Jeux paralympiques de Tokyo : Le remarquable voyage du nageur Ibrahim Al Hussein depuis la Syrie

Par Nick Hope

BBC Sport

il y a 48 minutes

Crédit photo, Getty Images Légende image, Quand Al Hussein est arrivé à Athènes, il n'avait pas d'argent et dormait dans la rue

Il faisait nuit quand Ibrahim Al Hussein est revenu à lui. Il ne pouvait pas bouger et une épaisse poussière emplissait l'air, dissimulant tout sauf quelques petites flammes qui vacillaient à proximité. Il était difficile de respirer.

La sonnerie stridente et aiguë qu'il pouvait entendre était interrompue par les faibles cris d'une autre personne à proximité. Puis il y avait sa jambe. Quelque chose n'allait pas et il ne sentait plus son pied.

"À ce moment-là, je ne savais pas si j'étais mort ou vivant", dit Al Hussein aujourd'hui.

Quelques secondes plus tôt, il avait plongé au sol pour protéger son ami, touché par un sniper depuis un toit voisin. C'était en 2012 et la guerre syrienne avait éclaté l'année précédente.

Sa famille avait déjà fui leur maison de Deir al-Zor, sur l'Euphrate, mais Al Hussein s'est senti obligé de rester. Alors âgé de 23 ans, il craignait d'être enrôlé de force dans l'armée s'il était capturé et un refus aurait signifié une mort certaine.

La vie quotidienne était un traumatisme. Les bombardements avaient détruit une grande partie de ce qu'il aimait, tandis que l'eau et l'électricité étaient coupées et qu'aucun approvisionnement en nourriture ne pouvait entrer dans la ville.

Ceux qui sont restés ont formé une fraternité. Certains jours, ils avaient l'impression d'être "piégés dans des tombes" mais ils gardaient une communauté soudée. Ils étaient prêts à mourir les uns pour les autres, mais espéraient ne pas avoir à le faire.

"Lorsque la fumée s'est dissipée, je pouvais à peu près distinguer des gens qui venaient vers moi", se souvient Al Hussein. "Ils avaient entendu l'obus du char exploser et m'ont transporté en lieu sûr".

Le bas de la jambe droite d'Al Hussein avait été emporté par le vent et des éclats de métal étaient incrustés dans son nez, sa joue et son bras. L'explosion s'est produite à quelques mètres de l'endroit où il avait plongé pour protéger son ami, qui a survécu.

Tous les services publics ayant été interrompus, un dentiste a créé une installation médicale de fortune dans une tente où il a pu nettoyer les blessures et administrer des analgésiques.

Mais il n'y avait pas de temps pour se reposer et aucune possibilité de récupérer ici. Al Hussein savait que le traitement médical vital dont il avait besoin pour sa jambe n'était tout simplement pas disponible en Syrie.

Avec quelques amis, il a élaboré un plan pour s'échapper. Ils essaieraient d'atteindre la Turquie voisine, au nord, et de traverser par la rivière.

"Nous devions y aller de nuit car nous savions que l'armée syrienne patrouillait et que les Turcs auraient aussi des forces armées", se souvient-il. "Nous espérions que le petit bateau passerait inaperçu".

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le père d'Al Hussein l'a initié à la natation, mais il a d'abord résisté

Avec l'aide de compagnons de voyage, Al Hussein s'est déplacé entre trois villes du sud de la Turquie alors qu'il cherchait désespérément l'aide dont il avait besoin.

La plupart ont pu appliquer des pansements frais pour la plaie, mais les antibiotiques étaient rares, d'autant plus qu'il n'avait pas d'argent pour les payer.

"Le traitement en Turquie n'était pas bon du tout", dit Al Hussein.

"Un hôpital m'a donné une prothèse de jambe, mais je devais porter des outils avec moi car les vis tombaient dans la rue tous les 100 mètres.

"J'avais aussi mal quand je la portais et cela provoquait une infection supplémentaire car les matériaux métalliques déchiraient la peau et touchaient l'os."

Il a décidé de traverser le pays, espérant un mieux à Istanbul, mais il a été déçu et est devenu de plus en plus désespéré.

"Je savais que l'Europe était désormais ma seule option", dit-il. "Les gens m'ont conseillé de retourner à Izmir, au sud de la ville, où des passeurs pouvaient m'emmener.

"C'était effrayant d'aller de place en place en essayant de trouver, puis de négocier, avec des passeurs."

