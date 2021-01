Paris St-Germain : Mauricio Pochettino remplace Thomas Tuchel comme entraîneur

Le PSG est troisième de la Ligue 1 et affrontera Barcelone en huitièmes de finale de la Ligue des champions en février et mars prochains.

Il s'est dit "heureux et honoré" d'assumer ce rôle et a déclaré que le club "a toujours tenu une place particulière dans son cœur".

"Je reviens au club aujourd'hui avec beaucoup d'ambition et d'humilité, et je suis impatient de travailler avec certains des joueurs les plus talentueux du monde", annonce Pochettino.

"Cette équipe a un potentiel fantastique et mon staff et moi ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour obtenir le meilleur pour le Paris St-Germain dans toutes les compétitions. Nous ferons également tout notre possible pour donner à notre équipe l'identité de jeu combative et offensive que les supporters parisiens ont toujours aimée", ajoute-t-il.