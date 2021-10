Lionel Messi : l'histoire des premiers mois de l'attaquant du Paris St-Germain en France.

Par Guillem Balague

BBC Sport

il y a 42 minutes

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le premier but de Messi pour le PSG est une finition époustouflante qui rappelle ses meilleurs moments.

Lorsque 150 000 maillots de Lionel Messi ont été mis en vente sur le site Internet du Paris St-Germain le jour de l'annonce de sa signature, ils ont été écoulés en sept minutes.

Le PSG est déjà passé par là, lorsque Neymar a signé environ quatre ans plus tôt, mais on peut dire que même lui a été surpris par l'enthousiasme qui a accueilli l'arrivée de la superstar argentine Messi.

Pour l'homme lui-même, cependant, il s'agit d'une expérience totalement nouvelle. Il a rejoint le FC Barcelone lorsqu'il était enfant, à l'âge de 13 ans. Aujourd'hui, à 34 ans, lui et sa jeune famille s'adaptent à une nouvelle vie dans une ville qu'il avait visitée pour la dernière fois en décembre 2019, lorsqu'il est venu chercher son sixième Ballon d'Or, un record.

Dès qu'il a atterri en France en août, tout le monde au PSG a fait de gros efforts pour qu'il se sente bien accueilli. Une réunion de groupe a été organisée au domicile d'Ander Herrera, où le joueur organisait un barbecue pour fêter son anniversaire, et Messi s'est senti soutenu dans le vestiaire dès le jour de son arrivée.

Même l'ancien défenseur du Real Madrid Sergio Ramos, avec qui Messi s'est heurté à de nombreuses reprises en Espagne, n'a pas hésité à lui souhaiter la bienvenue. Avant de signer, il avait déjà discuté de cette possibilité avec Angel di Maria, Neymar et Leandro Paredes.

Neymar est même allé jusqu'à lui offrir son numéro 10, ce que Messi a refusé, optant pour le numéro 30 qu'il portait adolescent lorsqu'il a fait ses débuts avec le Barça.

Il a également été agréablement surpris par la chaleur de l'accueil qui lui a été réservé par Kylian Mbappé - qui, soit dit en passant, parle parfaitement l'espagnol - ainsi que par Marco Verratti, le joyeux drille de l'équipe.

Les bons rapports que Messi a toujours entretenus avec Mauricio Pochettino, l'entraîneur du PSG et son compatriote, sont une autre raison pour laquelle le transfert était attrayant. Ils se comprennent, parlent la même langue, au sens propre comme au figuré, et se sont parlé au téléphone juste après l'annonce du départ de Messi du FC Barcelone. C'est une relation qui ne date pas d'hier.

Lors de son premier jour d'entraînement au PSG, Sebastiano Pochettino, le fils du manager, a montré à Messi des équipements de gym. Messi a eu l'air perplexe, d'abord parce que cela l'a amusé que le petit garçon qu'il avait vu courir dans l'appartement de Barcelone lorsqu'il était enfant soit maintenant celui qui lui suggère un régime d'entraînement. Deuxièmement, il ne savait pas trop quoi faire de l'équipement. Oui, il les avait vus à Barcelone, mais on ne lui avait jamais demandé de les utiliser.

C'est un autre exemple de changement pour Messi, mais sur le terrain, les choses sont plus familières. Depuis son premier match, une victoire 2-0 à Reims le 29 août, le PSG a joué comme une équipe construite autour de lui. En attaque, ils recherchent d'abord ses courses en diagonale depuis l'aile droite, travaillant ensemble avec de petites passes avant l'injection finale de rythme à l'avant.

Et Neymar a été plus qu'heureux de se reconvertir en ailier, jouant sur la gauche comme il le faisait avec Messi à Barcelone, au lieu d'être au centre de tout, comme il l'avait été jusqu'à présent au PSG.

Contre Manchester City en Ligue des champions la semaine dernière, cependant, ce fut différent. Le PSG a rapidement compris qu'il ne pourrait pas dominer la possession du ballon, il a donc reculé et cherché à contre-attaquer. Ils l'ont fait avec beaucoup d'effet, mais en jouant de cette façon, Messi ne donnera pas grand-chose.

Ils s'attendront à être l'équipe qui contrôle la possession du ballon dans la plupart des matchs. Mais cela peut présenter un autre problème : un tel style profite davantage à Messi et Neymar qu'à Mbappé, car le Français a besoin d'espace pour courir. C'est une dynamique qui pourrait être difficile à équilibrer pour Pochettino.

Les trois attaquants doivent également travailler plus dur sur le plan défensif. Lors des premiers matches, on a pu constater que l'équipe avait tendance à se diviser en deux, les trois stars de l'attaque perdant le contact avec le reste de l'équipe.

Le week-end dernier, ils ont perdu 2-0 à Rennes, leur première défaite de la saison en championnat, et ce sans cadrer le moindre tir. Avant cela, ils avaient remporté leurs huit matches de Ligue 1, dans l'espoir de reconquérir le titre conquis par Lille la saison dernière.

