Ce qu'il faut savoir sur la Basketball Africa League (BAL)

il y a 7 minutes

Retardée par le Covid depuis plus d'un an, la nouvelle ligue panafricaine de basket-ball du continent va enfin démarrer le dimanche 16 mai.

"Nous voyons une opportunité sur le continent avec bien plus d'un milliard de personnes (et) une affinité incroyable pour le basket."

"L'Afrique est un continent plein de secrets et de trésors et je pense que tous ces trésors vont être trouvés", confie le grand basketteur Dikembe Mutombo à BBC Sport Africa.

Format

Douze équipes sont concernées et, pour la première édition, les champions nationaux d'Angola, d'Égypte, du Maroc, du Nigeria, du Sénégal et de Tunisie sont tous assurés d'une place.

Les six autres équipes ont dû passer par les qualifications - les représentants de l'Algérie, du Cameroun, de Madagascar, du Mali, du Mozambique et du Rwanda ont tous réussi à se qualifier.

Il y aura 26 matchs au total, dont le premier aura lieu le dimanche 16 mai et la finale deux semaines plus tard, le 30 mai.

Lieu

"Je vois un énorme potentiel - attirer plus d'investissements, plus de partenaires, le monde de l'entreprise en Afrique pour dire : 'regardez, nous passons d'un stade amateur à un stade professionnel'", poursuit-il.

Les équipes

L'avenir

Au cours d'une carrière de 18 ans, Mutombo a joué pour six équipes de la NBA et est largement considéré comme l'un des plus grands joueurs défensifs de l'histoire de la ligue, se classant deuxième sur la liste des joueurs ayant bloqué le plus de tirs.