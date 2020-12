Les faits marquants du sport en 2020

La covid 19 a vidé les stades et stoppé les compétitions une bonne partie de l'année 2020 mais malgré tout il y a des événements sportifs à retenir.

Le coronavirus vide les stades

Le sport féminin a été particulièrement touché, les athlètes féminines reprenant souvent l'action longtemps après leurs homologues masculins, mettant en exergue l'inégalité des sexes et le sous-financement qui persiste dans le sport de haut niveau.

Le nouveau stade Japoma et le complexe d'entraînement à Douala

CAN 2021 repoussé à 2022 au Cameroun

C'est la première compétition panafricaine à être repoussée pour cause de coronavirus. Le 30 juin, la la Confédération africaine de football (CAF) annonce le report d'un an de la Coupe d'Afrique des nations, initialement prévue au Cameroun du 9 janvier au 6 février 2021.

Ils nous ont quitté en 2020

Larbi Chebbak, joueur marocain, international de football des années 70 et l'international marocain Mohamed Abarhoun, 31 ans.

L'international sénégalais Papa Bouba Diop, 42 ans et l'ex-président de l'Olympique de Marseille (OM), Pape Diouf, 68 ans.

L'ancien joueur des Lions indomptables, Stephen Tataw, 57 ans et Ephrem M'Bom, grand nom du football camerounais, 66 ans.

Momodou Njie, 72 ans, considéré comme le plus grand joueur gambien de tous les temps.

Les joueurs sud-africains Anele Ngcongca, 33 ans et Motjeka Madisha, 25 ans.

Les internationaux nigérians Ifeanyi George Onwubiko, Ajibade Babalade, 48 ans, et John Felagha, 26 ans.

Lamine Diack reconnu coupable d'avoir accepté des paiements de plus de 3 millions d'euros afin de dissimuler des tricheries.

Le 16 septembre, Lamine Diack, l'ancien chef de l'organe directeur mondial de l'athlétisme, est condamné par les autorités françaises à quatre ans de prison, dont deux avec sursis. Les autorités françaises ont enquêté pendant quatre ans sur M. Diack soupçonné d'avoir accepté des paiements de plus de 3 millions d'euros afin de dissimuler des tricheries.

Le Sénégalais, 87 ans, était accusé de corruption et de blanchiment d'argent liés au scandale du dopage en Russie.

Diack a été reconnu coupable d'avoir accepté des pots-de-vin d'athlètes soupçonnés de dopage pour dissimuler des résultats de tests et de les avoir laissés continuer à participer à des compétitions, notamment aux Jeux olympiques de Londres en 2012.

Le juge a déclaré que ses actions avaient "sapé les valeurs de l'athlétisme et de la lutte contre le dopage".

En Novembre, la Fifa suspend pour cinq ans le président Ahmad un an d'enquête aux côtés de la Confédération africaine de football (Caf) dans son siège égyptien entre août 2019 et février 2020 dans le but d'améliorer la gouvernance.