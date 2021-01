Cinq raisons pour lesquelles l'année 2021 pourrait être une grande année de football en Grande Bretagne

Par Jonathan Jurejko

BBC Sport

Crédit photo, Getty Images Légende image, La nouvelle année s'annonce avec le championnat d'Europe masculin, le retour des fans dans les stades, des courses au titre intéressantes en Écosse et en Angleterre, ainsi qu'une nouvelle ère pour Sarina Wiegman et les Lionnes

L'optimisme se faisait rare dans une année 2020 tumultueuse et éprouvante. Mais avec la fin de "l'annus horribilis", nous espérons tous que 2021 apportera plus de positivité.

Le football a offert un peu d'évasion à des millions d'entre nous cette année - et promet de donner d'autres moments de bonheur en dehors de la pandémie dans les 12 prochains mois.

Voici cinq choses que nous espérons pouvoir nous attendre avec impatience...

Le retour des supporters

Aller voir un match avec ses copains et faire régner l'ambiance dans un stade bondé peut sembler bien loin pour le moment.

Toutefois, le vaccin contre le coronavirus permet d'envisager avec optimisme ce qui pourrait se passer dans les mois à venir.

Une poignée de supporters ont eu la chance de regarder à nouveau le football en direct au cours des dernières semaines, lorsqu'un nombre limité d'entre eux sont retournés sur les terrains des stades de première et de deuxième catégories après la fin de la quarantaine nationale, le 2 décembre.

La situation a changé récemment en Grande Bretagne, tous les matchs se déroulant à nouveau à huis clos suite aux dernières restrictions imposées par le Covid-19.

Les vaccinations commencent à être déployées dans tout le pays et le ministre de la santé Matt Hancock a déclaré que la vitesse du programme dépendra de la rapidité avec laquelle les vaccins pourront être fabriqués.

Ce n'est que lorsque ce processus sera plus avancé que nous saurons ce que cela va représenter pour les foules de spectateurs de football. Mais la plupart des supporters espèrent que 2021 sera l'occasion de dépoussiérer le billet d'abonnement, de passer par une journée de match très attendue et de revoir leur équipe favorite en chair et en os.

Crédit photo, Getty Images Légende image, La victoire à domicile de Leicester contre Aston Villa, le 9 mars, a été le dernier match de Premier League à être joué devant une foule nombreuse

Une course au titre de Premier League plus ouverte ?

Lorsque la Premier League anglaise a repris en juin, il n'y avait pas de quoi s'enthousiasmer pour une course au titre.

Liverpool avait 25 points d'avance en tête et la possibilité de ne pas remporter son premier titre de champion depuis 30 ans était pratiquement inexistante.

Même en 2020, les Reds comptaient déjà 13 points d'avance sur Leicester City, deuxième, avec un match en moins.

Douze mois plus tard, les choses sont beaucoup plus serrées. Seuls sept points séparent Liverpool, qui semble toujours être l'équipe à battre, et Southampton, neuvième.

Cependant, les Reds ne sont pas aussi invincibles qu'ils étaient. Après 16 matches la saison dernière, ils n'avaient perdu qu'un seul point lors d'un match nul à Manchester United.

Après le même nombre de matches cette année, les hommes de Jurgen Klopp ont perdu des points en sept matches, avec six nuls et une défaite.

Il y a deux saisons, Manchester City avait remporté le titre en accumulant 98 points, juste avant son record de 100 points en 2017-18.

"Liverpool et City ne sont plus ce qu'elles étaient. C'est ce qui rend la situation intéressante", a déclaré l'ancien défenseur de l'Angleterre Gary Neville en décembre.

"C'est ce que cette saison nous fait. Les deux premiers ont placé une barre que je n'avais jamais vue auparavant - maintenant nous voyons quelque chose de plus normal".

Un nouvel ordre en Écosse ?

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le patron du Celtic Neil Lennon a dû faire face aux protestations des supporters ces dernières semaines, tandis que son homologue des Rangers Steven Gerrard vise son premier titre écossais

La fin de la mainmise du Celtic sur le football écossais ne sera pas considérée comme une chose positive par les partisans des Bhoys, mais le reste du pays pourrait le penser.

Le Celtic a monopolisé le football en Écosse pendant quatre saisons, remportant les douze derniers trophées nationaux.

Cette saison, la Premiership écossaise semble se diriger vers un résultat prévisible - mais différent.

