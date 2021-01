CHAN : victoires de la Guinée et de la Zambie à l'issue des premiers matches de groupe

Le Maroc, tenant du titre, fête son but victorieux contre le Togo au Championnat d'Afrique des Nations au Cameroun

Le premier tour des matches de groupe du Championnat d'Afrique des Nations (CHAN) au Cameroun s'est conclu mardi par des victoires convaincantes de la Guinée et de la Zambie dans le Groupe D, après un début de tournoi peu convaincant.

Avant l'ouverture du Groupe D, il y avait eu quatre victoires 1-0 dans les Groupes A à C et deux nuls sans but.