Crédit photo, Getty Images Légende image, Médailles et récompenses sur le mur d'Al Hussein dans sa maison d'Athènes

Le 27 février 2014, Al Hussein est monté à bord d'un petit canot pneumatique dans l'espoir de parcourir la courte mais potentiellement périlleuse distance jusqu'à l'île de Samos en Grèce.

En moyenne, plus de 8 000 réfugiés arrivent chaque année. Beaucoup d'autres tentent le voyage mais n'y parviennent pas, ce dont Al Hussein était conscient.

"Je voyais la peur sur le visage des autres voyageurs, mais j'avais côtoyé la mort depuis que j'avais été blessé en 2012 et si nous coulions au milieu de la mer, je voyais cela comme une façon plus rapide de mourir", dit-il.

"Oui, c'était effrayant, mais j'étais en "mode urgence" pour moi-même. Je me battais pour trouver un traitement et pour avoir une vie meilleure. Je savais que si je pouvais m'en sortir, le lendemain serait meilleur."

Al Hussein et ses compagnons de voyage sont arrivés à Samos et ont rapidement été raflés par la police et placés dans un camp de réfugiés. Avec un sourire, il décrit cet événement comme "le meilleur jour" de sa vie.

Il a reçu la permission de rester en Grèce pendant six mois et Athènes était sa cible.

"Je n'avais pas d'argent, mais les gens ont vu que j'étais à moitié en fauteuil roulant et à moitié avec une canne", ajoute Al Hussein. "Ils ont été compréhensifs et m'ont acheté un billet de ferry".

Le groupe de voyageurs était à court de fonds et ne pouvait plus soutenir Al Hussein après son arrivée dans la capitale grecque. Alors qu'ils poursuivaient leur route vers l'Europe du Nord, il est resté.

Pour regarder ce contenu, veuillez activer JavaScript ou essayer un autre navigateur. Légende vidéo, sport aviron

"Ces temps étaient très durs", se souvient-il. "Je n'avais pas d'argent, je ne parlais pas la langue et je devais vivre et dormir dans la rue, dans des endroits où la police ne pouvait pas nous fouiller.

"Certaines nuits, je n'avais rien à manger et je devais chercher des fruits dans les arbres ou manger de l'herbe dans le parc."

Par hasard, il a rencontré un autre expatrié dans l'un de ces parcs urbains. L'homme, qui avait quitté la Syrie 20 ans plus tôt, a offert à Al Hussein un abri pour la nuit et a organisé un rendez-vous avec un médecin, Angelos Chronopoulos, spécialisé dans le traitement des personnes amputées de leurs membres.

"Quand le médecin a vu que j'étais en fauteuil roulant, il a dit que ce n'était pas une situation qu'il pouvait accepter", se souvient Al Hussein.

"Il a payé plus de 12 000 euros de sa poche pour faire fabriquer une prothèse en bois, pour la physiothérapie qui m'a permis d'apprendre à marcher sans canne et pour les médicaments qui ont traité l'infection. Le médecin m'a tout donné. J'étais tellement heureux."

Al Hussein ne parlait pas le grec et a accepté le seul emploi qui lui était proposé : nettoyer les toilettes d'un café local. Il travaillait tous les jours de la semaine, sans pause pendant de longues journées, et était fier de subvenir à ses besoins.

"Je gagnais de l'argent, ce qui me permettait d'acheter de la nourriture, de louer un logement et d'acheter des décorations pour ma maison", explique-t-il.

"Mais il me manquait quelque chose : le sport."

Crédit photo, Getty Images Légende image, S'entraîner au centre aquatique olympique d'Athènes était un "rêve" pour Al Hussein

Al Hussein a été initié à la natation par son père, double champion d'Asie. Son père l'a entraîné lorsqu'il était enfant, bien qu'au début, Al Hussein ait résisté à son régime "strict", préférant le judo.

Lorsque la guerre a éclaté en Syrie en 2011, toutes les installations sportives ont été contraintes de fermer, mais maintenant installé et en sécurité à Athènes, il était désespéré de reprendre une activité physique.

"Je passais toutes mes matinées à essayer de trouver des clubs de sport qui m'accepteraient", raconte Al Hussein. "Je leur disais que j'étais un sportif avant, mais qu'en tant que réfugié avec une blessure, la plupart me rejetaient."

En mai 2014, il a trouvé une équipe de basket en fauteuil roulant qui l'autorisait à jouer - et 12 mois plus tard, ses "prières ont été exaucées".

"Un club de natation m'a donné la permission de m'entraîner dans ses installations. Quand j'ai regardé l'adresse, j'ai réalisé qu'il s'agissait du Centre aquatique d'Athènes", raconte Al Hussein, qui, à l'âge de 16 ans, avait regardé les Jeux olympiques de 2004 se dérouler sur une petite télévision dans sa maison syrienne "idyllique".

