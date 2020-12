Neymar veut Lionel Messi au Paris St-Germain - cela pourrait-il arriver ?

Barça a déclaré que ce n'était pas le cas et qu'ils ne laisseraient pas leur meilleur buteur et capitaine de tous les temps partir pour moins que sa clause de libération de 700 millions d'euros.

Vendre Mbappe, libérer Di Maria et signer Messi ?

Selon le journaliste français de football Julien Laurens, le "plus grand paradoxe" est que Neymar "a en quelque sorte quitté le Barcelone pour ne pas être dans l'ombre de Messi et maintenant il les supplie presque de jouer ensemble".

L'international brésilien Neymar a quitté le Barca pour le PSG en 2017 pour un montant record de 200 millions de livres sterling, bien que le club espagnol ne veuille pas le vendre. Il voulait alors sortir de l'ombre de Messi et être l'homme principal d'une autre équipe, ce qui lui permettrait de remporter des Ligues des champions et des Ballons d'or.

"Financièrement, vous ne pouvez pas avoir Messi, Neymar, Mbappe", a-t-il déclaré. "C'est impossible. Je ne suis pas sûr que vous puissiez avoir Messi, Neymar et Di Maria, qui est hors contrat à la fin de la saison. Alors peut-être que vous devriez laisser Di Maria partir, vendre Mbappe au Real Madrid et ensuite faire venir Messi.

'Virement vers Messi qui rejoint Neymar au PSG'

"Le nouveau président devra convaincre Messi de rester. Il a laissé un message clair - il voulait partir. Il veut partir. Neymar a encore un an et demi de contrat, il serait donc pratiquement impossible de l'éloigner du PSG pour rejoindre Messi à Manchester City, à la Juventus, à l'Inter Milan ou à Chelsea. L'été prochain, le Real Madrid essaiera de convaincre Mbappe de partir, ce qui laisserait un grand vide. Il me semble que nous nous dirigeons vers un rapprochement entre Messi et Neymar au PSG, ce qui est intéressant".

"Ils se sont entraînés très dur pour travailler ensemble", dit-il. "Dès la première année, il a essayé de convaincre Barcelone de le reprendre. La réponse a été non, il y a encore des procès en cours entre le club et lui. Il y a un an et demi, quand ils ont essayé de le faire signer, Messi a dit à Neymar : "Dans deux ou trois ans, je partirai de toute façon et tu pourras être la star de l'équipe, mais nous aurons quelques années ensemble".