Afrobasket féminin 2021 : un scandale d'abus sexuel assombrit le début de la compétition

il y a 32 minutes

Les basketteuses africaines sont entrées sur le terrain pour le début des championnats continentaux samedi, dans l'ombre de l'un des plus grands scandales d'abus sexuels du continent.

Le rapport blanchit le président de la Fiba, le Malien Hamane Niang, qui dirigeait la Fédération malienne de basket-ball (FMBB) entre 1999 et 2007.

Le rapport de la FIBA cite des cas d'"ingérence et d'obstruction" et d'"intimidation de victimes et de témoins" de la part de la Fédération malienne de basket-ball 5FMBB), qui cherchait à dissimuler des abus - allant de "sexuels" à "psychologiques" - commis par son propre personnel.