Cristiano Ronaldo : Coca-Cola perd 4 milliards de dollars en bourse après le refus de la star de boire la boisson

il y a une heure

Le geste, avec lequel la star du football a donné l'impression d'inviter à laisser les boissons gazeuses derrière soi, s'est produit ce lundi, pendant la conférence qui a servi d'avant-première au match entre le Portugal et la Hongrie à Budapest dans le groupe F, mardi, qu'a remporté l'équipe lusitanienne avec deux buts de l'attaquant.

Et cela a coïncidé avec une chute du cours de l'action Coca-Cola, qui est passé de 56,10 dollars à 55,22 dollars ( 30 801 FCFA à 30 318 FCFA) immédiatement après que les médias ont enregistré le commentaire de l'attaquant de la Juventus.

Il s'agit d'une baisse de 1,6 %, ce qui signifie que la valeur marchande du géant des boissons est passée de 242 à 238 milliards de dollars (plus de 132 billions à plus de 130 billions FCFA).

C'est-à-dire près de 4 milliards de dollars de moins

"Il est clair que le soutien des célébrités est important pour de nombreux consommateurs, du moins dans l'immédiat. Mais des entreprises comme Coca-Cola sont conçues pour le long terme et ont diversifié leur portefeuille de produits pour inclure des boissons sans sucre et sans calories et des eaux en bouteille", affirme Diego Mora, analyste principal chez Coca-Cola.