Quelques semaines plus tôt, on avait beaucoup parlé du remplacement de Messi pour ses débuts à domicile, lors de la victoire 2-1 contre Lyon le 20 septembre. Mais les rumeurs selon lesquelles il aurait été "stupéfait" et "déconcerté" par son remplacement ne sont pas fondées.

S'il est vrai que Messi veut jouer chaque minute de chaque match, Pochettino a pris la décision de le faire sortir car il savait qu'il avait ressenti une gêne au genou. Le manager se doutait que quelque chose n'allait pas, et son instinct s'est avéré exact puisque Messi a manqué l'entraînement des deux jours suivants.

L'engagement de Messi envers l'équipe n'a jamais été remis en question. Et s'il fallait une preuve, elle a été apportée lorsque, après avoir marqué un superbe but à la 74e minute pour sceller la victoire 2-0 contre Manchester City, il a endossé le rôle de "chasseur de courants d'air" dans un mur défensif. Lorsque le capitaine Marquinhos lui a demandé de le faire (ce poste est normalement occupé par Verratti, qui avait alors été remplacé), il n'a pas hésité.

Voici un autre exemple illustrant la mauvaise interprétation de l'humeur de Messi par le monde extérieur. Alors que d'anciens joueurs de haut niveau ont choisi de s'offusquer en son nom et de parler d'une humiliation pour le grand joueur, Messi lui-même n'y a vu qu'une chose qu'il devait faire pour le bien de l'équipe.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Messi a rejoint le PSG pour un contrat de deux ans, avec une option pour une troisième année.

La défaite à Rennes mise à part, les seuls problèmes pour Messi sont survenus en dehors du terrain.

L'Argentin n'a pas été impressionné par la révélation des détails de son contrat et de son salaire en première page du journal français L'Equipe. En Espagne, il a fallu des années pour que son salaire soit divulgué, en France, il a fallu moins de deux mois - bien que les informations soient considérées comme inexactes.

À cela s'ajoute un feuilleton irritant qui se développe autour de la recherche par la famille Messi d'une propriété à Paris. La presse locale a souvent publié des interviews d'agents immobiliers et d'experts en immobilier qui décrivent de manière pontifiante le type de maison qu'ils cherchent à acheter.

En Espagne, tout tournait autour du football et si l'on savait toujours où il vivait, on respectait la vie privée de sa famille.

En France, il semble que l'histoire soit différente et il n'est pas heureux de cette intrusion, notamment parce qu'elle représente une menace potentielle pour la sécurité.

Crédit photo, @antonelaroccuzzo Légende image, Messi et sa femme Antonela sont ensemble depuis 2008.

Vivre avec sa famille dans un hôtel - même s'il est extrêmement luxueux et spacieux - est loin d'être idéal, même s'il faut reconnaître que Pochettino en fait toujours autant.

L'objectif principal de la famille est de s'installer le plus rapidement possible, bien que cela soit plus facile à dire qu'à faire car il n'y a pas beaucoup de propriétés à Paris qui peuvent offrir le jardin et la vie en plein air qu'ils appréciaient dans leur maison de Castelldefels, dans la banlieue de Barcelone.

Pour l'instant, ils se promènent occasionnellement dans les parcs proches de leur hôtel, toujours accompagnés d'un service de sécurité. Mais la recherche d'une maison est presque terminée, et Antonela, la femme de Messi, s'efforce de tout mettre en place.

On ne saurait trop insister sur son rôle, non seulement en tant que compagne et mère de leurs enfants, mais aussi en tant que meilleure amie, confidente et, dans une situation comme celle-ci, élément fondamental pour que tout se passe au mieux.

Messi a rencontré Antonela Roccuzzo, originaire de Rosario, alors qu'il n'avait que cinq ans. Elle est la cousine de son meilleur ami d'enfance, Lucas Scaglia, qui est également footballeur.

Le couple, ensemble depuis 2008, est inséparable. Messi n'a pas hésité à dire que le plus difficile dans sa décision de venir à Paris a été d'en parler d'abord à sa femme, puis à ses enfants.Mais en Antonela, il a son roc, le pilier qui maintient la famille forte et stable. Il est impensable qu'il ait pu envisager de partir sans le soutien total de son âme sœur et de ses enfants qu'il adore.

Peut-être conscients de la notion selon laquelle "le fruit ne tombe jamais loin de l'arbre", les deux enfants aînés de Messi s'entraînent deux fois par semaine avec les jeunes du PSG, et Antonella s'en est chargée. Elle emmène également les enfants à l'école et les ramène chez eux, et consacre du temps à certains de ses projets personnels : parrainages, partenariats et contrats de sponsoring pour elle-même, tout en étant active sur les médias sociaux.

Lorsque la famille regarde par la fenêtre de son hôtel, il y a de fortes chances qu'elle puisse apercevoir certains des nombreux supporters qui s'y rassemblent encore, même si la vague initiale d'euphorie s'est au moins calmée dans la mesure où les barrières mises en place pour tenir les hordes à distance ont maintenant été retirées.

Mais la "Messimania" ne semble pas vouloir se calmer à Paris. Lorsque je suis entré dans la boutique du club avec l'intention d'acheter un maillot PSG Messi, à domicile ou à l'extérieur, le jour du match contre Manchester City, ils étaient tous vendus.