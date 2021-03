La présidence de Caf sera-t-elle décidée dans les prochaines 72 heures ?

Augustin Senghor, Patrice Motsepe, Ahmed Yahya et Jacques Anouma avaient tous été approuvés pour les élections de mars

Les élections de la Confédération africaine de football (Caf) sont censées avoir lieu le 12 mars, mais les attentes quant à la désignation du prochain président au cours des 72 prochaines heures augmentent, car deux candidats se sont retirés de la course vendredi dernier.

Augustin Senghor et Jacques Anouma font partie des quatre candidats qui se sont rencontrés au Maroc le week-end dernier et qui se retrouvent à nouveau en Mauritanie alors que le pays accueille samedi la finale du Championnat d'Afrique des moins de 20 ans.

Le week-end dernier, des discussions ont eu lieu pour proposer au milliardaire sud-africain Patrice Motsepe de prendre la tête du classement, les candidats rivaux Senghor, Ahmed Yahya (Mauritanie) et Anouma (Côte d'Ivoire) assumant respectivement deux rôles de vice-président et un rôle de conseiller spécial.

"Nous avons décidé d'accepter la proposition qui nous a été soumise par la Fifa, le Maroc et l'Egypte dans l'intérêt supérieur de l'unité du football africain".

"Atteindre l'objectif d'une Caf forte, unie, plus efficace et plus attractive vaut tous les sacrifices, même celui de renoncer à des ambitions personnelles légitimes", dit-il.