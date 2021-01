Mercato d'hiver : qui pourrait partir ?

Crédit photo, Getty Images Légende image, Paul Pogba et Dele Alli partiront-ils en en janvier ?

Pas de pause hivernale, une saison plus courte et des blessures qui s'accumulent.

Qu'une équipe se batte pour le titre, vise une place en Europe ou cherche à éviter la relégation, des renforts pourraient bien être nécessaires pour cette poussée dans la deuxième moitié de la saison.

Les clubs décideront-ils de se lancer dans la compétition ou chercheront-ils à faire venir des joueurs pour des contrats à court terme ? BBC Sport se penche sur les joueurs qui pourraient changer de club à l'ouverture de la fenêtre de transfert le 4 janvier.

Premier League

PAUL POGBA (27 ans, milieu de terrain, Manchester United)

Il a des contacts avec la Juventus.

Partira, partira pas ? L'avenir de Pogba à Manchester United est sur toutes les lèvres Outre Manche. Le milieu français est plus que jamais sur le départ départ selon les médias britanniques.

Le champion du monde a été un joueur régulier de United cette saison, avec 19 apparitions, mais son agent a déclaré au début du mois que le joueur était "malheureux" au club et qu'il "devait changer d'équipe" lors de la prochaine fenêtre de transfert.

MESUT OZIL (32 ans, milieu de terrain, Arsenal)

En lien avec : Fenerbahce, DC United, LA Galaxy, Inter Miami

Ozil a été banni par le manager Mikel Arteta, ne faisant pas partie de l'équipe d'Arsenal pour la campagne nationale et européenne cette saison.

Vainqueur de la Coupe du monde avec l'Allemagne en 2014, Ozil est l'un des joueurs les mieux payés des Gunners. Son contrat se termine l'été prochain, mais il pourrait partir plus tôt si un accord peut être conclu.

DELE ALLI (24 ans, milieu de terrain, Tottenham)

En lien avec : Paris St-Germain, Everton

L'avenir de l'international anglais Alli à Tottenham est devenu de plus en plus incertain ; il a perdu la faveur de Jose Mourinho et n'a fait qu'un seul début de saison en Premier League jusqu'à présent.

Le Paris St-Germain a tenté de signer Alli l'été dernier, mais son propriétaire, Daniel Levy, a refusé d'accepter un accord. Le champion de France semble prêt à faire une nouvelle tentative en janvier.

OLIVIER GIROUD (34 ans, attaquant, Chelsea)

En lien avec : West Ham, Atletico Madrid, Marseille

La carrière d'Olivier Giroud à Chelsea semble toucher à sa fin cet été, le patron Frank Lampard ayant renforcé ses options offensives avec des gens comme Timo Werner.

Cependant, l'ancien attaquant français a été en grande forme en club et en sélection, inscrivant 14 buts en 23 apparitions - dont les quatre lors de la victoire 4-0 contre Séville.

Cette forme a apparemment alerté un certain nombre de clubs, dont l'Atlético de Madrid. L'équipe espagnole a récemment libéré Diego Costa et pourrait considérer Giroud comme le remplaçant idéal.

DIVOCK ORIGI (25 ans, attaquant, Liverpool)

En lien avec : Loups, Newcastle, Leeds

Le héros culte d'Anfield, Origi, a vu son temps de jeu réduit à Liverpool suite à l'arrivée de Diogo Jota cet été. Il n'a joué que huit matches et a marqué un but.

Les Wolves conservent un intérêt de longue date et pourraient bien faire une offre alors qu'ils cherchent une couverture pour l'attaquant Raul Jimenez, qui se remet d'une fracture du crâne.

FIKAYO TOMORI (22 ans, défenseur, Chelsea)

En lien avec : Leeds

L'international anglais Tomori a fait 22 apparitions à Chelsea la saison dernière, mais il n'a pratiquement pas joué ce trimestre, ne disputant que trois matches dans toutes les compétitions.

Leeds semble être la destination la plus probable, l'équipe du West Yorkshire ayant besoin d'une couverture pour Robin Koch, absent depuis longtemps.

ADAMA TRAORE (24 ans, ailier, Wolverhampton Wanderers)

En lien avec : Leeds

Adama Traore a connu une saison très impressionnante en 2019-20, mais n'a pas été en mesure de maintenir cette forme dans cette campagne et a lutté pour le temps de jeu cette saison.

