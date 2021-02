Serena Williams battue par Naomi Osaka: quel avenir pour l'Américaine ?

Par Amy Lofthouse

BBC Sport

Crédit photo, Getty Images Légende image, Naomi Osaka a remporté ses deux matchs du Grand Chelem contre Serena Williams

Naomi Osaka a remporté une impressionnante victoire sur Serena Williams pour atteindre la finale de l'Open d'Australie et mettre fin à la dernière quête de l'Américaine pour un 24e titre du Grand Chelem.

Osaka, triple championne du chelem, a résisté à la pression de Williams pour s'imposer 6-3 6-4.

Osaka est invaincue depuis 20 matchs et n'a jamais perdu une finale du Chelem.

La Japonaise affrontera Jennifer Brady en finale samedi, après que l'Américaine ait battu Karolina Muchova.Brady a battu la Tchèque 6-4 3-6 6-4 pour se qualifier pour sa première finale du Grand Chelem.

Il s'agira d'une revanche de la demi-finale de l'US Open 2020, qu'Osaka a remportée en trois sets.

"J'étais vraiment nerveuse et effrayée au début, puis je me suis laissée aller", a dit Osaka à propos de son match avec Williams.

"C'est toujours un honneur de jouer contre elle et je ne voulais pas sortir en vain. Je voulais juste faire de mon mieux", explique-t-elle.

C'est la première fois que Williams perd une demi-finale à l'Open d'Australie en huit rencontres dans le dernier carré.

Williams va devoir regretter les occasions qu'elle a laissées passer et se demander une fois de plus si elle va égaler le record de Margaret Court.

Osaka tient bon

Crédit photo, Getty Images Légende image, Osaka a écrit un message à sa sœur Mari après sa victoire sur Williams

La dernière rencontre entre Osaka et Williams en Grand Chelem remonte à la finale de l'US Open en 2018 - un match dont on se souvient pour l'éclat de Williams devant l'arbitre et les larmes d'Osaka lors de la cérémonie de présentation.

Depuis lors, Osaka a remporté deux autres titres majeurs et s'est hissée au troisième rang mondial, tout en trouvant plus de confiance et de sérénité sur le terrain.

C'est Williams, avec toute son expérience, qui a pris le meilleur départ, en brisant une Osaka nerveuse lors du premier match avant de tenir son propre service pour prendre une avance de 2-0.

Bien que le service d'Osaka n'ait pas été à son meilleur, sa puissance et son mouvement de plus en plus confortable lui ont permis de riposter, profitant d'une baisse de régime de Williams pour remporter six des sept derniers matchs et prendre le premier set.

Le service de Williams, une arme si importante dans son jeu, n'a pas fonctionné, et elle est devenue de plus en plus frustrée alors que ses gros coups ont manqué la cible et que ceux d'Osaka ont trouvé la ligne.

La 10e tête de série s'est jurée à elle-même de "faire un tir" alors qu'elle mélangeait des erreurs faciles avec de puissants gagnants pour faire un break précoce, mais il semblait que le match allait basculer lorsqu'elle a fait un break.

Osaka, qui servait pour une avance de 5 à 3, a été réduite à 30, la foule acclamant Williams, mais la Japonaise a fait preuve d'un courage extraordinaire pour riposter instantanément.

Elle a brisé Williams pour ensuite aimer et produire quatre énormes premiers services, dont un as, pour conclure le match en 75 minutes.

Quelle est la prochaine étape pour Williams ?

Crédit photo, Getty Images Légende image, Williams a dit un adieu sincère à la foule au Rod Laver Arena

La plus grande frustration de Williams sera que, pendant une grande partie du match, elle est restée avec Osaka, avant que de simples erreurs ne la laissent tomber.

Williams avait été si impressionnante contre la deuxième tête de série Simona Halep en quart de finale et cela semblait être sa meilleure occasion à ce jour de battre Osaka pour une deuxième fois en quatre rencontres.

Ses mouvements et sa condition physique générale sont aussi bons qu'ils l'ont été depuis son retour de congé de maternité en 2018.

Mais Osaka s'est souvent imposée dans les rallyes plus longs, sa puissance facile lui permettant de terminer le point avec une victoire, et Williams n'a pas réussi à la dépasser, terminant avec 24 erreurs non forcées pour 12 victoires.

Avec un pourcentage de premières balles en baisse, Williams a essayé de se donner du courage, mais elle n'a rien pu faire pour empêcher Osaka de remporter les huit derniers points du match.

Son entraîneur, Patrick Mouratoglou, a affirmé que la joueuse de 39 ans n'était "pas obsédée" par l'idée d'égaler le record de Court, mais ce n'est un secret pour personne qu'elle s'en est servi comme motivation pour son retour sur le terrain.

Il a été dit qu'en égalant le record, Williams s'assurerait le statut de la plus grande joueuse de tous les temps - mais l'ovation sincère que la foule lui a réservée à la Rod Laver Arena prouve qu'elle a déjà obtenu ce titre.

Brady survit à une fin mouvementée

Crédit photo, Getty Images Légende image, Brady a finalement pu faire la fête après avoir converti sa cinquième balle de match

Brady et Osaka ont toutes deux décrit leur rencontre en demi-finale à Flushing Meadows comme l'un de leurs meilleurs matchs.

L'US Open a été la percée de Brady en Grand Chelem, après avoir lutté contre les blessures et joué principalement en double à son retour.

Elle a été la plus solide des deux contre Muchova, qui a surpris Ashleigh Barty en quart de finale, mais il lui a fallu du cran pour remporter le match, la Tchèque ayant sauvé quatre balles de match.

La 22e tête de série est tombée à genoux, pensant qu'elle avait converti sa deuxième balle de match lorsque Muchova a touché le filet, avant de réaliser que son propre tir avait été repoussé.

L'équipe de Brady l'a poussée à se relever et elle a dû repousser deux balles de break alors que son adversaire tentait de revenir dans le set.

Au cours d'un match tendu de 18 points, Brady s'est assurée la victoire sur sa cinquième balle de match, Muchova envoyant un coup droit long.

Analyse

Crédit photo, Getty Images

Russell Fuller, correspondant de la BBC pour le tennis

Aucune des deux n'a eu le meilleur jour de service, et la qualité n'a pas été aussi élevée que nous l'attendions, mais Naomi Osaka sait certainement comment conclure un match.

Elle a remporté les huit derniers points de la demi-finale immédiatement après avoir servi trois doubles fautes pour faire tomber le service. Le classement ne le reflète pas encore, mais elle joue comme la meilleure du monde depuis la reprise des tournées en août.

Seul l'avenir nous dira combien de chances Serena Williams a encore d'égaler le record de Margaret Court.

Elle a très bien joué et bougé au début de sa 24ème année de tournée et a été assez bonne pour battre Simona Halep en quart de finale.

Mais Osaka - comme d'autres dans les récentes demi-finales et finales du Grand Chelem de Williams - s'est avérée être un pont trop loin.

Osaka, à 23 ans, a un avantage de 16 ans. L'âge moyen d'un joueur du Top 10 est actuellement de 25 ans.