Kabila face à Tshisekedi: quel avenir politique pour l'ancien président de la RDC?

L'alliance politique entre le clan de l'ancien président et celui de son successeur, Félix Tshisekedi, appartient au passé.

Pour le Front commun pour le Congo, (FCC), plateforme politique de Joseph Kabila, le Premier ministre ne répondra pas à une convocation émise par un bureau qu'ils estiment "non compétent".

Cette motion de défiance, si elle est adoptée, sera le dernier acte de ce divorce entre le Cap Pour le Changement (CACH), alliance entre Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe qui a remporté la dernière présidentielle) et le Front Commun Pour le Congo (FCC) de l'ancien président Joseph Kabila.

Cette rupture a fait voler en éclat un partenariat noué aux lendemains de la présidentielle de 2018 et remis en cause les équilibres obtenus depuis lors.

Les raisons du divorce

De plus, les deux hommes étaient des rivaux politiques de longue date, comme l'avaient été leurs pères. Etienne Tshisekedi, le père de l'actuel président, avait pratiquement consacré toute sa carrière politique, riche de plusieurs décennies, à s'opposer au Kabila, père et fils.

Le 06 décembre dernier, Tshisekedi a annoncé la fin de son coalition avec son prédécesseur, suite aux multiples désaccords. Plus récemment, la nomination des juges à la Cour Constitutionnel, l'épisode qui a cristallisé la fracture, selon Octave Nasena, professeur de droit à l'université Cardinal Malula et analyste politique.

"Le président a fait un bilan de son parcours à la tête de l'Etat et il a constaté lui-même le blocage. Il a imputé cela au fait que la coalition ne lui a pas prêté main forte et dit avoir connu beaucoup d'obstacles ou qu'on a mis des 'peaux de bananes' sur son chemin", explique l'universitaire.

Des bouleversements au Parlement

Des alliances en évolution

"Depuis quelques mois, le président à travers des manœuvres politiques, a réussi à renverser cette majorité parlementaire. Ce qui le libère de son partenaire d'hier et lui permet de mettre en place une nouvelle majorité qui s'ouvre à d'autres potentiels alliés comme Moïse Katumbi et Jean Pierre Bemba. Donc c'est ce rapport de force qui est en train de se mettre en place", constate Christian Moleka, politologue-prospectiviste congolais.

"Un combat politique est un combat général sur la gouvernance du pays. Ce sont les seuls options des acteurs. Vous voulez un exemple de l'histoire, vous avez l'UDPS qui se glorifie de 38 ans de combat politique n'a jamais été au pouvoir pendant ces années. Ils ont continué. Alors nous allons continuer notre combat et nous ne sommes nullement laminés par la déchéance du bureau de la présidente Jeanine", explique M. Atundi.

Jeanine Mabunda, la désormais ex présidente de l'Assemblée nationale de la RDC évincée en décembre

Qu'a dit Kabila ?

