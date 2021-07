Jeux olympiques 2021 : comment la science aide les sprinters

Par Fernando Duarte

BBC World Service

il y a 55 minutes

Crédit photo, Getty Images Légende image, La finale du 100 m masculin de Londres 2012, au cours de laquelle sept des huit finalistes ont couru en moins de 10 secondes, était un signe avant-coureur de l'avenir

Il s'agit d'un changement sismique dans l'événement principal de l'athlétisme, mais il est peu probable que les spectateurs présents dans le stade olympique de Londres lors des Jeux de 2012 l'aient remarqué. Ils étaient naturellement distraits par le spectacle d'Usain Bolt franchissant la ligne d'arrivée du 100 m masculin.

La superstar jamaïcaine a remporté une nouvelle médaille d'or ce soir-là et a établi le record olympique en 9,63 secondes.

"C'était l'une des meilleures courses de tous les temps", explique Steve Haake, professeur d'ingénierie sportive à l'université britannique de Sheffield Hallam.

Mais Haake ne chante pas les louanges de Bolt. Son commentaire est motivé par la performance globale du peloton : sept des huit athlètes participant à cette finale ont franchi la ligne en moins de 10 secondes, ce qui est sans précédent.

Franchie pour la première fois en 1968, la barrière des 10 secondes reste un exploit majeur pour les sprinters : un badge d'honneur qui les distingue de leurs pairs.

Mais le nombre de coureurs "sous les 10 secondes" a explosé ces dernières années.

Les données de World Athletics, l'organe directeur de ce sport, montrent qu'au cours des quatre décennies entre 1968 et 2008, seuls 67 athlètes ont franchi la barrière. Soixante-dix autres ont rejoint le club dans les dix années qui ont suivi.

Et au cours des deux dernières années, jusqu'au début du mois de juillet 2021, 17 hommes supplémentaires ont obtenu leur premier temps inférieur à 10. La barrière équivalente pour les femmes - 11 secondes - est également franchie de plus en plus fréquemment.

Que se passe-t-il ?

Un club en pleine expansion

Des scientifiques comme Haake pensent qu'il s'agit d'une combinaison de facteurs qui commence par une participation croissante aux épreuves sur piste dans le monde entier. Vient ensuite l'accès à de meilleures méthodes d'entraînement.

"De plus en plus d'athlètes dans le monde bénéficient désormais d'un entraînement d'élite et de l'aide des sciences et technologies du sport pour améliorer leurs chances de courir plus vite", ajoute Haake.

La preuve en est que le club des moins de 10 ans s'est élargi au-delà des puissances habituelles comme les États-Unis et la Jamaïque et de pays comme la Grande-Bretagne et le Canada - qui ont tous remporté au moins une médaille d'or olympique dans le 100 m masculin.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Dans l'épreuve du 100 m féminin, la barrière des 11 secondes a également été franchie plus fréquemment

Le Nigeria, par exemple, partage avec la Grande-Bretagne le troisième plus grand nombre d'athlètes ayant franchi la barrière des 10 secondes avec 10, tandis que les nouveaux venus dans le club sont le Japon, la Turquie, la Chine et l'Afrique du Sud, des pays moins connus pour leur excellence en matière de sprint.

Des résultats similaires ont été obtenus dans le 100 m féminin également. La barrière des 11 secondes a été franchie pour la première fois en 1973 par la sprinteuse est-allemande Renate Stecher. En 2011, 67 autres athlètes y étaient parvenus. Dix ans plus tard, le total est de 115 et comprend également des pays moins traditionnels dans cette épreuve.

Chaussures, pistes et science du sport

La technologie a effectivement été utile : les sprinters courent aujourd'hui avec des chaussures plus légères - les derniers modèles peuvent peser moins de 150 grammes.

De nos jours, les chaussures sont également fabriquées avec des matériaux radicalement différents. Par exemple, la collaboration entre l'entreprise allemande Puma et l'équipe de Formule 1 Mercedes a donné naissance à des chaussures de sprint dont la semelle est en fibre de carbone - le même matériau que celui utilisé pour concevoir la voiture du pilote Lewis Hamilton, plusieurs fois champion du monde.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les chaussures de course ont certainement parcouru un long chemin...