L'international espagnol n'a disputé que neuf matchs cette saison et n'a pas marqué de but ni apporté de passe décisive. À l'approche de l'Euro 2020, l'ailier a besoin d'un nouveau terrain pour retrouver sa forme.

OLEKSANDR ZINCHENKO (24 ans, arrière latéral, Manchester City)

En lien avec : Southampton, Loups, Leicester, West Ham

L'arrière latéral ukrainien Zinchenko est tombé dans la hiérarchie au stade Etihad, ne jouant que 12 minutes en Premier League cette saison.

Sans aucune garantie de jouer en première division, City "écoutera les offres" pour le joueur et ne manquera pas de prétendants.

YVES BISSOUMA (24 ans, milieu de terrain, Brighton)

En lien avec : Liverpool, Manchester United, Monaco

Le milieu de terrain malien Bissouma est un habitué de la sélection de Brighton depuis qu'il a signé à Lille en 2018.

Mais comme Georginio Wijnaldum doit encore signer un nouveau contrat à Liverpool, Bissouma a été présenté comme un possible remplaçant du Néerlandais.

JAMES TARKOWSKI (28 ans, défenseur, Burnley)

En lien avec : West Ham, Leicester

Le défenseur central Tarkowski a été un pilier de la ligne d'arrière des Clarets et a également remporté deux sélections en Angleterre.

Mais il n'a pas encore réussi à conclure un nouveau contrat avec Turf Moor, son contrat actuel expirant dans 18 mois.

JAMES MCCARTHY (30 ans, milieu de terrain, Crystal Palace)

En lien avec : Celtic, Aston Villa, Burnley

L'international irlandais McCarthy n'a pas réussi à conserver sa place dans l'équipe première de Crystal Palace et n'a joué que quatre matches cette saison.

L'expérimenté milieu de terrain a disputé plus de 250 matches en première division, mais son contrat est rompu à la fin de la saison et il pourrait être transféré en janvier.

EFL

JOSHUA KING (28 ans, attaquant, Bournemouth)

En lien avec : Aston Villa

King a failli déménager à Manchester United l'été dernier, mais il a fini par rester à Bournemouth après la relégation au Championnat.

Les Cherries sont en plein essor en deuxième division et pourraient tirer profit de King, dont le contrat se termine à la fin de la saison.

EMILIANO BUENDIA (24 ans, milieu de terrain, Norwich)

En lien avec : Arsenal, Atletico Madrid, Valence

Buendia a été en grande forme cette saison, inscrivant six buts et fournissant six passes décisives alors que Norwich cherche à rebondir en Premier League dès sa première tentative.

L'Argentin pourrait bien chercher à revenir en première division et serait une force créatrice pour Arsenal, qui a désespérément besoin d'inspiration dans le dernier tiers.

MATTHEW SORINOLA (19 ans, défenseur, MK Dons)

En lien avec : Leeds, West Ham

Le jeune défenseur Sorinola a attiré l'attention lors de sa saison de percée pour le MK Dons en Ligue 1, en disputant 19 matchs.

De nombreux recruteurs ont été impressionnés par ses progrès et plusieurs clubs seraient à la recherche de sa signature le mois prochain.

Écosse

ODSONNE EDOUARD (22 ans, attaquante, Celtic)

En lien avec : AC Milan

Beaucoup s'attendaient à ce que l'international français de moins de 21 ans parte en été - et Edouard lui-même était parmi eux. Alors que le bruit des transferts se fait entendre autour de lui, la forme de l'attaquant en début de saison est au mieux décevante. Aucune offre n'a été faite avant la fin de l'été et depuis, Edouard est loin d'avoir atteint son meilleur niveau.

Il est peu probable que le Celtic soit à la recherche de prétendants, mais si l'on présente une offre alléchante, il est tout à fait possible qu'un marché soit conclu.

ALFREDO MORELOS (24 ans, attaquant, Rangers)

En lien avec : Lille

L'année dernière, à la même époque, le Colombien était en pleine forme. Les buts se succédaient dans la première moitié de la saison nationale et l'attaquant était également très présent en Europa League. Les clubs de tout le continent jettent des regards avides. Puis ça s'est arrêté. Les buts se sont taris alors que la lutte pour le titre des Rangers s'essoufflait.

Les Rangers étant désireux de générer des revenus grâce à la vente de joueurs, Morelos semble être un candidat probable pour partir après une première moitié de saison frustrante.

