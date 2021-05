Edouard Mendy de Chelsea : du chômage à la finale de la Ligue des champions

Par Victoire Eyoum

BBC Africa Sport

il y a 8 minutes

Le joueur de Chelsea et de l'équipe nationale du Sénégal Edouard Mendy reconnaît que Manchester City mérite son titre de champion de Premier League mais précise que la finale de la Ligue des champions de samedi est une toute autre affaire.

Depuis son arrivée à Chelsea en septembre, Mendy s'est imposé comme gardien de but titulaire et a réussi à faire 16 matchs sur 31 sans encaisser un seul but.

Sa forme signifie que Chelsea espère que le joueur de 29 ans s'est complètement remis de sa blessure aux côtes, contractée lors de la dernière journée de la saison, pour jouer contre City lors de la finale de la Ligue des champions à Porto, samedi.

"Cette équipe (Manchester City) a mérité le titre de champion cette année, ils ont été très bons et très réguliers tout au long de l'année", a admis Mendy à BBC Sport Africa.

"Ils méritent leur titre et il n'y a pas à discuter de cela, mais maintenant nous jouons une finale et c'est différent."

"Nous allons jouer pendant au moins 90 minutes. Et nous ferons tout pour obtenir ce titre".

La menace Mahrez

Crédit photo, Getty Images Légende image, Edouard Mendy le gardien de Chelsea et de l'équipe nationale du Sénégal à son arrivée à Porto avant la finale de la ligue des champions ccontre le rival Manchester City

Mendy sait également que si Chelsea veut remporter un deuxième titre en Ligue des champions et empêcher City de remporter son premier, il va devoir arrêter une formidable force d'attaque qui comprend l'Algérien Riyad Mahrez.

Blessé lors de la phase de groupe de la Coupe d'Afrique des Nations 2019, Mendy a manqué la finale de la Coupe d'Afrique des Nations en Égypte, remportée par Mahrez et l'Algérie.

Bien qu'il ait manqué ce match, Mendy sait à quel point Mahrez peut être dangereux.

"Je ne pense pas que Riyad ait besoin d'être présenté, il est l'un des meilleurs joueurs africains et il joue à un très haut niveau depuis plusieurs années", a déclaré Mendy.

"Il a aussi eu un parcours compliqué et il n'a vraiment pas baissé les bras et il mérite tout ce qui lui arrive."

"Il sera l'une des plus grandes menaces de son équipe, l'un des atouts de Manchester City".

La finale de samedi est la prochaine étape d'un incroyable voyage pour Mendy, né en France, qui, il y a sept ans, était au chômage et vivait des allocations sociale.

Il admet volontiers qu'il aurait ri à l'idée de participer, sept ans plus tard, à l'un des plus grands matches de clubs du monde.

"Je pense que nous connaissons tous cette période (de ma vie)... J'aurais beaucoup ri, j'aurais dit que c'est bien de rêver et que c'est un peu fort, et en fait je n'y aurais probablement pas réfléchi une seconde", répond-il en riant.

"Alors, aujourd'hui, c'est vrai que c'est vraiment quelque chose de spécial que je vis. C'est quelque chose que je sais apprécier parce que je sais d'où je viens."

La famille en soutien

Crédit photo, Getty Images Légende image, Edouard Mendy gardien de l'équipe nationale du Sénégal et de Chelsea

Mendy dit que sa famille a été la clé qui lui a permis de traverser les moments difficiles de sa carrière jusqu'à présent.

Son premier contrat professionnel a été signé avec le club de Cherbourg, en troisième division française, et lorsque ce contrat a pris fin en 2014, il a traversé la pire période de sa vie.

"Quand je me suis retrouvé au chômage, c'était très difficile", se souvient-il.

"Cela a duré environ un an et il y a eu beaucoup de moments de doute et beaucoup de moments où je voulais arrêter, mais avec le soutien de la famille et ensuite la foi en soi, vous parvenez à repousser vos limites."

"J'ai vraiment pris cette épreuve de la meilleure façon possible pour pouvoir la surmonter."

"Un an sans club, c'est très long. S'entraîner mais ne pas pouvoir jouer les week-ends. C'était quelque chose de très difficile. Je ne pouvais même plus regarder un match de football tellement c'était dur pour moi".

"Et subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille est très compliqué. Heureusement, il y avait ma sœur qui vit à Londres, mon grand frère, mes deux petits frères, ma compagne bien sûr, et sans oublier mes parents.

"Ils ont été d'un grand soutien pour moi. Ma famille m'a toujours soutenu, ils ont été plus qu'importants, car je pense que sans eux, j'aurais décidé d'arrêter."

L'ascension

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le manager de Chelsea Thomas Tuchel (à gauche) s'apprête à donner l'accolade à son gardien de but sénégalais Edouard Mendy

Sa chance a tourné en 2015 lorsqu'il a rejoint Marseille en tant que gardien de quatrième choix et ses performances avec la réserve lui ont valu l'intérêt d'autres clubs.

Bien que Marseille lui ait offert la possibilité de prolonger son contrat avec eux en tant que gardien remplaçant, Mendy a choisi de rejoindre Reims, en Ligue 2, où il a passé trois saisons et a contribué à la montée du club en première division.

Après une excellente première saison en première division, il est transféré à Rennes, où il continue d'impressionner, ce qui amène Chelsea à frapper à sa porte.

L'actuel entraîneur de Chelsea, Thomas Tuchel, est plus que satisfait de son gardien.

"Il est fantastique. Il est très calme, c'est une personne très humble et très amicale et ce calme l'aide pendant les matchs, pour influencer aussi les défenseurs" a expliqué l'entraîneur allemand.

Mendy n'est que le quatrième gardien africain à jouer dans la Premier League anglaise depuis son lancement en 1992, après le Zimbabwéen Bruce Grobbelaar, le Nigérian Karl Ikeme et le Ghanéen Richard Kingson.

Le gardien de but sénégalais est pleinement conscient de l'influence qu'il peut avoir sur les futurs gardiens africains.

"C'est une responsabilité pour moi, de ne pas seulement être bon, mais de donner le meilleur de moi-même et d'être le meilleur possible chaque week-end, pour prouver que les gardiens africains peuvent s'établir en Premier League", s'est-il enthousiasmé.