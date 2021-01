Mbaye Lèye : le Sénégalais franchit une nouvelle étape pour les entraîneurs africains en Europe

Par Mark Gleeson

Chroniqueur sportif (Football), Afrique du Sud

Mbaye Lèye

Lundi soir, Mbaye Leye sera le nouvel entraîneur du club belge du Standard de Liège. Ses pas seront suivis de près par une génération de jeunes managers noirs qui espèrent qu'il marquera un point pour les entraîneurs africains.

Le Sénégalais de 38 ans deviendra le troisième international africain à entraîner un club de première division d'un championnat européen.

Il a été nommé juste après Noël sur un contrat allant jusqu'à la fin de la saison, alors qu'il tente de sortir le Standard de la moitié inférieure du championnat belge.

Le club est l'une des équipes les mieux soutenues de Belgique mais se retrouve à la 11ème place, après avoir perdu ses quatre derniers matches alors qu'il se prépare à accueillir le Waasland-Beveren.

"Lors de mes premières discussions, j'ai senti que tout le monde veut travailler avec moi, et pour moi c'est le plus important", a-t-il confié aux journalistes lors d'une conférence de presse cette semaine.

"Je sais à quoi m'attendre. Je prendrai les décisions et j'en assumerai la responsabilité. C'était un honneur pour moi de jouer pour son club et c'est un honneur pour moi d'en être maintenant l'entraîneur".

Voyageur

Mbaye Lèye célèbre un but pour le club belge Royal Excel Mouscron en 2019

En tant que joueur, Lèye a eu une carrière de voyageur de 12 ans en Belgique à partir de 2007, qui comprenait trois séjours au Zulte Waregem, et du temps également passé à Gand, au Standard, à Lokeren, au KAA Eupen et à l'Excelsior Mouscron.

Il a commencé sa carrière à Amiens en France après avoir quitté Dakar à l'âge de 18 ans. Lors de ses premières saisons en Belgique, il a fait le nécessaire pour mériter que Lamine Ndiaye, alors entraîneur du Sénégal, le convoque en sélection.

Il a fait ses débuts avec les Lions de la Teranga contre l'Algérie lors d'un match de qualification pour la Coupe du monde en 2008 et a été sélectionné la même année contre le Libéria et la Libye.

Mais Lèye n'a pas réussi à se forger une place régulière dans une équipe dont l'attaque était menée par El Hadji Diouf et Diomansy Kamara et les nouveaux Papis Demba Cissé et Mame Biram Diouf.

Malgré une carrière internationale limitée, Lèye a fait ses preuves en club, puis est immédiatement passé au métier d'entraîneur après avoir pris sa retraite en 2019.

Son premier rôle a été celui d'assistant de l'ancien gardien de but belge Michel Preud'homme au Standard de Liège, en vue de le préparer à assumer la fonction d'entraîneur à l'avenir.

Il a donc subi un coup dur lorsqu'il a été snobé par Liège en juillet dernier, au profit de l'ancien entraîneur des moins de 20 ans de la France, Philippe Montainer, alors que Preud'homme venait de démissionner.

"Mais je n'ai pas tenu tête au club. Le Standard a choisi la sécurité à ce moment-là et six mois plus tard, tout a changé", a-t-il ajouté.

Le directeur technique du Standard, Alexandre Grosjean, a déclaré qu'ils recherchaient un entraîneur ayant une connaissance approfondie de la compétition belge et Lèye a parfaitement fait l'affaire.

"Nous voulions aussi un entraîneur avec une bonne image de notre équipe et avec un peu de l'ADN du club en lui".

L'un des pionniers

Lito Vidigal

Il suit les traces de Lito Vidigal, l'international angolais qui a eu plusieurs emplois au Portugal, et de Ndubuisi Egbo, l'ancien gardien de but du Nigeria, qui a remporté le titre en Albanie avec le SK Tirana la saison dernière et a qualifié le club pour les premiers tours de la Ligue des champions de l'Uefa.

Ce sont les trois seuls véritables internationaux africains à avoir entraîné des joueurs de haut niveau en Europe, même si Vidigal a été, lui, élevé au Portugal.

Bien que l'ancienne star ivoirienne Kolo Touré et le Camerounais Pierre Webo fassent partie des entraîneurs de Leicester City et d'Istanbul Basaksehir respectivement, les opportunités pour les entraîneurs africains en Europe restent rares.

"Nous pouvons jouer mais ne pas diriger, peut-être que l'homme noir n'est fait que pour exécuter", a déclaré il y a quelques années l'ancien entraîneur de la RD Congo, Florent Ibenge, qui a travaillé pendant de nombreuses années au niveau de la ligue inférieure en Belgique.

"Il faut demander aux propriétaires. Les gens sont là, formés, mais personne ne leur fait confiance".

En septembre dernier, l'ancien international de l'Inter Milan et de la Sierra Leone, Mohamed Kallon, a de nouveau souligné ces problèmes dans une interview accordée à BBC Sport Africa alors qu'il obtenait sa licence d'entraîneur de haut niveau.

"Je sais qu'il y a des obstacles à surmonter si je veux entraîner en Italie, car il est difficile pour un entraîneur noir d'y avoir un emploi", a-t-il insisté.

"Le fait est que les entraîneurs noirs qualifiés ont du mal à trouver un emploi dans les grands clubs européens car on a l'impression qu'ils ne peuvent pas être performants au plus haut niveau.

"Il est temps de changer de discours et je veux en faire partie. Il faut que trois ou quatre entraîneurs noirs fassent une percée, et nous serons là".

L'international nigérian Sunday Oliseh a fait naître l'espoir il y a trois ans en emmenant le Fortuna Sittard au sommet de la deuxième division néerlandaise, mais il s'est ensuite brouillé avec les propriétaires du club et est parti brusquement avant qu'ils n'obtiennent une promotion. Depuis, il n'a plus eu de poste au sein du club.

En espérant inspirer d'autres

Mehdi Nafti

Plusieurs entraîneurs espèrent que Lèye pourra changer la perception des Africains aux plus hauts niveaux du métier d'entraîneur.

Parmi eux, l'ancien international tunisien Mehdi Nafti, 42 ans, a été nommé entraîneur du club espagnol de deuxième division de Lugo en octobre.

Un autre est Omar Daf, qui a joué comme arrière latéral pour le Sénégal lors de sa qualification pour les quarts de finale de la Coupe du monde en 2002 et qui est maintenant à la tête de Sochaux en Ligue 2.

Certains entraîneurs d'origine africaine sont devenus des guides et des inspirateurs au fil des ans, notamment le manager des Wolverhampton Wanderers, Nuno Espirito Santo, né à Sao Tomé-et-Principe mais qui a grandi au Portugal.

En deuxième division allemande, Daniel Thioune, dont le père était sénégalais, a été chargé cette saison de ramener le Hambourg SV en première division.

L'Africain qui a le mieux réussi dans le domaine du management reste Mario Wilson, né au Mozambique, qui a été entraîneur du Portugal entre 1978 et 1980.