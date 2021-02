Le CHAN considéré comme un succès malgré l'impact négatif du Covid

Ce tournoi, qui réunissait des joueurs évoluant dans leurs ligues nationales africaines respectives, comptait 16 équipes et quatre stades dans trois villes différentes : Douala, Limbe et Yaoundé.

L'une des principales menaces était bien sûr le Covid-19 et bien que toutes les délégations sauf trois aient été touchées par le virus, non seulement les équipes ont joué tous leurs matchs mais il n'y a pas eu non plus de retard dans les rencontres.