"Voir ces Jeux olympiques m'a donné la motivation de faire du sport et, même si c'était un flash-back sur le passé, c'était aussi un regard vers un avenir meilleur parce que j'avais réussi à atteindre la piscine dans laquelle j'avais toujours rêvé de nager."

Pendant une grande partie de 2015, il nageait le matin, jouait au basket en fauteuil roulant l'après-midi, puis travaillait au café jusqu'à tard dans la soirée. La même année, il a obtenu le statut de réfugié et a été autorisé à rester en Grèce.

C'était un régime éreintant, mais cela a fonctionné pour lui et, début 2016, il a obtenu deux médailles aux championnats nationaux grecs de paranatation. Les gens ont commencé à le remarquer.

"Les journalistes locaux ont commencé à écrire sur la façon dont ce réfugié blessé dans la guerre en Syrie était venu à Athènes et s'était entraîné ici", raconte Al Hussein.

"Je voulais leur dire à quel point le sport avait été important pour m'aider à m'intégrer dans la société grecque et aussi à faire face mentalement à tout ce que j'avais traversé."

Un mois plus tard, les Nations unies et le Comité paralympique grec - qui souhaitaient sensibiliser le public à la situation des réfugiés dans le pays - ont demandé à Al Hussein de marcher avec la torche olympique au début de son voyage d'Athènes à Rio, la ville hôte de 2016.

Il a accepté avec gratitude et a déclaré aux journalistes après coup que "même si c'était impossible", il "adorerait" participer à des Jeux paralympiques et "montrer ce que les réfugiés peuvent accomplir".

Ému par son incroyable parcours, à peine 10 jours plus tard, le Comité international paralympique offrait à Al Hussein une place dans la première " équipe paralympique indépendante " : il irait à Rio.

Le 7 septembre 2016, tout était sombre, comme quatre ans plus tôt.

Crédit photo, IPC Légende image, Al Hussein sera l'un des six athlètes faisant partie de l'équipe paralympique de réfugiés à Tokyo.

La poitrine d'Al Hussein était serrée et sa respiration courte. De nouveau, il y avait des sons étouffés qu'il ne pouvait pas distinguer correctement. Mais maintenant, il se tient debout et sait qu'il est bien vivant.

Lorsque le rideau a été baissé, Al Hussein a pris une profonde inspiration, a saisi la perche qu'il portait et a fait ses premiers pas dans l'emblématique stade Maracana du Brésil.

Le porte-drapeau de la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques a été frappé par un "mur de bruit" alors que 60 000 personnes acclamaient son arrivée. "Ce doit être un rêve", s'est-il murmuré ; il était venu de si loin.

Après avoir perdu sa jambe pendant la guerre, payé des passeurs, combattu une infection mortelle, vécu dans la rue et mangé de l'herbe pour rester en vie, le monde entier avait les yeux rivés sur lui.

Al Hussein n'a pas pu prétendre à une médaille à Rio 2016, n'ayant repris le sport qu'un an plus tôt. Mais il est rentré chez lui avec le prestigieux prix Whang Youn Dai Achievement Award, décerné à l'athlète qui "incarne le mieux l'esprit des Jeux et inspire et enthousiasme le monde".

"Ne jamais abandonner"

Il s'est entraîné dur dans les années qui ont suivi, mais les préparatifs pour Tokyo ont été gravement affectés par la pandémie de coronavirus.

"Pendant le confinement, je ne pouvais pas aller à la piscine et c'était un vrai combat pour les athlètes handicapés", dit-il.

"C'était financièrement difficile car je n'avais aucun soutien, ni aucune compétition et mon lieu de travail était fermé. Mais j'ai trouvé un moyen de m'en sortir - je le fais toujours."

Aujourd'hui âgé de 32 ans, il concourt à Tokyo comme l'un des six membres de l'équipe paralympique de réfugiés.

"Tokyo marque un moment important pour l'unité et l'espoir, mais mon message spécifique pour les réfugiés du monde entier est de ne jamais abandonner", dit Al Hussein.

"Il y a eu beaucoup de souffrance dans mon parcours, mais j'espère que les gens qui me voient ou qui lisent à mon sujet réalisent que même si vous êtes un réfugié ou que vous devenez handicapé, la vie ne s'est pas arrêtée.

"Quelles que soient les luttes que vous rencontrez dans votre vie, il y a encore tant de bonnes choses que vous pouvez faire et tant de choses que vous pouvez accomplir."