Jeux olympiques : Et si les athlètes concouraient nus comme au bon vieux temps ?

Par Rachel Nuwer

BBC Future

il y a 40 minutes

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les Grecs anciens s'affrontaient nus pour montrer la puissance physique et les prouesses du corps humain.

La légende veut qu'en 720 avant J.-C., un athlète olympique du nom d'Orsippus de Mégare participait à la course de 185 m lorsque son pagne s'est détaché. Plutôt que de s'arrêter pour cacher sa honte, Orsippus s'est élancé et a gagné la course. Son exemple triomphant est resté dans les mémoires.

La compétition athlétique sans vêtements, souvent soulignée par l'onction généreuse d'huile d'olive, fait fureur en Grèce et est considérée comme l'ultime hommage à Zeus.

"Il y avait toute cette idée qu'Orsippe était héroïque et victorieux, et qu'il célébrait ensuite le fait qu'il était nu", explique Sarah Bond, professeur associé d'histoire à l'université de l'Iowa.

"Le fait que les Grecs soient nus est devenu une façon de reconnaître leur caractère grec et leur civilité".

Cependant, lorsque les Jeux olympiques modernes ont été relancés en 1896, le vent avait tourné depuis longtemps. Les organisateurs n'ont même pas envisagé de ramener la tradition grecque de la compétition sans vêtements.

Dans les compétitions sportives modernes, les vêtements jouent également un rôle essentiel dans les performances : les chaussures offrent une bonne adhérence et donnent du ressort au pas du coureur, les maillots de bain permettent aux nageurs de se glisser plus facilement dans l'eau et les tenues moulantes réduisent la résistance au vent.

Crédit photo, Getty Images Légende image, À l'ère de la télévision en continu et des réseaux sociaux, le fait de concourir nu pourrait causer une énorme détresse à de nombreux athlètes, selon les experts.

Les Jeux olympiques de cet été à Tokyo promettent toutefois d'être inhabituels à bien des égards, compte tenu des contraintes liées au Covid-19. Mais que se passerait-il si les Jeux prenaient une mesure encore plus inhabituelle en rétablissant la nudité de la tradition olympique grecque originale ?

Bien que personne n'envisage sérieusement de le faire, l'idée soulève des questions intéressantes sur les performances athlétiques, les normes culturelles, le sexisme et plus encore.

Au-delà de la modestie

Pour commencer, concourir nu poserait des problèmes logistiques délicats à de nombreux athlètes. Alors que les compétiteurs modernes pratiquent souvent leur sport pratiquement nus - en ne portant que du spandex moulant, par exemple - certaines pièces de vêtement ont une fonction primaire importante : maintenir en place les seins des femmes et les organes génitaux des hommes.

"Sans être grossier, cela aide au moins en termes de confort", souligne Shawn Deaton, directeur des projets spéciaux du Textile Protection and Comfort Center de la North Carolina State University.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Some sport events, like beach volleyball, have very strict dress codes

En revanche, la mesure dans laquelle les vêtements contribuent réellement aux performances sportives (par opposition au simple confort) est moins claire. Selon Olga Troynikov, professeur de matériaux fonctionnels et d'ingénierie centrée sur l'homme à l'université RMIT de Melbourne, tout dépend du vêtement, de son adaptation au corps de l'athlète et du sport pratiqué.

En général, cependant, les vêtements apportent plusieurs choses aux athlètes, explique Troynikov. Tout d'abord, ils rationalisent le corps et "vous serrent les coudes", ce qui permet de mieux diriger la puissance des muscles vers la tâche à accomplir. Les ceintures d'haltérophilie et le spandex peuvent être utiles, par exemple, pour stabiliser les muscles d'un compétiteur afin qu'il puisse diriger toute son énergie vers le travail qu'il effectue. Sans ces vêtements, les performances peuvent en pâtir.

