Caf : Ahmad doit attendre le dernier mot de la Fifa pour sa candidature

Lors d'une réunion agitée samedi au Cameroun, le Comité Exécutif de la Caf a en effet décidé d'ignorer l'avis de la Commission de Gouvernance, organe indépendant, et de se fier à l'organe de gestion du football au niveau international.

La décision est intervenue peu avant que le Tas - la plus haute instance juridique du sport - ne décide, le 29 janvier, de suspendre provisoirement l'interdiction de la Fifa à Ahmad "en raison d'un risque de préjudice irréparable pour M. Ahmad si la sanction disciplinaire est maintenue pendant la période précédant les élections de la Caf".

Ahmad veut être le cinquième candidat aux élections, Jacques Anouma (Côte d'Ivoire), Patrice Motsepe (Afrique du Sud), Augustin Senghor (Sénégal) et Ahmed Yahya (Mauritanie) ayant tous vu leur candidatures déjà approuvées.

Augustin Senghor, Patrice Motsepe, Ahmed Yahya et Jacques Anouma ont tous vu leurs dossiers validés pour les élections de mars

Entre les mains de la Fifa

Le 9 janvier, peu après que la Commission de Gouvernance de la Caf a approuvé les dossier d'Anouma et de Senghor et déclaré que Mostepe et Yahya avaient tous deux besoin de "vérifications supplémentaires", la Commission d'Urgence de la Caf a déclaré que la Fifa devrait superviser le processus d'examen des candidatures.