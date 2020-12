"L'inévitable va se produire", selon l'agent du joueur de Man Utd

Paul Pogba doit quitter Manchester United et un transfert hors du club conviendrait à toutes les personnes concernées, affirme leur ancien défenseur Phil Neville.

L'agent du Français Mino Raiola a déclaré lundi que le milieu de terrain est "malheureux" et "doit changer d'équipe".

Pogba est revenu à Old Trafford pour 89 millions de livres en 2016, mais il a connu un deuxième passage mouvementé au club.

"En fin de compte, l'inévitable va se produire, Pogba doit quitter United", a déclaré Neville à la BBC Radio 5 Live.

Pogba est sorti du banc de United et a marqué alors que le club était déjà éliminé de la Ligue des champions par une défaite 3-2 contre le RB Leipzig, mardi.

Le joueur de 27 ans n'a fait que huit apparitions en Premier League cette saison, il en a commencé cinq, et a marqué son premier but de la saison samedi.

"Les commentaires de l'agent, pour moi, ont été planifiés et répétés à l'avance - savoir quand Ole Gunnar Solskjaer faisait sa conférence de presse, savoir exactement les bons mots à utiliser", a ajouté Neville, en référence au fait que les commentaires de Raiola sont apparus après que Solskjaer a parlé aux médias lundi.

"Quand j'ai lu ces commentaires, je n'ai pas été surpris, ce n'était pas une bombe. Paul n'est pas heureux, il n'a pas l'air heureux, il ne joue pas pleinement son rôle et ce, depuis longtemps.

"En fin de compte, l'inévitable va se produire, Pogba doit quitter United. Vous devez vous débarrasser au plus tôt de joueurs comme Pogba, de joueurs qui ne veulent pas être là - dans un vestiaire qui pense au long terme avec énergie et cette vision de gagner peut-être quelque chose - vous devez passer au crible les mauvaises herbes."

"En ce moment, Pogba doit sortir de ce vestiaire et cela conviendrait à tout le monde à United et à Pogba également."

"Le timing est dégoûtant"

Rio Ferdinand a passé 12 ans à Manchester United et a vu l'attaquant Wayne Rooney tenter de quitter Old Trafford en 2013.

L'ancien défenseur a déclaré à BT Sport que Solskjaer et le club devraient s'inspirer de la manière dont Sir Alex Ferguson a géré cette situation pour savoir quoi faire de Pogba, vainqueur de la Coupe du monde.

"Le timing est dégoûtant pour l'agent d'un joueur important, mais je vais me concentrer sur Manchester United, sur Solskjaer et sur Ed Woodward", a déclaré Ferdinand.

"Comment pouvez-vous permettre à un agent de venir et de parler comme ça ? Ce n'est pas la première fois que Mino en parle. Ils auraient dû le tuer dans l'œuf la première fois que c'est arrivé.

"J'étais à United quand Rooney parlait de partir. Ferguson est allé dans les médias et a dit qu'il était mal conseillé par son agent et que je vais étouffer l'affaire dans l'œuf. Quelques jours plus tard, il a signé un nouveau contrat."

"Si j'étais un joueur, je dirais "taisez-vous, ne parlez pas en mon nom et faites-moi passer pour un méchant". Pogba devrait être le maître de cette situation, ne pas se laisser dicter sa conduite. Tous les autres joueurs qui viennent ici, leur agent apparaîtra dans le journal s'ils sont mécontents."

"Donny Van de Beek vient, ne joue pas et après le premier mois, son agent parle dans les médias. Comment cela se fait-il ?

"Cela affecte l'ambiance dans le club et plus Manchester United laisse faire cela, plus ils sont sous le coup d'un nuage.

"Georginio Wijnaldum est un joueur important à Liverpool qui ne jouait pas plus tôt dans la saison. Il a peut-être un nouveau contrat en cours de négociation. On ne voit pas son agent sortir et parler parce qu'on sait qu'il se ferait gifler par [Jurgen] Klopp.

"Tu dois demander à Paul s'il est heureux ou non"

La première occasion pour Solskjaer de parler publiquement des commentaires de Raiola s'est présentée lors de son interview d'avant-match sur le terrain à Leipzig.

Il a rejeté la suggestion selon laquelle les commentaires avaient été une distraction dans la préparation du match, en disant que sa décision d'omettre Pogba de la ligne de départ était "tactique".

Après le match, il a ajouté : "Vous devez demander à Paul s'il est heureux ou pas, je ne peux pas parler pour lui. Il travaille dur à l'entraînement et il doit se concentrer sur ses performances.

"Ce n'est pas le moment de discuter des transferts au club".

Lors de sa conférence de presse, Solskjaer a déclaré : "Dès que l'agent de Paul réalisera que c'est un sport d'équipe, mieux ce sera. Je ne veux pas dépenser de l'énergie pour ça".

L'ancien milieu de terrain de United, Scholes, a déclaré qu'il "ne pense pas que le club doit réagir" aux commentaires de Raiola.

"Paul Pogba est le problème", a-t-il déclaré à BT Sport. "Il paie cet homme pour le représenter et il le représente mal parce que Paul est un bon garçon, mais en regardant de l'extérieur, les gens vont penser que c'est un mauvais garçon et qu'il a des problèmes dans le vestiaire". "Ce n'est pas le cas. Soit il lui dit de se taire, soit il le met dans un sac."

"Manchester United a assez de problèmes pour amener l'équipe là où elle doit être."

Un leader comme Harry Maguire devrait lui dire dans les vestiaires : "appelle ton agent en rentrant et dis-lui de la fermer ou de le virer".

Un autre ancien milieu de terrain des United, Owen Hargreaves, a ajouté : "la seule personne qui y gagne, c'est l'agent."

"Manchester United n'a pas le joueur qu'il avait espéré, le parcours de Pogba n'est plus ce qu'il était. Paul est un bon garçon, mais il ne devrait pas laisser l'agent parler."