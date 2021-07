De scélérat à héros : qui est Gareth Southgate, le manager de l'équipe d'Angleterre ?

il y a 54 minutes

Crédit photo, Getty Images Légende image, En tant que joueur, Gareth Southgate a manqué le penalty qui a scellé l'élimination de l'Angleterre à l'Euro 1996, mais en tant qu'entraîneur, il a conduit l'équipe à la première finale de son histoire dans le tournoi

L'équipe de football d'Angleterre est assez spéciale : elle n'a pas remporté de tournoi majeur depuis sa seule Coupe du monde, il y a 55 ans.

Cela pourrait changer dimanche, lorsqu'elle affrontera l'Italie en finale de l'Euro 2021 à Londres.

Et le manager Gareth Southgate a joué un rôle important dans ce parcours qui a des allures de rédemption personnelle pour lui.

Des débuts contestés

Lorsque Gareth Southgate a été nommé manager de l'équipe masculine de football d'Angleterre en novembre 2016, il a dû faire face à deux problèmes principaux.

Le premier était que Southgate n'avait guère fait ses preuves sur le banc de touche.

Dans un poste où la presse est plus critique qu'envers de nombreux Premiers ministres, cela l'a mis d'emblée dans une position délicate.

Crédit photo, Getty Images Légende image, La seule victoire de l'Angleterre dans un tournoi majeur a eu lieu lors de la Coupe du monde de 1966

Le second problème est le rappel constant de son heure la plus sombre en tant que footballeur : le penalty manqué lors de la séance de tirs au but contre l'Allemagne dans un stade de Wembley plein à craquer, qui a coûté à l'Angleterre une place en finale de l'Euro 1996.

En fait, il avait refusé la première offre pour le poste de manager de l'Angleterre quelques mois plus tôt, craignant que les fans et les médias ne l'apprécient jamais.

Cinq ans plus tard, Southgate - et l'Angleterre - ont maintenant l'occasion d'exorciser leurs démons lors de la finale contre l'Italie, qui se jouera à Wembley, au même endroit que cette soirée dramatique il y a 25 ans.

Est-il assez bon ?

L'Italie est quatre fois championne du monde, a remporté l'Euro en 1980 et affiche une série d'invincibilité de 33 matches, l'une des plus longues de l'histoire du football. Ils n'ont pas perdu un match depuis septembre 2018.

L'Angleterre n'a jamais remporté cette confrontation continentale.

En effet, dans les tournois internationaux, Southgate, 50 ans, a surpassé tous ses prédécesseurs sauf le manager Alf Ramsey, vainqueur de la Coupe du monde.

Pas mal pour un homme dont la nomination a été accueillie par des titres plutôt peu flatteurs, dont celui de BBC Sport "Is he good enough ?".

Crédit photo, Getty Images Légende image, Southgate n'était pas un choix populaire pour le poste de sélectionneur de l'Angleterre, mais il a surpassé tous ses prédécesseurs, sauf un

C'est un autre obstacle que l'homme calme et timide de Watford, juste au nord de Londres, a dû franchir.

Il était encore adolescent lorsqu'on lui a diagnostiqué la maladie d'Osgood Schlatter, une affection qui entraîne une inflammation de l'os de la jambe inférieure, près de l'articulation du genou, et qui menaçait son avenir en tant qu'athlète.

À 16 ans, alors qu'il jouait dans l'équipe de jeunes de Crystal Palace, l'entraîneur Alan Smith a suggéré au jeune Gareth de "s'endurcir" pour devenir footballeur professionnel ou d'envisager une carrière d'agent de voyage.

Mais il a ensuite joué 503 matches professionnels pour Palace, Aston Villa et Middlesbrough et a participé à 57 matches de l'Angleterre.

Défaite et résilience

La défaite contre l'Allemagne en 1996 a évidemment marqué Southgate, et il admet qu'il a toujours le regret de ce penalty manqué.

"Vous participez probablement au plus grand match de l'équipe depuis 30 ans et vous quittez le stade en ayant le sentiment d'être la personne responsable de cette défaite", déclarait-il l'année dernière.

