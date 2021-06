Hamane Niang : le président de la Fiba se retire à cause d'une enquête pour harcèlement sexuel

il y a 53 minutes

Des inquiétudes sont soulevées le 10 juin par le New York Times et Human Rights Watch, ce qui a conduit l'organe directeur mondial du basketball à ouvrir une enquête sur ces allégations.

En plus de la mise à l'écart de Niang, la Fiba suspend également trois personnes liées à la FMB de "toutes les activités de la Fiba pendant que l'enquête est menée : l'entraîneur Amadou Bamba, l'entraîneur Oumar Sissoko et l'officiel Hario Maiga".

Niang, qui est président de la FIBA depuis 2019, "nie fermement les allégations et prend la décision de se retirer temporairement pendant que l'enquête est menée. Il offre également sa pleine collaboration à l'enquête."

Dans l'intervalle, le premier vice-président de la Fiba, le cheikh Saud Ali Al-Thani, prendra le relais et assurera la présidence par intérim.

"Fiba souligne le droit du président à la présomption d'innocence et ne fera aucun autre commentaire en attendant les résultats de l'enquête", ajoute le communiqué.

"Fiba a une tolérance zéro pour toutes les formes de harcèlement et d'abus et exprime sa compassion sincère pour les victimes de tels comportements. Fiba s'engage à ce que les rapports sur de tels comportements soient pris au sérieux et fassent l'objet d'une enquête appropriée."