fait partie de l'équipe de l'un des moments forts de la carrière de Bouba Diop lorsqu'il a marqué le but de la victoire contre la France lors du match d'ouverture de la Coupe du monde 2002.

"C'est un moment fantastique, un moment légendaire et je peux encore voir son sourire et son visage de bébé - un vrai géant doux et il était spécial", ajoute l'ancien joueur de Liverpool.

"C'est ce qui rend ce groupe si spécial - chaque individu avait quelque chose que nous ajoutions dans le groupe. Pour la bataille pour se préparer à aller sur le terrain, il était le gars parfait qui nous représentait vraiment.

"Il était tellement fort, tellement puissant - les symboles du Sénégal sont le baobab et le lion - et il était donc un symbole parfait pour notre équipe car il avait le cœur d'un lion et la force du baobab.

"Avec lui dans l'équipe, nous n'avions peur de personne. Il a rendu toute une nation heureuse et fière."

Se sentir chez soi

Zakuani a fait la connaissance de Bouba Diop alors que les deux hommes étaient à Fulham ensemble.

"Quand j'y suis allé, il s'est occupé de moi comme un jeune frère - il m'a montré les ficelles, c'est donc triste d'apprendre sa mort", dit Zakuani.

"Sur le terrain, on pense qu'une "bête" n'est qu'un animal qui écrase tout ce qui bouge, mais en tant que personne, il n'avait rien de mauvais, il était juste une personne vraiment gentille", ajoute-t-il.

"Je n'ai jamais vu quelqu'un avoir un mauvais mot à dire sur lui, c'était juste la plus gentille, la plus douce des âmes."

L'un des souvenirs impérissables de Zakuani était quand Bouba Diop lui a demandé de lui prêter sa maison pendant ses vacances.

"Il faisait rénover son appartement et il m'a demandé si je pouvais utiliser une de mes chambres - je partais en vacances à l'époque, alors je lui ai donné les clés de ma maison et lui ai dit 'fais ce que tu veux'", se souvient Zakuani en riant.

"Je suis revenu de vacances une semaine plus tard et il avait fait décorer la maison à son goût - il avait ses photos de famille partout et il était dans ma chambre.