Comment le pouvoir du sport a changé le monde en 2020

En 2000, l'ancien président sud-africain Nelson Mandela déclarait que "le sport a le pouvoir de changer le monde". Deux décennies plus tard, 2020 prouve à quel point il avait raison.

Ils protestent contre le racisme. Et ils exigent des changements.

Le footballeur sierra-léonais Kei Kamara - qui s'est joint aux protestations après la mort de George Floyd - déclare à BBC Sport que ses enfants et leur avenir lui inspiraient une prise de position.

"Je m'allonge sur le sol pendant neuf minutes et mon fils s'allonge ensuite à côté de moi, sans même que je lui demande - et Kendrick n'a que trois ans", déclare Kamara.

"Il a juste décidé de s'allonger à côté de moi. Je me suis retournée et je l'ai vu, et ça m'a frappé très fort, comme un "wow".