Les pistes de course ont également parcouru un long chemin depuis l'époque où les athlètes d'élite couraient sur des surfaces en terre battue ou en herbe lors des compétitions.

Les pistes synthétiques ont fait leurs débuts aux Jeux olympiques de 1968 à Mexico, offrant une meilleure protection aux articulations des athlètes et promettant un effet tremplin qui permettrait de réaliser des temps plus rapides.

C'est à ces mêmes Jeux que le sprinter américain Jim Hines est devenu le premier humain à courir un 100 m sous la barre des 10 (9,95 secondes).

La recherche de pistes toujours plus rapides signifie que même la forme des granulés de caoutchouc vulcanisé utilisés pour construire la surface de course est désormais prise en compte.

Lors des Jeux de Pékin en 2008, le fabricant italien de revêtements Mondo a célébré les cinq records du monde établis sur la piste qu'il avait fournie pour les compétitions d'athlétisme, presque autant que les coureurs.

Crédit photo, Getty Images Légende image, ... et les pistes de course aussi

La science a également joué un rôle dans la nutrition et l'entraînement. De nos jours, les sprinters peuvent être analysés en profondeur et des ajustements peuvent être apportés à leur technique et à leur temps de réaction.

La recherche a même permis d'identifier les muscles les plus importants pour la réussite des sprinters.

En octobre dernier, une équipe de scientifiques de l'université de Loughborough, une institution de premier plan dans les études sur les sciences du sport, a découvert que le grand fessier (le muscle qui forme le bas) est essentiel pour que les athlètes atteignent des vitesses maximales sur la piste.

"Nous savons maintenant qu'il existe une distribution musculaire très spécifique chez les sprinters d'élite", explique Sam Allen, un expert en biomécanique qui a participé à la recherche.

"Ainsi, nous pourrions bientôt voir des sprinters travailler spécifiquement sur ce développement".

L'obstacle est-il aussi psychologique ?

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le sprinter américain Jim Hines a couru la première course de moins de 10 mètres au monde en 1968.

Dans une interview accordée au journal japonais The Asahi Shimbun le 9 juillet, le sprinter local Ryota Yamagata n'a pas hésité à attribuer son passage sous les 10 mètres un mois plus tôt au "travail des scientifiques au cours des 20 dernières années".

Aucun sprinter japonais n'avait franchi la barrière des 10 secondes jusqu'en 2017. Depuis, Yamagata et trois autres compatriotes y sont parvenus.

Il semble également que l'expansion du peloton des moins de 10 secondes en termes de nombre et de diversité rende la barrière moins intimidante pour les athlètes.

C'est l'avis du Chinois Bingtian Su, qui est devenu en 2015 le premier homme né en Asie à courir le 100 m sous les 10 secondes.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le sprinter chinois Bingtian Su estime que la barrière des 10 secondes est avant tout un défi psychologique.

"Je pense que la barrière est plus une chose psychologique qu'une chose physique", a-t-il déclaré en 2019.

Qui domine pour les médailles ?

Évidemment, ces avancées ne sont pas une garantie automatique de succès pour battre la barrière.

À ce jour, par exemple, de nombreux pays, dont l'Inde, et même un continent entier (l'Amérique du Sud) n'ont toujours pas produit un sprinter de moins de 10 ans dans le 100 m masculin ou un sprinter de moins de 11 ans dans la course féminine.

En effet, l'expansion du "club des moins de 10 ans" n'a pas vraiment bouleversé l'équilibre concurrentiel en matière de médailles.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le 100m reste un duopole USA-Jamaïque

Chez les hommes comme chez les femmes, les sprinters américains et jamaïcains ont systématiquement dominé le podium des Jeux olympiques et des championnats du monde depuis les années 1980.

Chez les hommes, par exemple, le dernier sprinter masculin n'appartenant pas à ces pays à remporter l'or olympique était le Canadien Donovan Bailey, lors des Jeux d'Atlanta en 1996.