Ce que nous avons appris des éliminatoires de l'Afrobasket 2021

Janine Anthony

BBC Sport Afrique. Lagos, Nigéria

Crédit photo, Fiba Africa Légende image, Action de l'Afrobasket au Rwanda alors que la RD Congo affronte le Mozambique

La dernière série de qualifications pour l'Afrobasket 2021, le championnat continental de basket-ball, s'est achevée ce week-end par des matchs disputés au Rwanda et en Égypte.

Janine Anthony de BBC Sport Afrique se penche sur ce qu'il faut retenir des cinq jours de compétition.

Tout n'est pas joué en novembre

Comme dans tous les sports du monde, la pandémie de coronavirus qui sévit actuellement a eu des répercussions sur le tournoi de qualification et a peut-être laissé certains d'entre nous perplexes !

Il y a au total cinq groupes comprenant chacun quatre nations et il y a des séries de matchs dans chaque poule.

La phase finale des qualifications a débuté en février dernier au Cameroun avec le groupe C, avant le grand confinement mondial. Le pays hôte a affronté la Guinée, la Côte d'Ivoire et la Guinée équatoriale.

Les groupes A, B et D ont joué leur première série de matchs dans la capitale rwandaise Kigali, tandis que le groupe E s'est déplacé dans la ville égyptienne d'Alexandrie.

Toutes les poules vont disputer leur dernière série de matches aller et retour en février de l'année prochaine pour décider des qualifications pour l'Afrobasket 2021, qui se tiendra au Rwanda.

Quinze des vingt équipes pourront se qualifier et rejoindre le Rwanda, pays hôte, ce qui signifie que seules les équipes les moins bien placées de chaque groupe seront finalement éliminées.

Cependant, même si les équipes en tête de chaque groupe ont enregistré trois victoires sur trois jusqu'à présent, aucune d'entre elles n'est vraiment assurée d'une place en finale.

De même, les équipes qui ont perdu leurs trois matches jusqu'à présent ont encore une chance de se qualifier pour le grand rendez-vous continental.

Classement actuel :

Group A:

Tunisie : Victoire 3 Défaite 0

Victoire 3 Défaite 0 R D Congo: Victoire 2 Défaite 1

Victoire 2 Défaite 1 CAR: Victoire 1 Défaite 2

Victoire 1 Défaite 2 Madagascar: Victoire 0 Défaite 3

Group B:

S é n é gal: Victoire 3 Défaite 0

Victoire 3 Défaite 0 Angola: Victoire 2 Défaite 1

Victoire 2 Défaite 1 Kenya: Victoire 1 Défaite 2

Victoire 1 Défaite 2 Mozambique: Victoire 0 Défaite 3

Group C:

Côte d'ivoire : Victoire 3 Défaite 0

Victoire 3 Défaite 0 Camero u n: Victoire 2 Défaite 1

Victoire 2 Défaite 1 Guin é e équatoriale : Victoire 1 Défaite 2

Victoire 1 Défaite 2 Guinée: Victoire 0 Défaite 3

Group D:

Nig é ria: Victoire 3 Défaite 0

Victoire 3 Défaite 0 S ud- S o udan: Victoire 2 Défaite 1

Victoire 2 Défaite 1 Mali: Victoire 1 Défaite 2

Victoire 1 Défaite 2 Rwanda: Victoire 0 Défaite 3

Group E:

Egypt e : Victoire 3 Défaite 0

Victoire 3 Défaite 0 Ou ganda: Victoire 2 Défaite 1

Victoire 2 Défaite 1 Cap Ver t : Victoire 1 Défaite 2

Victoire 1 Défaite 2 Maroc: Victoire 0 Défaite 3

Performances 5 étoiles pour le top 4 africain

La Tunisie, le Sénégal, le Nigéria et l'Égypte ont réalisé un début de compétition parfait dans leur groupe de qualification avec trois victoires sur trois.

