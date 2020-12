Lionel Messi : l'attaquant du FC Barcelone bat le record de buts en club de Pelé

Lionel Messi a marqué son 644 ème but pour le FC Barcelone lors de la victoire de son équipe sur le Real Valladolid, battant ainsi le record de Pelé du plus grand nombre de buts pour un club.

Messi, qui a marqué son premier but pour le Barça en 2005 et qui a remporté 10 titres de Liga et quatre Ligues des champions, est hors contrat à la fin de la saison et pourra s'adresser à d'autres clubs à partir de janvier.