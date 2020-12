Lionel Messi, l'attaquant du FC Barcelone, veut jouer aux États-Unis

"Je vais attendre la fin de la saison. J'aimerais jouer aux États-Unis et vivre la vie et le championnat là-bas, mais en fin de compte, je reviendrai à Barcelone d'une manière ou d'une autre", poursuit-il.

"Pour l'instant, le plus important est de se concentrer sur l'équipe et de bien finir la saison, de se concentrer sur la conquête des trophées et de ne pas se laisser distraire par d'autres choses".