Les vêtements très lisses peuvent également réduire la résistance que le corps rencontre lorsqu'il se déplace dans l'air ou dans l'eau. Par exemple, en plus de se raser les jambes, les cyclistes peuvent également tirer profit du port de vêtements très ajustés offrant une très faible résistance à l'air et dotés d'aspérités stratégiquement placées pour créer un sillage bénéfique derrière eux.

Tissus techniques et design

L'exemple le plus convaincant des avantages athlétiques offerts par les vêtements vient toutefois de la natation. En fait, ce sport a bien failli "devenir une compétition d'ingénierie plutôt que de simples capacités athlétiques du corps humain", estime Troynikov.

Cette question a fait les gros titres en 2008, lorsque les nageurs participant aux Jeux olympiques de Pékin ont battu 25 records du monde, dont 23 par des athlètes portant une combinaison intégrale spécialisée en polyuréthane appelée LZR Racer.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les combinaisons sont conçues pour améliorer les performances

Selon la NASA, dont les scientifiques ont participé à la conception de la combinaison LZR Racer, cette combinaison de pointe réduit la friction de la peau de 24 % et comprime également le corps du porteur pour diminuer la traînée. En 2010, la FINA, l'organisme international qui régit la natation, a déterminé que la combinaison LZR Racer et les combinaisons similaires conféraient un avantage trop injuste à ceux qui les portaient. La FINA interdit désormais aux athlètes de concourir avec une combinaison qui favorise la vitesse, la flottabilité ou la performance.

En fait, cela signifie qu'en dehors de la résistance ajoutée par les seins ou les parties génitales qui pendent, le fait d'être nu n'aurait probablement pas un impact aussi important sur les performances des nageurs.

En ce qui concerne les autres sports d'été, la contribution globale des vêtements à l'amélioration des temps ou des résultats est plus discutable, selon Troynikov. "Il y a beaucoup d'affirmations selon lesquelles ils font ceci et cela, mais en réalité, il n'y a pas grand-chose là-dedans."

Les vêtements de compression, par exemple, sont conçus pour modifier la façon dont le sang circule dans le corps afin d'améliorer l'oxygénation. En fait, les recherches sont divisées à peu près à parts égales pour et contre l'amélioration des performances lorsque les athlètes portent ces vêtements. "Il existe des recherches, mais elles ne sont pas concluantes", déclare Troynikov.

Amélioration des chaussures

Les chaussures, en revanche, sont une autre histoire, non seulement pour augmenter les performances mais aussi pour assurer la sécurité.

Des chaussures adaptées, qui offrent un soutien de la voûte plantaire et du talon et un amortissement de la plante du pied, facilitent considérablement la course, le saut et les virages rapides. Les chaussures réduisent également l'impact sur les membres inférieurs, les os, les ligaments et les muscles.

"Les pieds supportent tout le poids du corps", explique Pamela McCauley, ingénieur industriel au Wilson College of Textiles de la North Carolina State University. "C'est pourquoi il est si essentiel d'avoir un excellent soutien des pieds, pour soutenir le corps".

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les maillots de bain LZR Racer ont été conçus pour réduire la traînée.

Pour des raisons de sécurité, certains sports nécessitent des chaussures encore plus spécialisées. Les athlètes qui participent aux Jeux olympiques de voile, par exemple, comptent sur leurs chaussures pour réduire les risques de glissade et améliorer leur stabilité lorsqu'ils sont suspendus au bord du bateau. Cela réduit le risque d'accidents dangereux tout en améliorant les performances.

En somme, selon Mme McCauley, "s'ils veulent recommencer à faire les Jeux olympiques nus, c'est bien, mais gardez au moins les chaussures".

Le fait de se mettre à poil peut également influencer le choix des concurrents. Chaussures ou pas, certains athlètes, s'ils sont confrontés à la nudité obligatoire, pourraient décider de se retirer des Jeux en signe de protestation. Les nations plus conservatrices peuvent également interdire à leurs concurrents de participer.

