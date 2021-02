Salomon Kalou : qu'est-ce qui a mal tourné pour l'Ivoirien au Brésil ?

La première saison de l'ancienne star de Chelsea et de la Côte d'Ivoire Salomon Kalou au Brésil a vu son club Botafogo relégué en seconde division - alors qu'est-ce qui a mal tourné ?

Le joueur de 35 ans admet que ces quelques mois ont été difficiles pour lui. Il explique ses difficultés par des changements d'entraîneur, des problèmes de langue, des problèmes tactiques et des difficultés financières.

L'été dernier, Kalou a quitté le Hertha Berlin de manière acerbe à cause d'une suspension liée au Covid-19, mais Botafogo a accueilli leur nouvelle recrue à bras ouverts.

Le club, qui a également signé l'an dernier l'ancien joueur de l'AC Milan et la star japonaise Keisuke Honda, espérait améliorer sa situation sportive et générer davantage de revenus grâce à la marque de Kalou.

"Nous étions les joueurs les plus expérimentés, mais nous avons été propulsés dans un nouvel environnement", explique Kalou à BBC Sport Africa.

"Il y a une barrière linguistique et la façon dont le football est joué au Brésil est différente - c'est très individuel. Il faut faire la différence", raconte-t-il.

"Parfois, il faut beaucoup de physique et d'habileté dans de nombreuses situations individuelles. C'est moins tactique", ajoute-t-il.

Problèmes de coaching

Paulo Autuori était l'entraîneur de Botafogo à l'époque et a convaincu Kalou de signer malgré le fait que l'Ivoirien avait des offres plus lucratives sur la table d'autres clubs.

En 2019, le club de Rio de Janeiro a échappé de peu à la relégation, mais Autuori a promis que Botafogo construirait une équipe compétitive en s'appuyant sur l'expérience de Kalou et de Honda.

L'ancien joueur de Chelsea a adhéré à cette idée qui lui a permis de découvrir une culture différente et de s'installer dans le pays natal de son partenaire.

"Il m'a aidé à me mettre en forme. Il a compris le football européen et africain parce qu'il a entraîné en dehors de l'Europe.

Après un début de saison modeste, avec neuf matches nuls de Botafogo sur les 13 premiers, Autuori a demandé à quitter le club et les résultats ont ensuite pris une tournure dramatique pour le pire.

Le club a alors commencé à embaucher et à licencier des entraîneurs à un rythme effrayant qui a déstabilisé non seulement Kalou mais aussi toute l'équipe.

Pendant ses années de jeu en Europe, Kalou a travaillé avec Jose Mourinho, Luiz Felipe Scolari, Carlo Ancelotti et Roberto Di Matteo, entre autres, mais il n'a jamais connu un renouvellement de personnel comme à Botafogo.

"Je suis ici depuis 5 mois et demi et j'ai eu six entraîneurs", dit Kalou.