Dans le groupe A, la Tunisie, championne en titre, a commencé par une victoire convaincante sur Madagascar avec 37 points d'avance avant de battre la RD Congo et la RCA, indiquant clairement qu'elle est déterminée à conserver son titre en 2021.

Le Sénégal a commencé dans son groupe B par une victoire encore plus convaincante en écrasant le Kenya 92-54, mais ses victoires sur le Mozambique et l'Angola ont été beaucoup plus serrées.

Le nouvel entraîneur Boniface Ndong peut être satisfait de voir que son équipe est pratiquement assurée d'une place à l'Afrobasket 2021.

Les D'Tigers du Nigéria manquaient de joueurs avec des éléments évoluant en NBA et en Euroligue qui étaient empêchés, mais ils ont tout de même enregistré un record de 100% dans le groupe D avec des victoires sur le Sud-Soudan, le Rwanda et le Mali.

Ils étaient menés par le "Capitaine Fantastique" Ike Diogu, qui a marqué une moyenne de 16 points par match.

L'Égypte, qui a accueilli le groupe E, était représentée par une équipe de jeunes joueurs ayant une moyenne d'âge de 25 ans qui ont battu l'Ouganda, le Cap-Vert et le Maroc.

Certaines de leurs stars Aly Ahmed et Ehab Amine, qui ont été nommés MVP des championnats d'Afrique des moins de 18 ans en 2010 et 2012 respectivement, et tous, Anas Mahmoud compris, ont joué au basketball universitaire aux États-Unis.

Le maître fait respecter la hiérarchie

Crédit photo, Fiba Africa Légende image, Luol Deng (à gauche), entraîneur du Sud-Soudan, a rencontré son ancien patron Mike Brown (à droite) qui entraîne le Nigeria.

La première rencontre du groupe D a vu le Nigéria affronter le Sud-Soudan. Les entraineurs des deux équipes sont deux anciens collègues de la NBA.

Le Nigéria était entraîné par Mike Brown, qui dirigeait les Cavaliers de Cleveland lorsque le coach du Sud-Soudan, Luol Deng, jouait dans l'équipe.

Brown avait rejoint l'équipe nationale du Nigéria après quatre ans passés en tant qu'entraîneur adjoint des Golden State Warriors, l'équipe star de la NBA.

Deng et le Sud-Soudan ont été repêchés in extremis en éliminatoires après le retrait de l'Algérie pour cause de mauvaise préparation due au Covid-19.

Le président de la Fédération de basket-ball du Sud-Soudan, Deng, est intervenu en tant qu'entraîneur de l'équipe nationale.

"J'ai saisi l'occasion et j'ai pris la relève en tant qu'entraîneur parce que nous avons été prévenus tardivement. Je savais que je n'allais pas refuser cette offre (parce que) nous avions seulement cinq jours pour nous préparer", a déclaré Deng alors qu'il devenait le premier président d'une fédération à être également l'entraîneur de l'équipe nationale.

"Il n'y avait pas le temps d'aller chercher un entraîneur. Je sais ce que cela signifie pour notre pays d'être représenté. Je suis d'accord pour assumer les fonctions d'entraîneur pour le moment, mais à l'avenir, je ne pense pas que je serai l'entraîneur".

Le "maître" s'est finalement révélé trop fort pour l'"apprenti", puisque le Nigeria, vainqueur de l'Afrobasket 2015, a remporté le match 76-56.

"Leur style est très similaire à celui de Golden State mais c'était une bonne expérience de les affronter", a déclaré Deng après la défaite.

L'Ouganda, un diamant brut

Crédit photo, Fiba Africa Légende image, L'équipe de basket-ball de l'Ouganda.

La plus grande révélation de cette série de qualifications a peut-être été les Silverbacks de l'Ouganda qui ont battu le Cap-Vert et le Maroc et se sont finalement inclinés face au leader du Groupe E, l'Égypte.

Pour une équipe qui a terminé 15e à l'Afrobasket 2015, puis 13e deux ans plus tard, ces qualifications semblent indiquer un changement de cap.

