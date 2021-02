Ernest Kamara, Sierra Leone : "comment un refus de visa m'a coûté ma carrière"

Par Mohamed Fajah Barrie

BBC Sport Africa, Sierra Leone

A 20 ans, Ernest Kamara semblait avoir le monde du football à ses pieds, mais malheureusement sa carrière a été interrompue par une blessure.

Kamara s'est fracturé la jambe droite en octobre 2003 lors du match de qualification de la Sierra Leone pour la Coupe du monde 2006 et la Coupe d'Afrique des Nations contre le Congo à Brazzaville.

Il pense qu'une opération en Italie aurait pu sauver sa carrière, mais il s'est vu refuser un visa pour s'y rendre après que des membres de l'équipe sierra-léonaise des moins de 17 ans aient demandé l'asile en Finlande au début de l'année.

Cette blessure a non seulement mis fin à sa carrière, mais lui a également laissé une malformation permanente.

A ne pas manquer sur BBC Afrique :

Mohamed Kallon était le capitaine de la Sierra Leone à l'époque et jouait pour l'Inter Milan. Il s'est arrangé pour que Kamara prenne l'avion pour l'Italie pour cette opération.

"Je suis allé à Abidjan (après être rentré du Congo à Freetown) aux côtés d'un responsable de la Sierra Leone FA (SLFA), Abu Bakarr Kabba, pour essayer d'obtenir un visa pour me rendre en Italie, mais on ne m'a pas donné le visa", a expliqué Kamara.

"Kallon s'est entièrement occupé de mon voyage à Abidjan mais malheureusement, il est arrivé quelques mois après que plusieurs joueurs sierra-léonais se soient enfuis en Finlande après avoir été éliminés de la Coupe du monde des moins de 17 ans et cela pourrait être l'une des raisons pour lesquelles on m'a refusé un visa".

Le cœur brisé

Kamara n'a eu d'autre choix que de retourner à Freetown où il n'a pas été opéré et où le traitement qu'il a reçu lui a laissé une malformation.

"Mon pied n'a plus jamais été le même ; je ne peux plus marcher droit. C'était pratiquement la fin de ma carrière - j'ai essayé de me forcer à jouer après, mais ce n'était pas facile", a-t-il expliqué.

Même un passage en deuxième division en Sierra Leone n'a pas fonctionné ; il a été obligé d'arrêter complètement de jouer après une saison à Mount Aureol Slifa.

Kamara a révélé le chagrin qu'il a subi lorsqu'il a réalisé que sa carrière de joueur professionnel avait été interrompue.

"J'ai passé des nuits blanches et j'ai même pleuré après avoir réalisé que je ne jouerais plus jamais pour mon équipe nationale et que c'était la fin de ma carrière", confesse-t-il à BBC Sport Africa.

"C'est arrivé à un moment où j'étais à mon apogée ; j'étais un joueur de premier choix pour mon équipe nationale et l'entraîneur des Leone Stars yougoslaves de l'époque, Dusan Draskovic, s'arrangeait pour que je sois transféré dans un club de son pays.

"Je ne veux même pas en parler parce que ça me brise le cœur, ça me fait mal. La blessure a changé ma vie ; je n'ai pas réalisé mon rêve de jouer au football professionnel au plus haut niveau", regrette Kamara.

Le jeu du blâme

Légende image, Ernest Kamara (19 ans), deuxième du classement, est parti jouer pour la Sierra Leone contre la Gambie en 2001

Kamara estime qu'il a été gravement déçu par l'administration de la SLFA et le gouvernement du pays à l'époque.

"J'ai été blessé pendant mon service national, donc l'ASFL et le gouvernement de l'époque auraient dû faire tout leur possible pour m'emmener à l'étranger pour un traitement médical avancé", a-t-il déclaré.

"Je crois que je ne serais pas déformé et que ma carrière n'aurait pas pris fin prématurément s'ils m'avaient aidé. Je suis très déçu par l'AFPL et le gouvernement de l'époque, car je pense qu'ils n'en ont pas fait assez", dit-il.

"Ils ne se sont jamais souciés de moi, ils ne m'ont jamais dédommagé, et ils m'ont plutôt abandonné. Je suis un homme en colère, un homme amer", affirme-t-il.

"Je bénis Kallon et les autres joueurs, y compris l'ancien capitaine des Leone Stars, Ibrahim Kargbo, qui m'ont adressé des mots d'encouragement et certains m'ont même soutenu financièrement", reconnait le joueur.

"Je continue à croire que je devrais être compensé financièrement, et je demande à la SLFA et au gouvernement de le faire", plaide-t-il.

Le secrétaire général de la SLFA à l'époque, Alimu Bah, dit qu'ils avaient des difficultés financières et qu'ils ont fait ce qu'ils ont pu.

"Les contraintes financières étaient trop importantes. Nous avons fait ce que nous pouvions", dit M. Bah à BBC Sport Africa.

"Kallon s'est porté volontaire pour prendre en charge ses factures médicales étant donné que le joueur évoluait dans le club dont il est propriétaire, le FC Kallon", raconte l'officiel.

"Kallon s'est bien débrouillé, mais notre pays était déjà sur la liste noire parce que nos joueurs de moins de 17 ans venaient de s'échapper du tournoi de la Coupe du monde en Finlande", explique Bah."L'hôpital de Freetown qui l'a soigné était l'institution médicale la plus compétente pour s'occuper de lui à l'époque", poursuit Bah.

"En termes d'indemnisation, s'il y a un moyen pour le gouvernement ou l'AFPL de le dédommager, ce serait un geste merveilleux, surtout qu'il a été blessé alors qu'il représentait la Sierra Leone", ajoute-t-il.

En plus de jouer pour les seniors, Kamara a aidé la Sierra Leone à remporter le tournoi régional des moins de 17 ans de l'UFOA au Bénin en 1996, avant de jouer également pour son pays au niveau des moins de 20 ans.

Il a fait la première de ses 19 apparitions chez les seniors lors d'une défaite 2-0 à l'extérieur contre Sao Tomé & Principe en avril 2000, dans un match de qualification pour le tour préliminaire de la Coupe du monde.

Au niveau des clubs, il a commencé sa carrière avec l'ancien champion de Sierra Leone, Freetown United, aujourd'hui Freetown City FC, avant de rejoindre Mighty Blackpool avec lequel il a remporté le premier championnat de Sierra Leone en 2001.

Kallon continue à soutenir Kamara en l'employant comme manager de l'équipe junior de son club en Sierra Leone qui porte son nom.

Regarder :