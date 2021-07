Jeux olympiques 2021 : Momiji Nishiya entre dans l'histoire et remporte l'or en skateboard à seulement 13 ans

il y a 44 minutes

"Je suis tellement heureuse de gagner les Jeux olympiques au Japon, et je suis tellement heureuse de gagner mes premiers Jeux olympiques en tant que l'une des plus jeunes concurrentes", a-t-elle dit en montant sur la première marche du podium,

L'avenir, c'est maintenant

Avec une moyenne d'âge de 14 ans et 191 jours, le skateboard de rue féminin constitue le plus jeune podium individuel de l'histoire des Jeux Olympiques.

La plus jeune championne olympique de tous les temps est Marjorie Gestring, qui a remporté le titre au tremplin aux Jeux de Berlin en 1936 à l'âge de 13 ans et 267 jours, soit 63 jours seulement de moins que Nishiya.

(De gauche à droite) La Brésilienne Rayssa Leal, 13 ans, a remporté l'argent, le Japonais Momiji Nishiya, également 13 ans, a remporté l'or, et Funa Nakayama, 16 ans et concourant pour le Japon, a remporté le bronze.

En deuxième place, la Brésilienne Rayssa Leal aurait également pu entrer dans l'histoire. À 13 ans et 203 jours, elle serait devenue la plus jeune championne olympique individuelle si elle avait gagné.

Autres jeunes espoirs des Jeux olympiques

Sky Brown, 13 ans et 28 jours, deviendra la plus jeune athlète olympique britannique lorsqu'elle participera à l'épreuve féminine de skateboard de parc le 4 août.

La Japonaise Kokona Hiraki (12 ans et 343 jours), qui participe également à la même épreuve, est la deuxième plus jeune athlète olympique de Tokyo et la plus jeune athlète japonaise à avoir jamais représenté le pays aux Jeux d'été.