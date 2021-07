Jeux olympiques 2021 : comment Naomi Osaka change le Japon à coups de douce rébellion

Mike Henson

BBC Sport

il y a 16 minutes

Crédit photo, Getty Images Légende image, Osaka fera son retour au tennis après deux mois d'absence aux Jeux olympiques

Naomi Osaka raconte une histoire.

Nous sommes en Floride, où les meilleurs jeunes joueurs de tennis du monde se rassemblent et s'affrontent.

Osaka, 10 ans environ, se prépare pour un match du prestigieux tournoi Orange Bowl.

Osaka entend la conversation de son adversaire.

"Elle parlait avec une autre fille japonaise", a déclaré Osaka au Wall Street Journal.

"Et ils ne savaient pas que j'écoutais ou que je parlais japonais.

"Son amie lui a demandé avec qui elle jouait, alors elle a dit 'Osaka'. Et son amie a dit 'Oh, cette fille noire. Elle est censée être japonaise ?' Et puis la fille avec qui je jouais a dit : 'Je ne pense pas.'"

Osaka, la fille d'une mère japonaise et d'un père haïtien élevée aux États-Unis, est le visage de Tokyo 2020.

Lire aussi sur BBC Afrique :

À chaque arrêt de bus à Tokyo, épinglée en hauteur, l'image de la jeune femme de 23 ans salue les passagers locaux et internationaux. Elle est parée d'une veste rose fluo et des vêtements de sport noirs.

Le slogan est écrit moitié en anglais, moitié en japonais. C'est le mot "nouveau", suivi d'un symbole qui peut être traduit soit par "monde" soit par "génération".

Osaka, qui a renoncé à sa citoyenneté américaine en 2019 au profit de ses origines japonaises, ramène plus que des titres dans son pays natal. Elle apporte le changement.

Il n'est pas nécessaire de remonter à l'enfance d'Osaka pour douter de sa place dans la société japonaise.

"Pour être honnête, nous nous sentons un peu éloignés d'elle parce qu'elle est si différente physiquement", a déclaré Nao Hibino, actuellement numéro trois du Japon, alors qu'Osaka entrait dans les échelons supérieurs du tennis féminin en 2018.

"Elle a grandi dans un endroit différent et ne parle pas autant le japonais.

"Ce n'est pas comme Kei (Nishikori), qui est un pur joueur japonais."

Elle n'est pas la première sportive métisse ou 'hafu' à entraîner de telles interrogations.

Crédit photo, Getty Images Légende image, La star du baseball Sachio Kinugasa était le fils d'un GI afro-américain et d'une Japonaise, mais ses origines ont rarement été discutés dans les médias japonais.

Sachio Kinugasa et Hideki Irabu étaient des stars du baseball.

Ni eux ni le public japonais n'ont évoqué leurs pères américains, des soldats qui ont occupé le pays après la Seconde Guerre mondiale, ou de la discrimination à laquelle ils étaient confrontés.

Osaka est différente.

"Certaines personnes âgées ont des idées sur la façon dont une athlète japonaise devrait parler et se comporter en public", explique Hiroaki Wada, journaliste au journal Mainichi au Japon.

"Naomi ne rentre pas dans ce moule traditionnel. Elle a rendu ces problèmes très visibles à travers ses paroles et ses actions au Japon.

"La race et l'identité ont été davantage discutées dans les médias et en ligne à cause d'elle, y compris ses déclarations politiques. C'est une figure qui suscite la réflexion et les réactions".

Osaka est entré à l'US Open de l'année dernière avec une idée en tête. Elle avait avec elle sept masques différents. Un pour chaque tour du tournoi. Chacun portant le nom d'un Noir américain décédé à cause de présumées violences policières ou racistes.

Elle a utilisé chacun des masques portant des noms tels que George Floyd, Breonna Taylor et Trayvon Martin.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Osaka a été publiquement remerciée par certaines des familles des victimes qu'elle a présentées sur ses masques à l'US Open de l'année dernière. "J'ai l'impression que ce que je fais n'est rien", a déclaré Osaka. "C'est une petite partie de ce que je pourrais faire.

