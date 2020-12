Paolo Rossi : le héros italien de la Coupe du monde 1982 est décédé à 64 ans

Rossi a marqué 20 buts en 48 apparitions en équipe nationale italienne, et plus de 100 buts en Serie A lors de ses séjours à Vicence, Pérouse, Juventus, Milan et Vérone.

Une finale tendue a fait basculer l'Italie lorsque Paolo Rossi a marqué le premier but en seconde période, les Azzurri s'imposant 3-1 et devenant ainsi champions du monde pour la troisième fois.

"D'une part, je me suis senti rempli. Je me suis dit : 'tu as réussi'", a déclaré Rossi plus tard à propos de ce triomphe.