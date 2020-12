Okocha et Adepoju - Nigeria : le duo estime qu'il ne faut plus "chercher le prochain Jay-Jay".

Par Oluwashina Okeleji

Chroniqueur sportif, Nigéria

Crédit photo, Getty Images

Les anciens coéquipiers des Super Eagles, affirment qu'"il est temps d'arrêter de chercher le prochain Jay-Jay", considéré comme l'un des meilleurs joueurs nigérians et couronné deux fois meilleur footballeur africain de l'année par la BBC.

L'ancien capitaine des Super Eagles, Austin Okocha, insiste sur le fait que l'obsession nigériane de trouver un nouveau "Jay-Jay" doit cesser.

Ce sentiment est partagé par son coéquipier Mutiu Adepoju, qui estime que la pression est trop forte sur les jeunes joueurs de l'équipe nationale.

Okocha, 47 ans, qui a pris sa retraite en 2008, a admis à la station de radio de Lagos, Brila FM, que le manque de milieux de terrain créatifs freinait l'équipe actuelle des Super Eagles.

"Nous devrions soutenir ces joueurs et les laisser s'épanouir par eux-mêmes au lieu de les mettre injustement sous pression en les appelant les prochains ceci ou cela", a déclaré Okocha.

"Je pense que les gens doivent arrêter d'être obsédés par cette nouvelle étiquette Jay-Jay car elle est injuste pour ces jeunes joueurs".

Crédit photo, Getty Images

Ces dernières années, les vainqueurs de la Coupe du monde des moins de 17 ans, Rabiu Ibrahim et Kelechi Nwakali, Joel Obi et Alex Iwobi ont tous été acclamés comme les successeurs d'Okocha dans l'entrejeu nigérian qui, selon beaucoup, manque de flair et de verve créative.

Okocha a fait ses débuts au Nigeria contre la Côte d'Ivoire en 1993, avant de remporter l'or olympique trois ans plus tard et de devenir le premier Nigérian à participer à trois Coupes du monde en 1994, 1998 et 2002.

L'ancien milieu de terrain de Bolton, Hull City et du PSG est considéré comme l'un des meilleurs joueurs issus de la nation ouest-africaine et son talent lui a valu d'être couronné à deux reprises meilleur footballeur africain de l'année par la BBC.

Trop de pression

Crédit photo, Getty Images Légende image, Mutiu Adepoju a marqué le but de la victoire 3-2 du Nigeria sur l'Espagne à la Coupe du monde 1998

Le milieu de terrain Adepoju, qui a également participé à trois Coupes du monde avec les Super Eagles, a convenu que les médias et les supporters locaux sont coupables de mettre trop de pression et d'attirer l'attention sur les jeunes joueurs.

"Je pense qu'il est injuste et inutile d'appeler les jeunes joueurs des équipes juniors comme le prochain Messi ou Jay-Jay Okocha", a déclaré Adepoju, qui a eu 50 ans mardi, à BBC Sport Africa.

"Se livrer à cette comparaison, c'est les vouer à l'échec, car le poids des attentes va certainement affecter mentalement ces joueurs.

"C'est la raison principale pour laquelle certains joueurs ont refusé de travailler dur et d'être eux-mêmes, car ils se laissent facilement emporter par ce que la presse écrit sur eux".

Il dit avoir vu beaucoup de jeunes talents qui n'ont pas atteint le niveau senior au cours des dix dernières années.

"Nous avons vu au cours de la dernière décennie que nous avons des joueurs talentueux sur tout le terrain qui peuvent redonner à notre équipe sa place", explique-t-il.

"Le Nigeria continue de dominer les événements pour les jeunes et il y a des signes positifs de jours meilleurs à venir.

"Nous devons simplement former ces joueurs correctement et mettre fin au tapage et au bruit.

"Mais si ces joueurs sont autorisés à pratiquer leur propre jeu et à briller, ils peuvent être une réussite tant au niveau du club que de l'équipe nationale.

"Victor Agali était largement considéré comme le prochain Rashidi Yekini, mais il s'est battu très fort pour s'imposer et parfois les gens attendaient trop de lui.

"Il est l'exemple de quelqu'un qui a vu le poids de cette étiquette et qui a pourtant travaillé dur pour se faire un nom".

Adepoju est titulaire d'une licence Uefa Pro et a la nationalité espagnole après avoir joué pendant des années en Espagne, notamment au Real Madrid, à la Real Sociedad et à Salamanque.

Il a joué aux côtés d'Okocha lorsque le Nigeria a remporté la Coupe des Nations en 1994. Sa carrière l'a également mené en Turquie, en Arabie Saoudite et à Chypre après avoir fait plus de 50 apparitions avec les Super Eagles.

Star de la Coupe du monde des moins de 20 ans de 1989, Adepoju insiste sur le fait que le Nigeria a montré qu'il pouvait produire des milieux de terrain capables de ramener le succès en équipe nationale lors des tournois mondiaux de jeunes.

