Al Ahly affronte le Bayern Munich au mondial des clubs

Le seul but de la rencontre a été marqué après que l'attaquant congolais Walter Bwalya a profité d'une erreur de Bassam Hisham d'Al Duhail, avec une frappe du pied droit à l'entrée de la surface de réparation en mettant le stade dans l'extase.Huit minutes plus tard, Bwalya pensait avoir aggravé le score, mais son but a été annulé par la VAR en raison d'un hors-jeu. Al Duhail, qui compte dans ses rangs l'ancienne star de la Juventus du Maroc Medhi Benatia, est entraîné par l'ancien entraîneur de Nottingham Forest et de la Côte d'Ivoire Sabri Lamouchi, dont l'équipe a fait preuve de beaucoup plus d'initiative après la pause. Ils ont raté l'égalisation quand le tir de Mohammed Muntari, a été repoussé au-dessus de la barre par le gardien d'Al Ahly, Mohamed El Shenawy.