Le MVP du tournoi en Égypte était le petit attaquant américain Ishmail Wainwright, qui joue en France pour SIG Strasbourg.

Il a remporté cette distinction après avoir obtenu une moyenne de 21 points par match et terminé les qualifications avec 64 points. Il a complètement écrasé le Cap-Vert, qui a perdu avec 36 points d'écart, dont 5 paniers à trois points.

L'Ouganda a également vu trois de ses joueurs se classer parmi les dix meilleurs buteurs de la liste des qualifications.

En terminant deuxième, ils sont en bonne position pour se qualifier et peut-être même impressionner lors de la finale de l'Afrobasket.

L'Angola joue au ballon avec la LAB

Crédit photo, Fiba Africa Légende image, Une partie de l'équipe d'Angola aux qualifications de l'Afrobasket.

Avec tous les problèmes qui ont affecté le sport en Afrique cette année, en particulier les championnats nationaux qui ont subi de lourdes pertes financières en raison de la pandémie de coronavirus, il était intéressant de voir l'équipe d'Angola composée principalement de joueurs locaux du Petro de Luanda.

Le club aurait été la seule équipe à s'entraîner ces derniers mois pour la Ligue africaine de basket-ball (LAB) qui est la compétition phare de basket-ball organisée pour le continent en collaboration entre la NBA et la Fiba.

La première édition de la LAB ayant été reportée à l'année prochaine, la Fédération angolaise de basket-ball a décidé qu'il était judicieux de nommer neuf joueurs de Petro de Luanda pour les qualifications à Kigali. Ils n'ont perdu qu'un seul match face au Sénégal.

L'Angola, qui était autrefois la force dominante en Afrique en remportant six titres d'affilée entre 1999 et 2009, reste l'un des favoris pour se qualifier pour la phase finale.

Débuts, déception et touche d'optimisme

Crédit photo, Fiba Africa Légende image, Certains fans ont été autorisés à regarder les qualifications de l'Afrobasket au Rwanda.

Trois entraîneurs ont fait leurs débuts dans le tournoi et tous trois seront satisfaits de leur première expérience de l'Afrobasket.

Le Sénégalais Ndong et le Nigérian Brown sont rentrés chez eux avec trois victoires sur trois tandis que l'ancien Olympien britannique Deng a mené le Sud-Soudan à deux victoires après moins d'une semaine de préparation.

Le Rwanda va certainement se rendre compte maintenant qu'il a beaucoup de travail à faire sur le terrain avant d'accueillir la finale de l'année prochaine.

Il a perdu ses trois matches dans le groupe D, mais il est rassuré de savoir qu'il est sûr d'avoir une place en finale en tant qu'hôte.

Toutes les équipes en queue de peloton des autres groupes espèrent que le Rwanda pourra progresser avant les qualifications finales, car cela ouvrira une place pour la meilleure équipe classée quatrième.

Selon le règlement du tournoi : "Au cas où le Rwanda serait classé premier, deuxième ou troisième dans ce groupe, les trois équipes les mieux placées du groupe D se qualifieront pour le tournoi final".

"Cela signifie également que la meilleure équipe classée quatrième dans les cinq groupes, selon les règles de classement du règlement officiel du basket-ball, obtiendra la dernière place pour l'AfroBasket 2021 de la FIBA, soit un total de 16 équipes".

"Toutefois, si le Rwanda termine en quatrième position, toutes les équipes du groupe D seront qualifiées pour le Fiba AfroBasket 2021".

Preston Bungei a dû rentrer chez lui déçu. Il était venu des États-Unis pour jouer avec l'équipe kenyane des Moran à Kigali, mais n'a pas pu jouer car il n'avait pas les bons documents de voyage (il n'était jamais allé en Afrique auparavant).

Après des mois de matchs à huis clos, les équipes qui jouaient à Kigali ont bénéficié d'un bonus, car certains fans étaient autorisés à assister aux matchs mais uniquement s'ils pouvaient fournir des résultats négatifs aux tests Covid-19.