Les Rangers, dirigés par l'ancien milieu de terrain anglais Steven Gerrard, sont en avance sur leurs rivaux de Glasgow.

Mettre fin à l'emprise du Celtic - qui brigue un dixième titre consécutif sans précédent - est de plus en plus à une formalité.

Mais cette saison, les célébrations ne se dérouleront pas seulement à Glasgow. Hibernian, Livingston, St Johnstone et St Mirren se disputeront le premier grand honneur de la campagne après avoir atteint les demi-finales de la Coupe de la Ligue écossaise.

Les Hibs sont la dernière équipe avant le Celtic à soulever un trophée avec leur victoire en Coupe d'Écosse en 2016.

Triple espoir britannique pour l'Euro 2020 - et une véritable chance pour l'Angleterre de le gagner ?

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le tournoi devait à l'origine se dérouler du 12 juin au 12 juillet de cette année

Il reste à voir si les fans seront autorisés à assister aux matches de l'Euro 2020 reprogrammé et il est probable qu'ils dépendront fortement du succès et de la rapidité des vaccinations contre le coronavirus.

Le tournoi devrait débuter le 11 juin et se dérouler dans 12 villes européennes.

L'Uefa garde ses options ouvertes avant de prendre une décision finale en mars, à savoir si le tournoi se déroulera à pleine capacité, à capacité partielle ou à huis clos.

"Nous ne pouvons pas garantir qu'il se déroulera dans sa forme actuelle, mais nous espérons que le tournoi sera au rendez-vous et que nous aurons de quoi nous réjouir", a déclaré l'ancien gardien de but anglais Rob Green sur BBC Radio 5 Live.

Quoi qu'il en soit, la phase finale suscitera un vif intérêt en Grande-Bretagne, l'Angleterre, l'Écosse et le Pays de Galles s'étant qualifiés. C'est la première fois depuis la Coupe du monde de 1958 que ces trois pays se sont tous qualifiés pour un grand tournoi.

"Les gens vont se réjouir et on ressent un optimisme débordant lorsqu'un tournoi commence - même si on ne sait jamais combien de temps cela va durer", a déclaré l'ancien milieu de terrain du Pays de Galles, Dave Edwards.

"En tant que société, nous avons besoin de quelque chose comme ça."

L'Écosse s'est qualifiée pour un grand tournoi masculin pour la première fois depuis la Coupe du monde de 1998.

"Nous avons eu 22 ans où il a été difficile d'être un fan de l'Ecosse", a plaisanté l'ancien ailier écossais Pat Nevin.

"Nous sommes très impatients et que ce soit dans les stades ou à la télévision, peu importe, l'excitation est hors norme".

Et il semble qu'il y ait une véritable chance que l'Angleterre mette fin à 55 ans de souffrance.

De nouvelles époques pour les femmes d'Angleterre et d'Écosse

Si aucune des équipes masculines ne parvient à remporter la médaille d'argent aux Euros, alors une fête nationale ne sera pas trop éloignée pour leurs homologues féminines.

Il y a de l'espoir qui pourrait prendre la forme d'une médaille d'or olympique pour la Grande-Bretagne l'année prochaine. Mais si ce n'est pas le cas, l'Angleterre et l'Écosse se préparent séparément à un nouvel avenir passionnant sous une gestion différente.

Les Lionnes ont été battues en demi-finale lors de leurs trois derniers grands tournois. Mais une nouvelle ère va s'ouvrir à partir du mois de septembre, lorsque la sélectionneuse des Pays-Bas, Sarina Wiegman, prendra la relève.

Wiegman a mené les Néerlandaises à la gloire lors de l'Euro 2017 et a presque réussi cet exploit lorsqu'elles ont atteint la finale de la Coupe du monde féminine de 2019.

Crédit photo, Mamadou Faye Légende image, Un "grand potentiel" avec l'Angleterre - la nouvelle patronne Wiegman

Malgré une défaite 2-0 contre les États-Unis, la réputation de Wiegman en tant que " gagnante confirmée " demeure et lui permet d'être optimiste quant à sa capacité à apporter le succès à l'Angleterre.

"Elle sait comment être une gagnante", a commenté l'ancienne milieu de terrain de l'Angleterre Katie Chapman.

"Ses équipes sont toujours spéciales à regarder. Ce sera rafraîchissant et je suis impatiente de voir son travail", dit-elle.

L'Ecosse, quant à elle, est prête pour le poste de manager le plus crucial de son histoire.