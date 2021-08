Raven Saunders : que signifie le signe de protestation X pour l'olympienne ?

il y a 58 minutes

Crédit photo, Reuters Légende image, La lanceuse de poids américaine défie l'interdiction de faire des gestes sur le podium après avoir remporté l'argent aux Jeux de Tokyo

La lanceuse de poids américaine Raven Saunders est l'auteure de la première démonstration sur le podium des Jeux olympiques de Tokyo, après avoir remporté la médaille d'argent de son épreuve.

Alors que les médaillés posent pour les photos dimanche, Saunders lève les bras et les croise en forme de X. Elle souligne que cela représente "l'intersection où toutes les personnes opprimées se rencontrent".

La jeune femme de 25 ans, qui est noire et lesbienne, parle franchement de ses combats contre la dépression, affirme qu'elle veut "être elle-même, ne pas s'excuser".

A surtout lire sur BBC Afrique :

Après avoir participé à la compétition, elle dit qu'elle vise à donner de la lumière aux "personnes du monde entier qui se battent et n'ont pas la plateforme pour s'exprimer".

"Je fais partie de beaucoup de communautés", ajoute Saunders, qui a fait un twerk après son dernier lancer de poids.

La Chinoise Gong Lijiao a remporté l'or, et la Néo-Zélandaise Valerie Adams le bronze, sa quatrième médaille lors de jeux successifs.

Le Comité international olympique (CIO) a assoupli l'interdiction des manifestations avant les Jeux de Tokyo, autorisant les athlètes à "exprimer leur point de vue" pendant les conférences de presse, mais les manifestations politiques restent interdites sur le podium.

Le CIO "examine" le geste, a déclaré un porte-parole. On ne sait pas exactement quelle réprimande Saunders pourrait recevoir, car le CIO n'a pas défini les sanctions potentielles.

Crédit photo, Reuters Légende image, Saunders est un ardent défenseur de la santé mentale des Noirs, et dit espérer "inspirer et motiver"

"Je pense vraiment que ma génération s'en fiche", a déclaré Saunders.

"Au bout du compte, on s'en fiche vraiment. Je salue tous mes Noirs. Je salue toute ma communauté LGBTQ. Je lance un appel à tous ceux qui souffrent de problèmes de santé mentale. En fin de compte, nous comprenons que c'est plus grand que nous et que c'est plus grand que les pouvoirs en place. Nous comprenons qu'il y a tant de gens qui nous admirent, qui attendent que nous disions quelque chose ou que nous prenions leur défense."

La santé mentale des athlètes a été le sujet des Jeux de cette année, après que la superstar de la gymnastique américaine Simone Biles se soit retirée de plusieurs disciplines pour privilégier son bien-être.

Saunders, qui a fait ses débuts olympiques à Rio de Janeiro en 2016, a décrit comment elle a envisagé de mettre fin à ses jours en 2018 alors qu'elle luttait contre une mauvaise santé mentale.

Son identité avait été consumée par le lancer du poids, dit-elle, et elle se sentait incapable d'échapper aux pressions qui y étaient associées. Elle s'est tournée vers un ancien thérapeute pour obtenir du soutien, et a pu établir une relation plus équilibrée avec le sport dans lequel elle a connu tant de succès.

"C'est normal d'être fort", a-t-elle déclaré à propos de la situation. "Et c'est normal de ne pas être forte 100% du temps. C'est normal d'être capable d'avoir besoin des gens."

Avant son geste sur le podium, Saunders avait déjà attiré l'attention des fans pour ses cheveux verts et violets. Et puis, il y a sa collection de masques qui attire l'attention, inspirée du personnage de Marvel Comics, Hulk, et du Joker de la franchise Batman.

Crédit photo, EPA Légende image, Saunders fait référence à Hulk, le personnage de bande dessinée qui a inspiré son masque

Elle considère Hulk comme son alter ego et comme le reflet de la manière dont elle a appris à compartimenter, en libérant son pouvoir de manière contrôlée.

Le Washington Post a observé qu'après son événement, elle "s'est faufilée dans la zone mixte, demandant où elle pouvait trouver du champagne et chantant "Celebration"".

Saunders a décrit comment elle a grandi en regardant les championnes de tennis noires Venus et Serena Williams, "de jeunes filles noires avec des perles dans les cheveux, sans complexe", et ce que cette visibilité signifiait pour elle.