Au Japon, l'une des nations les moins ethniquement diversifiées de la planète, cette question fait toujours polémique.

Le radiodiffuseur public japonais NHK s'est excusé l'année dernière après qu'un film d'animation expliquant les manifestations pour la justice raciale ait caricaturé les Noirs et exclu certaines des principales raisons du mouvement.

En 2019, la société japonaise de nouilles instantanées Nissin a réalisé, puis tiré, une publicité d'Osaka avec une illustration de manga à la peau blanche.

La mère et le père d'Osaka ont émigré aux États-Unis, quand elle avait trois ans, séparée de ses grands-parents maternels qui désapprouvaient l'union.

"Je pense que ce qui s'est passé, c'est que l'année dernière a été un processus d'apprentissage pour les Japonais", déclare Robert Whiting, auteur de Tokyo Junkie, un livre qui détaille près de 60 années dans la ville.

"Il y a eu des discussions dans des émissions de variétés à la télévision, expliquant pourquoi Naomi ressentait cela et avait parlé comme elle l'a fait.

"Au Japon, la tradition est d'éviter les conflits et les disputes. Ce n'est pas comme en Amérique.

"En général, plus vous êtes célèbre, plus vous êtes discret. Vous ne voulez pas de controverse, vous ne voulez pas que cela se répercute sur vos coéquipiers, votre organisation ou vos sponsors.

"L'individualisme est une chose très appréciée en Occident, pas au Japon. Ici, l'harmonie est la chose la plus importante."

Si les discussions l'année dernière portait sur les origines d'Osaka, cette année on s'intéresse davantage à elle.

En mai, après avoir initialement déclaré qu'elle ne parlerait pas aux médias pendant Roland-Garros, elle s'est retirée de ce tournoi, puis de Wimbledon, invoquant sa mauvaise santé mentale et ses longs épisodes de dépression au cours des trois années précédentes. Les Jeux olympiques de Tokyo devraient marquer son retour sur le terrain après deux mois.

Elle est la personnalité japonaise la plus en vue, mais loin d'être la seule, à soulever la question de la santé mentale aux yeux du public.

En juin 2021, Le footballeur international Kumi Yokoyama a fait son coming out, en tant qu'homme transgenre, et a décidé d'adopter le pronom neutre 'ils'. Ils ont expliqué que le fait de jouer aux États-Unis et en Allemagne leur avait fait prendre conscience de l'existence de préjugés au Japon.

En 2020, Hana Kimura, une lutteuse professionnelle, s'est suicidée après être apparue dans Terrace House - une émission de téléréalité populaire.

Le nombre de personnes déclarant des problèmes de santé mentale au Japon a doublé de 1999 à 2014.

"Traditionnellement dans notre pays, quand j'étais enfant, il y a 40 ans, c'était honteux si vous ou un de vos proches aviez un problème de santé mentale", a déclaré Wada.

"En général, la perception de faiblesse, probablement plus chez les athlètes, a empêché les gens de parler.

"Mais les choses changent. Les gens sont de plus en plus ouverts à admettre que les gens ont des problèmes de santé mentale et c'est quelque chose que nous devons gérer."

Et Whiting ne doute pas de l'origine de ce changement.

Crédit photo, Getty Images Légende image, L'image d'Osaka projetée dans un magasin d'électronique à Tokyo lors de l'Open d'Australie de cette année

"Je pense que Naomi Osaka et d'autres Japonais métis sont encore dans une certaine mesure des étrangers", dit-il.

"Mais cette génération de Japonais est beaucoup plus sophistiquée que les générations précédentes, ils sont beaucoup plus globaux dans leurs perspectives avec Internet et d'innombrables chaînes de télévision.

"Il y a une compréhension plus large qui n'existait pas quand je suis arrivé dans les années 1960 ou dans les années 80 et 90. Le monde est maintenant beaucoup plus petit et le Japon en a profité."