Dans toute l'Europe

DAVID ALABA (28 ans, défenseur, Bayern Munich)

En lien avec : Manchester United, Manchester City, Chelsea, Barcelone, Real Madrid, PSG

L'international autrichien Alaba a remporté le Treble avec le Bayern Munich la saison dernière, mais il est dans la dernière année de son contrat et n'a pas encore convenu d'un nouveau contrat.

Le défenseur peut commencer à discuter avec d'autres clubs en janvier. Une multitude de grands clubs européens sont intéressés par sa signature.

PAPU GOMEZ (32 ans, attaquant, Atalanta)

En lien avec : Juventus, Inter, AC Milan, Naples, Rome, PSG

Le milieu offensif argentin semble s'être brouillé avec son entraîneur Gian Piero Gasperini. Il a 32 ans, mais il est l'un des joueurs les plus importants de l'Atalanta. Il a joué un rôle majeur dans le récent succès de l'Atalanta en Ligue des champions, où il a atteint les huitièmes de finale au cours des deux dernières saisons.

CHRISTIAN ERIKSEN (28 ans, milieu de terrain, Inter Milan)

En lien avec : PSG, Arsenal, Manchester United

Le départ de la star danoise de Tottenham pour l'Italie il y a 12 mois n'a pas fonctionné et il a une relation tendue avec l'entraîneur-chef de l'Inter, Antonio Conte. À 28 ans, il se trouve à un moment clé de sa carrière et veut jouer régulièrement dans l'équipe première.

HOUSSEM AOUAR (22 ans, milieu de terrain, Lyon)

En lien avec : Real Madrid, Juventus, PSG, Arsenal

Le milieu de terrain français Aouar était fortement lié à Arsenal lors de la dernière fenêtre de transfert.

Comme Lyon défie le PSG pour le titre cette saison, il est plus probable qu'il déménage pendant l'été qu'en janvier.

LEANDRO PAREDES (26 ans, milieu de terrain, PSG)

En lien avec : Inter Milan

Selon les médias italiens, un accord d'échange impliquant Marcelo Brozovic et Leandro Paredes s'est effondré le jour de l'échéance en octobre. Paredes faisait des allées et venues au PSG à partir du XIe avant le récent licenciement du manager Thomas Tuchel, et ils ont pu le laisser partir afin de libérer de l'espace et de l'argent pour faire venir une de leurs cibles.

ISCO (28, milieu, Real Madrid)

En lien avec : Séville, Juventus, Arsenal, Everton

Zinedine Zidane ne semble plus considérer Isco comme l'un de ses principaux acteurs des Merengues et les médias espagnols rapportent que le jeune homme de 28 ans voit son avenir en dehors de la Liga. Son contrat n'expire qu'en 2022, si bien que toute personne intéressée devrait encore payer une somme considérable.

DIEGO COSTA (32 ans, attaquant, agent libre)

En lien avec : Arsenal, Loups

Le départ de Costa de l'Atlético de Madrid en décembre a ouvert la voie à un éventuel retour en Premier League.

Toutefois, le joueur de 32 ans sera très motivé par le football régulier après avoir fait seulement trois apparitions en tant que remplaçant depuis la mi-octobre. L'attaquant espagnol a marqué 59 buts en 120 matches sous les couleurs de Chelsea entre 2014 et 2017 et a toujours l'agressivité de contrarier les défenseurs même s'il n'est plus aussi prolifique qu'avant.

MERGIM BERISHA (22, attaquant, RB Salzburg)

En lien avec : Parme, Sassuolo, Turin

À cette époque de l'année, le RB Salzbourg est le premier supermarché du football européen. Takumi Minamino et Erling Braut Haaland ont quitté le club autrichien il y a 12 mois et Dominik Szoboszlai a déjà accepté de déménager au RB Leipzig, pour le faire officiellement dès l'ouverture de la fenêtre de janvier.

Berisha a attiré l'attention, notamment avec des buts contre le Bayern Munich et le Lokomotiv Moscou en Ligue des champions.

RENATO SANCHES (23 ans, milieu de terrain, Lille)

En lien avec : Liverpool, Inter Milan

Le milieu de terrain international portugais, qui a fait irruption sur la scène du Benfica à l'adolescence, a reconstruit sa réputation après que la vie au Bayern Munich n'ait pas fonctionné.

Comme de nombreux clubs français, Lille connaît des difficultés financières et, avec de nouveaux propriétaires à sa tête, il pourrait être autorisé à partir pour collecter des fonds.

ARKADIUSZ MILIK (26 ans, attaquant, Naples)

En lien avec : Roma, Juventus, Fiorentina, Everton, Tottenham