"Dans une certaine mesure, cela vit encore avec moi, avoir échoué sous la pression sous cet énorme projecteur est difficile à prendre professionnellement."

Crédit photo, Getty Images Légende image, Southgate a joué pour son pays pendant huit années supplémentaires après cette nuit fatidique de 1996

En public, Southgate ne s'est pas caché de l'adversité, même s'il a participé à une publicité télévisée pour une chaîne de restauration rapide cette année-là, dans laquelle il portait de manière moqueuse un sac en papier sur la tête pour éviter d'être reconnu alors qu'il mangeait dans un restaurant.

Le fait qu'il ait continué à jouer pour l'Angleterre pendant huit autres années témoigne également de sa résilience.

En tant que manager de l'Angleterre, il n'a pas fallu trop longtemps pour prouver aux sceptiques qu'ils avaient tort. Lors de la Coupe du monde 2018 en Russie, l'Angleterre a atteint les demi-finales pour seulement la troisième fois de son histoire.

Soutenir pleinement "le genou"

Ce n'est pas pour autant que les critiques ont cessé de parler. Il a été jugé "trop prudent" par les médias et ses anciens collègues. Le hashtag #southgateout a circulé sur Twitter le jour du premier match de l'Angleterre à l'Euro 2021.

Southgate a également été critiqué pour avoir soutenu la décision de ses joueurs de "s'agenouiller" avant les matchs pour protester contre la discrimination raciale.

Il s'agit d'une position sans précédent dans l'histoire de l'équipe nationale, qui est souvent huée par une partie des supporters anglais lors des matchs.

Crédit photo, Getty Images Légende image, La décision des joueurs anglais de "s'agenouiller" avant les matchs a été critiquée par une partie des supporters

Sous la direction de Southgate, l'Angleterre dispose de l'un des effectifs les plus jeunes et les plus diversifiés de son histoire, la moitié des joueurs ayant des parents ou des grands-parents nés hors du Royaume-Uni.

Le manager n'a pas pris les huées à la légère et a publiquement défendu le droit des joueurs à sensibiliser le public à des questions non sportives.

"Je n'ai jamais cru que nous devions nous en tenir au football", réagit Southgate dans une lettre ouverte publiée sur le site Internet The Player's Tribune.

"J'ai la responsabilité envers la communauté au sens large d'utiliser ma voix, et les joueurs aussi."

Crédit photo, Getty Images Légende image, Southgate a refusé la première offre pour le poste de sélectionneur de l'Angleterre parce qu'il pensait que les fans ne l'apprécieraient pas

"Il est de leur devoir de continuer à interagir avec le public sur des sujets tels que l'égalité, l'inclusivité et l'injustice raciale."

Pourtant, le manager sait que ce qui compte vraiment, ce sont les performances de l'équipe sur le terrain : le pays aspire à ce que le football "rentre enfin à la maison", comme dans les paroles de "Three Lions", une chanson sur le football anglais sortie il y a 25 ans et ressuscitée à chaque grand tournoi depuis par les fans et les médias.

Sera-t-il Sir Gareth ?

"Je suis tellement fier des joueurs", confie le manager après le triomphe de mercredi contre le Danemark en demi-finale de l'Euro 2021.

"Mais il y a encore un obstacle massif à essayer de conquérir".

Si l'Angleterre parvient à battre l'Italie dimanche à Wembley, Southgate mettra fin à l'une des plus célèbres disettes de titres du sport, et pourrait finir par s'agenouiller lui-même - devant la reine Elizabeth II.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a laissé entendre que le manager pourrait recevoir un titre de chevalier, l'un des plus hauts titres honorifiques décernés au Royaume-Uni.

Il est difficile d'imaginer que Southgate soit effrayé par le faste d'un titre tel que Sir Gareth - il est connu pour délaisser les salons VIP des aéroports lors de voyages pour la Football Association si le collègue qui voyage avec lui ne bénéficie pas des mêmes privilèges.