La Fifa décide d'exclure les joueurs de la Super Ligue européenne des compétitions internationales

La Fifa et les six confédérations, dont l'Uefa, ont réitéré qu'un tel championnat "ne serait pas reconnu".

La Fifa explique dans une déclaration : "À la lumière des récentes spéculations des médias sur la création d'une "Super Ligue" européenne fermée par certains clubs européens, la Fifa et les six confédérations (AFC, CAF, Concacaf, Conmebol, OFC et Uefa) tiennent à répéter et à souligner avec force qu'une telle compétition ne serait reconnue ni par la Fifa ni par les confédérations respectives".