"Pour les cultures dans lesquelles la modestie joue un grand rôle, ce ne serait tout simplement pas une option", déclare Ruth Barcan, professeur associé honoraire d'études sur le genre à l'université de Sydney, et auteur de Nudity : A Cultural Anatomy.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Autrefois, les olympiens s'entraînaient non seulement pour concourir, mais aussi pour atteindre des capacités physiques qui rivalisaient avec celles du commun des mortels.

De graves questions juridiques et éthiques se poseraient également si les athlètes de moins de 18 ans devaient concourir nus. Alors que des athlètes masculins nus âgés de 12 ans seulement participaient aux Jeux olympiques de la Grèce antique, étant donné la nature religieuse des jeux, l'activité sexuelle ou la sexualisation des athlètes était strictement interdite et aurait été sérieusement désapprouvée.

Ce ne serait pas le cas aujourd'hui. "La nudité dans les jeux olympiques avait une signification différente à l'époque", précise M. Bond. "Aujourd'hui, elle deviendrait très intrinsèquement sexualisée et très pornographique, et cela deviendrait très prédateur, à son tour."

Nu à la télévision et sur les réseaux sociaux

Dans la Grèce antique, les Jeux olympiques étaient également suivis par une élite masculine, issue du même milieu culturel et religieux (quelques femmes non mariées étaient également autorisées à y assister). Aujourd'hui, en revanche, les jeux sont diffusés à des millions de personnes dans le monde. Alors que les pays conservateurs interdiraient probablement aux chaînes de télévision de diffuser les Jeux olympiques, dans les pays plus libéraux, "les sociétés de médias seraient folles de joie", explique M. Barcan.

Les réactions des téléspectateurs, en revanche, seraient très mitigées. "Pour chaque personne qui pense que quelque chose est artistique, noble et glorieux, il y en a d'autres qui pensent que c'est dégoûtant", explique M. Barcan.

Grâce aux réseaux sociaux, l'éventail complet des opinions se répandrait largement, affectant presque certainement les performances des athlètes dont le corps est scruté, pour le meilleur ou pour le pire. Les athlètes les plus désinhibés pourraient adorer cette attention. "Ils auraient des corps parfaits et les montreraient", dit Barcan. Mais même les compétiteurs les plus sûrs d'eux pourraient trouver cette attention difficile. "Ils n'ont pas le contrôle de ce que les médias et la culture pop en font", ajoute Barcan.

Les athlètes féminines et transgenres, poursuit Barcan, seraient "sans aucun doute" davantage jugées que les athlètes masculins. Il existe de nombreux précédents historiques à ce sujet. Lorsque Brandi Chastain a enlevé son maillot après avoir marqué le but décisif de la Coupe du monde de football féminin de 1999, par exemple, les photos de la footballeuse en soutien-gorge de sport ont suscité une frénésie médiatique internationale, alors que les athlètes masculins, bien sûr, sont vus torse nu en permanence.

Crédit photo, Getty Images Légende image, La célébration torse nu de Brandi Chastain a attiré beaucoup de regards.

"Même cela a été sexualisé par le public américain", dit Bond. "Je ne peux qu'imaginer ce qui se passerait si les athlètes étaient complètement nus".

En effet, pour de nombreux athlètes, les effets psychologiques d'une olympiade entièrement nue peuvent dépasser de loin les effets physiques de l'absence de vêtements. "Imaginez la tâche consistant à essayer de faire abstraction d'un million de voix commentant les parties les plus intimes de votre corps", ajoute M. Barcan.

Si la nudité devenait un élément permanent des Jeux olympiques, il se pourrait qu'avec le temps, la société revienne à la tradition grecque consistant à considérer la nudité athlétique sous l'angle de l'héroïsme et de la célébration. Mais cela ne se produira certainement pas du jour au lendemain, selon M. Barcan.

Entre-temps, pour de nombreux athlètes, l'énergie émotionnelle requise pour faire abstraction du bagage culturel et du jugement sociétal entourant la nudité aurait probablement un impact négatif sur leurs performances.